В Актюбинской области ОПГ осуществляла незаконную постановку на учет грузовиков
Фото: скриншот из видео АФМ
Актобе. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Актюбинской области при координации прокуратуры пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей незаконную постановку на учет грузового автотранспорта с использованием поддельных документов, сообщили в пресс-службе АФМ.
Участники организованной группы, используя фиктивные договоры купли-продажи, поддельные акты осмотра транспортных средств, а также внося недостоверные сведения в информационную систему "Автопоиск", осуществили первичную регистрацию 77 грузовых автомобилей (седельные тягачи). Регистрация проводилась на территории Актобе, Атырау и Западно-Казахстанской области с намеренным обходом установленных налоговым законодательством процедур", - проинформировали в АФМ.
Общий ущерб государству в виде неуплаченных сборов за первичную регистрацию превысил 740 млн тенге.
Судом в отношении организаторов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
08.08.2025, 12:47 4466
Более миллиарда тенге вложили казахстанцы в финпирамиду "Аяла Голд"
Под видом компании, занимающейся продажей ювелирных изделий, подозреваемые предлагали гражданам инвестиции с якобы гарантированной доходностью в размере 50-60% ежемесячно
Шымкент. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды "Аяла Голд", информирует Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан.
Как рассказали в АФМ, под видом компании, занимающейся продажей ювелирных изделий, подозреваемые предлагали гражданам инвестиции с якобы гарантированной доходностью 50-60% ежемесячно, а также обещали сохранность вложенных средств. На деле выплаты осуществлялись не за счет реальной прибыли, а за счет поступлений от новых участников.
В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 400 вкладчиков, которыми вложено более 1 млрд тенге. На преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры в строящемся жилом комплексе, на которые с санкции суда следствием наложен арест", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Кроме того, подозреваемые вовлекали своих родственников в схему, используя их в качестве "дропперов" - через их банковские реквизиты проводилось обналичивание средств, поступивших от других вкладчиков.
Организатор финансовой пирамиды помещена под стражу сроком на 2 месяца.
Напомним, в Карагандинской области окончено расследование по факту создания финпирамиды, деятельность которой нанесла ущерб гражданам в 52 млн тенге.
08.08.2025, 12:06 5976
Обманувших гражданина Болгарии на 102 млн тенге кибермошенников задержали в Павлодаре
Представившись сотрудниками банка мошенники убедили иностранца перевести деньги на счета третьих лиц
Павлодар. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками подразделения CyberPol Акмолинской области задержаны участники преступной группы, подозреваемые в хищении более 102 млн тенге у гражданина Болгарии, сообщает Polisia.kz.
Иностранец стал жертвой интернет-мошенничества в мае-июне текущего года. Злоумышленники, представившись сотрудниками банка, убедили его перевести крупную сумму на счета третьих лиц.
После поступившего заявления полицейскими было возбуждено уголовное дело. Организаторами преступной схемы оказались два жителя Павлодарской области. Кроме того, выявлены еще четверо предполагаемых соучастников. Их роль в совершении преступления устанавливается.
По предварительным данным, фигуранты могут быть причастны еще к двум аналогичным эпизодам в городе Кокшетау и Коргалжынском районе. Проводится работа по установлению других возможных потерпевших.
У задержанных изъяты мобильные телефоны и часть денежных средств. Все подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.
07.08.2025, 17:35 33031
Жителя Жамбылской области осудили на 15 лет за убийство беременной жены
Фото: Depositphotos
Тараз. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жамбылской области приговорил жителя региона к 15 годам лишения свободы за убийство беременной жены, сообщает пресс-служба суда.
Приговором суда Ш. признан виновным по пункту 4 части 2 статьи 99 УК (Убийство), и ему назначено 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что приговор еще не вступил в законную силу.
Как пояснили в суде, в августе 2024 года в селе Масанчи, во дворе дома, между подсудимым и его супругой возник конфликт.
В ходе конфликта подсудимый, заведомо зная о беременности жены, колюще-режущим предметом нанес своей супруге смертельное ранение в область шеи. В результате от полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте преступления", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Алматинской области наркоман искалечил жену. Также в одном из подъездов города Атырау жестоко избили девушку.
В прошлом году в Алматы житель Тараза разбил телефон своей бывшей супруги, несколько раз бросив его на брусчатку, затем нанес ей рукой сильный удар в область головы, от которого жертва упала. Ранее еще на одного гражданина завели уголовное дело по факту избиения девушки в Алматы.
В Актасе на видео засняли жестокое избиение женщины около школы. Удары дебошир сопровождал оскорблениями.
Житель Павлодара избил беременную супругу брата. Спасти почти доношенного малыша не удалось.
07.08.2025, 13:53 38576
Занимавшуюся изготовлением и распространением порнографии ОПГ задержали в Восточном Казахстане
Под видом модельного агентства более чем в 10 городах страны функционировали так называемые вебкам-студии
Усть-Каменогорск. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области проведена масштабная операция по пресечению деятельности преступной группы, занимающейся записью и распространением порнографии через интернет на территории Казахстана.
