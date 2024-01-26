25.01.2024, 21:02 25671
Установлен подозреваемый в распространении информации о готовящемся теракте в школах Актобе
Фото: freepik.com
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Актобе. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма в школах Актобе сотрудники полиции установили 18-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба ДП региона.
С учетом информации о ряде аналогичных ложных сообщений за рубежом с начала года начато досудебное расследование. В ходе расследования проведены оперативные мероприятия по установлению лиц, распространивших данную информацию.
В департаменте полиции подчеркнули, что ситуация в регионе находится на контроле правоохранительных органов. Оснований для беспокойства не имеется.
Иная информация в рамках расследования уголовного дела разглашению не подлежит.
Напомним, в социальных сетях появилась информация о готовящемся теракте в школах Актобе.
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26.01.2024, 11:23 1551
В Казахстане задержали две молодежные группировки по подозрению в вымогательствах
Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет
Фото: polisia.kz
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Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте и Павлодаре задержали две молодежные группировки, причастные к вымогательствам, грабежам, мошенничествам и незаконному лишению свободы, сообщает Polisia.kz.
В частности, в Шымкенте пресечена преступная деятельность молодежной группировки, состоявшей из шести лиц в возрасте до 24 лет.
Фигуранты, представляясь сотрудниками полиции, путем угроз, избиения и незаконного лишения свободы своих жертв вымогали денежные средства в крупном размере. Все участники преступной группы задержаны и водворены в ИВС", - проинформировал начальник управления ДБОП МВД РК Куандык Алпыс.
Также в Павлодарской области задержали группировку, состоявшая из пяти молодых жителей областного центра в возрасте от 18 до 23 лет.
Подозреваемые лица под влиянием криминальной идеологии находили своих сверстников в учебных заведениях и общежитиях, а также в торгово-развлекательных центрах, где путем угроз и применения силы заставляли оформлять кредиты посредством онлайн-приложений, затем отбирали деньги и товары. Им вменяется совершение вымогательств, грабежей и мошенничеств. Все участники преступной группы задержаны и водворены в ИВС", - добавил Куандык Алпыс.
Подчеркивается, что по указанным фактам проводится досудебное расследование следственными подразделениями департаментов полиции Шымкента и Павлодарской области. Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.
Ранее в Казахстане ликвидировали 15 особо опасных ОПГ.
25.01.2024, 19:35 27721
В ЗКО задержали лжеполицейского
У него изъяты автомат на базе АК для игры в страйкбол, две пневматические винтовки, форменное обмундирование сотрудника полиции
Фото: МВД РК
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Уральск. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские установили, что мужчина, представляясь сотрудником полиции, обманным путем завладел деньгами в сумме 100 тысяч тенге, принадлежащими жителю Уральска 1990 года рождения, сообщает пресс-служба МВД РК.
В ходе обыска по месту жительства и в автомашине задержанного полицейские обнаружили и изъяли: автомат на базе АК для игры в страйкбол, две пневматические винтовки, форменное обмундирование сотрудника полиции и вязанную маску с прорезями для глаз.
Ведется расследование.
25.01.2024, 19:07 29386
В Туркестанской области расследуют хищения в сфере образования на 1,8 млрд тенге
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Туркестан. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент АФМ по Туркестанской области при координации областной прокуратуры и содействии регионального акимата начал досудебное расследование в отношении бухгалтеров отдела образования Махтааральского района по факту незаконного присвоения вверенного имущества на сумму 1,2 млрд тенге и отдела образования Байдибекского района на сумму 600 млн тенге, сообщает пресс-служба АФМ.
На сегодняшний день общая сумма причиненного ущерба государству по этим районам составляет более 1,8 млрд тенге.
Фигуранты в период с 2020 по 2023 годы в программе "1С:Бухгалтерия" вместо карточных счетов и индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) сотрудников школ вносили ИИН аффилированных с ними лиц.
В рамках досудебного расследования в отношении фигурантов по делу проведены следственные действия и обыски, наложены аресты на движимое и недвижимое имущество.
В настоящее время фигуранты дела добровольно возместили причиненный ущерб на сумму 120 млн тенге.
