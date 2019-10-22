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В Акмолинской области грабитель дважды ударил пенсионерку ножом, требуя деньги

21.10.2019, 16:46 6859
В Акмолинской области грабитель дважды ударил пенсионерку ножом, требуя деньги
Кокшетау. 21 октября. Kazakhstan Today - В Акмолинской области грабитель дважды ударил 72-летнюю женщину ножом, требуя деньги, передает Kazakhstan Today.
 
По информации пресс-службы областного департамента полиции, заявление о преступлении поступило в дежурную часть Аккольского районного отдела полиции 20 октября от дочери пострадавшей. 
 

Незамедлительно выехавшие на место происшествия полицейские установили, что неизвестный путем повреждения окон веранды проник в дом пожилой женщины и кухонным ножом нанес ей два непроникающих ножевых ранения в области правого предплечья и живота, требуя деньги. Не получив желаемого, злоумышленник скрылся", - сообщили в полиции.

 
Для установления личности подозреваемого и возможных свидетелей преступления был ориентирован весь личный состав районного отдела полиции. При осмотре места происшествия следственно-оперативной группой, в составе которой находились криминалисты, были изъяты отпечатки пальцев злоумышленника. 
 
Подозреваемого в нападении задержали в течение часа. Им оказался ранее судимый 37-летний житель села Мало-Александровка Аккольского района. По факту разбоя возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемый помещен в ИВС.
 
Как сообщалось ранее, в Туркестанской области грабители за 40 секунд совершили разбойное нападение на АЗС.
 

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