По информации Polisia.kz, под прикрытием модельного агентства более чем в 10 городах страны, в том числе в Усть-Каменогорске, функционировали так называемые вебкам-студии, в которых проводились онлайн-трансляции интимного характера. К участию привлекались молодые девушки в возрасте от 18 до 25 лет, которым обещали "легкий и высокий" доход - до 2 млн тенге в месяц.
Таким образом, организаторы незаконного бизнеса получили доход в размере свыше 1 млрд тенге.
В ходе обысков изъяты более 120 единиц компьютерной техники, веб-камеры, осветительное оборудование, а также иные предметы, использовавшиеся для ведения трансляций.
По делу задержано и арестовано 14 участников организованной группы, в том числе один из основных организаторов противоправного бизнеса.
Уголовное дело находится на завершающей стадии досудебного расследования.
06.08.2025, 17:30 67306
В Улытауской области особо крупную партию "синтетики" изъяли у местной жительницы
Фото: Depositphotos
Семей. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Улытауской области особо крупную партию синтетических наркотиков изъяли у 32-летней жительницы города Сатпаева, сообщает Polisia.kz.
При задержании и обыске у подозреваемой изъяты три свертка с порошкообразным веществом и веществом растительного происхождения, спрятанные в коробке от кондиционера. Дополнительно в ходе обыска по месту ее проживания оперативники обнаружили еще пять свертков с аналогичным веществом, пять электронных весов, упаковочные материалы и изоленту, что указывает на подготовку к сбыту наркотиков. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является синтетическим наркотиком общим весом более 700 граммов - такая масса классифицируется как особо крупная партия", - заявили в полиции.
Подчеркивается, что по данному факту начато досудебное расследование.
В отношении подозреваемой судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
Напомним, в Казахстане за полгода выявили четыре тысячи наркоправонарушений.
06.08.2025, 11:52 74946
КНБ изъял 45 единиц огнестрельного оружия и 20 килограммов промышленной взрывчатки
Фото: КНБ
Астана. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В июле 2025 года при координации прокуратуры Комитетом национальной безопасности во взаимодействии с МВД проведен ряд оперативных мероприятий по борьбе с незаконным оборотом оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов в Алматы, Алматинской, Актюбинской, Жамбылской, Павлодарской, Атырауской, Мангистауской и Улытауской областях, сообщили в пресс-службе КНБ.
Изъято 45 единиц огнестрельного оружия, из них шесть автоматов Калашникова, 18 пистолетов разных модификаций, 14 охотничьих ружей, семь обрезов, а также шесть гранат, две тротиловые шашки и более 400 единиц боеприпасов", - уточнили в КНБ.
Кроме того, по данным комитета, в Акмолинской области пресечен канал хищения промышленной взрывчатки на одном из предприятий региона. Изъято 20 кг взрывчатого вещества.
Иная информация разглашению не подлежит.
06.08.2025, 11:19 75976
В Алматинской области задержали подозреваемых в организации канала незаконной миграции
Фото: скиншот из видео МВД РК
Алматы. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В результате спецоперации сотрудники департамента криминальной полиции МВД совместно с департаментом полиции Алматинской области пресекли деятельность преступной группы, организовавшей канал незаконной миграции в Казахстан, сообщает Polisia.kz.
Организаторами канала выступили иностранцы. Установлено, что злоумышленники занимались незаконной организацией въезда, транзита и легализации иностранных граждан на территории Республики Казахстан. За свои "услуги" участники группировки получали от 150 до 700 тысяч тенге с каждого мигранта", - проинформировали в полиции.
Сообщается, что у задержанных изъяты десятки иностранных паспортов, медицинские страховки, фальшивые документы, а также наркотические вещества и религиозная литература.
Все участники преступной группы задержаны и водворены в ИВС. По данному факту возбуждено шесть уголовных дел за организацию незаконной миграции, мошенничество и незаконное хранение наркотических средств. Проводится досудебное расследование, устанавливаются все причастные лица и возможные эпизоды противоправной деятельности", - уточнили в полиции.
06.08.2025, 10:58 74106
Ущерб более 52 млн тенге: в Карагандинской области окончено расследование по факту создания финпирамиды
Фото: финпирамида
Караганда. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Карагандинской области окончено досудебное расследование по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Sincere Systems Group, сообщили в пресс-службе АФМ.
Финансовая схема, действовавшая под видом зарубежной инвестиционной компании, предлагала гражданам вложения в якобы высокодоходные проекты. Среди них - выращивание и реализация медицинского каннабиса, а также иные "инновационные" направления. Для создания иллюзии прозрачности и легитимности разработан сайт с функцией личных кабинетов. Пользователи могли пополнять счета внутренними токенами SWP и SWCT в обмен на фиатные деньги. Однако средства вкладчиков присваивались подозреваемыми и использовались в личных целях", - проинформировали в АФМ.
Сумма причиненного ущерба превысила 52 млн тенге.
С санкции суда наложен арест на недвижимое имущество подозреваемых в Астане и Темиртау общей стоимостью 76 млн тенге.
В отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в суд.