Ранее сообщалось, что заместитель главного врача и бывший главный бухгалтер городской многопрофильной больницы в Жамбылской области подозреваются в хищении 758 млн тенге.
25.01.2024, 15:02 35596
Каждый шестой ребенок в Казахстане является свидетелем насилия в семье
Миллион детей, являясь свидетелями насилия, испытывают тот же страх и ужас, что и его родители
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Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Каждая третья семья в Казахстане сталкивается с проблемой бытового насилия, сообщила на брифинге председатель правления объединения юридических лиц "Союз кризисных центров" Зульфия Байсакова.
По словам Зульфии Байсаковой, проблема бытового насилия в стране полностью не решается по причине того, что закон о профилактике бытового насилия и профилактическая работа не на должном уровне.
Практически в каждой третьей семье Казахстана наблюдается один из видов насилия - это физическое, либо психологическое, экономическое, или сексуальное. Каждый шестой ребенок в стране, мы проводили исследование, является свидетелем насилия. То есть 1 млн детей, являясь свидетелями насилия, испытывают тот же страх и ужас, что и его родители. И, к сожалению, у нас на сегодняшний день не разработаны программы по их реабилитации", - рассказала эксперт.
По ее словам, важной проблемой остается развитие кризисных центров, которых в стране не достаточно.
По этому вопросу по стране закрыто всего 15 процентов потребности. Поэтому стоит остро вопрос о необходимости развития кризисных центров по всему Казахстану, и в частности в сельской местности. На наш взгляд, очень важно развивать программы по работе с агрессором, потому что кризисные центры оказывают помощь жертве бытового насилия, а женщина выходит на новый уровень понимания той проблемы, с которой она сталкивается. Ей оказывается всеобъемлющая помощь, после чего она готова вернуться в семью. Но возвращаясь, она видит того же агрессора с теми же принципами, с теми же установками. Поэтому работа по изменению его поведения является актуальной, что и делает сегодня Союз кризисных центров вместе с другими организациями в Казахстане", - добавила Байсакова.
В Алматы функционирует кризисный центр "Жан-Сая", оказывающий помощь жертвам бытового насилия. Как рассказала юрист центра Гулшара Сапарова, в 2023 году в центре нашли поддержку 1980 человек, в 2022 году помощь была оказана 1708 людям.
На основе приведенных цифр и анализа работы центра, а также поступивших звонков на телефон доверия было выявлено несколько потребностей. Одной из них является криминализация домашнего насилия, совершенного в отношении членов семьи и близких, в целях выполнения международных обязательств Республики Казахстан и в качестве члена ООН. Это означает введение в Уголовный кодекс РК отдельной статьи "Домашнее насилие". Оно должно быть в числе статей публичного обвинения", - рассказала Сапарова.
Как подчеркнула спикер, до 2017 года статьи УК РК "Избиение" или "Незначительное телесное повреждение" являлись преступлениями частного обвинения, то есть, если потерпевший не обратится с заявлением, дело не будет возбуждено. Даже если будет возбуждено уголовное дело, оно будет прекращено в случае примирения сторон или же если ущерб будет устранен.
В случаях публичного обвинения уголовное преследование возбуждается следователем или прокурором от имени государства, согласия и инициативы потерпевшей стороны не требуется, примирение не предполагается.
Если у правоохранительных органов есть подозрения, что число обвиняемых будет увеличиваться, то мы рекомендуем использовать обязательные общественные работы, признанные в международной практике и установленные статьей 24 Конституции Республики Казахстан. Кроме того, агрессор обязуется пройти коррекционную программу. Это также гарантирует безопасность потерпевшего со стороны государства", - озвучила юрист.
Учитывая печальную статистику и актуальность проблемы, в кризисном центре поделились рекомендациями по предотвращению бытового насилия:
- обязательно звоните по телефонам 102, 112;
- можно позвонить по телефону доверия 150, мобильному телефону 8 771 450 3 450 или написать в приложении WhatsApp в случае угрозы. Специалисты дают очные и заочные консультации (для этого нужно записаться заранее);
- при приезде сотрудников правоохранительных органов следует рассказать о случившемся подробно, не скрывая деталей. Запомните или запишите имена сотрудников;
- если вам некуда идти, то обратиться за помощью в кризисный центр.
Напомним, в Казахстане в прошлом году от семейно-бытового насилия погибло 69 женщин и 7 детей.
Руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявила, что преступлений в отношении женщин стало больше, при этом они стали более шокирующими и жестокими.
Одно из самых резонансных преступлений произошло в ноябре 2023 года. Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Он был задержан по делу об убийстве. Президент поручил МВД держать дело об убийстве Салтанат Нукеновой на особом контроле.
В этом году суд Алматы назначил 10 суток ареста сыну депутата Даулета Турлыханова - певцу Рахату Турлыханову за повторное избиение жены. В октябре прошлого года Турлыханов уже обвинялся в избиении супруги.
25.01.2024, 14:09 38116
В соцсетях распространяется информация о готовящемся теракте в школах Актобе
Начато досудебное расследование за заведомо ложное сообщение об акте терроризма
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Актобе. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - В социальных сетях распространяется информация о готовящемся теракте в школах Актобе, сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.
В целях обеспечения безопасности близ учебных заведений увеличены наряды полиции, также усилено видеонаблюдение.
По данному факту департаментом полиции начато досудебное расследование за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
Полиция пытается установлению лиц, распространивших данную информацию.
Подозреваемые в ближайшее время будут установлены и привлечены к ответственности согласно законодательству страны. Просим граждан не поддаваться на провокации", - добавили в областном ДП.
25.01.2024, 10:31 42906
КНБ провел спецоперации по задержанию религиозных радикалов
Фото: КНБ РК
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Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - 20 и 24 января 2024 года КНБ РК при содействии органов прокуратуры и полиции в Астане, Шымкенте и Актюбинской области проведены спецоперации по пресечению деятельности религиозных радикалов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Оперативниками задержаны и взяты под стражу три лица, подозреваемые в пропаганде и финансировании терроризма. Начато досудебное расследование по части 2 статьи 256 (Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма) и части 1 статьи 258 (Финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму) Уголовного кодекса РК", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся оперативные и следственные мероприятия для установления всех обстоятельств данных дел. Иная информация не подлежит разглашению.
24.01.2024, 21:10 62991
В Атырау у закладчиц изъяли 300 доз наркотиков
Изъятое вещество является наркотиком а-PVP
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Атырау. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности задержали двух молодых жительниц Астаны и Павлодарской области за сбыт синтетических наркотиков через закладки, сообщает пресс-служба МВД РК.
При обыске по месту жительства подозреваемых изъят сверток с наркотиками, а 29 свертков фигурантки спрятали в разных частях города.
Установлено, что изъятое вещество является наркотиком а-PVP, который содержит около 300 доз.
Выяснилось, что девушки в ноябре 2023 года приехали в Атырау для работы по закладе синтетических наркотиков с помощью интернета.
Подозреваемые содержатся под стражей. Начато досудебное расследование.
Ранее в Алматы ликвидировали крупную нарколабораторию по производству психотропных веществ.
24.01.2024, 19:14 65486
В СКО чиновник покончил с собой после допроса
Погибший участвовал в расследовании в качестве свидетеля
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга в среду, 24 января, официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов рассказал о случае суицида чиновника в СКО.
Погибший участвовал в досудебном расследовании в отношении руководителя образования региона в качестве свидетеля.
Мы озвучили информацию о том, что в СКО у нас проводится досудебное расследование в отношении руководителя отдела образования. Как раз появилась информация о том, что его подчиненный присутствовал на допросе в департаменте антикоррупционной службы и позже совершил суицид. Дело в том, что в деле он действительно участвовал, но участвовал в качестве свидетеля. Оказывал всяческое содействие следствию. Меры процессуального принуждения к нему не применились, и он свободно передвигался по территории области. На данный момент полиция проводит досудебное расследование по факту доведения до самоубийства по статье 105 УК РК", - рассказал Арман Тлеукенов.
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