В Алматы за день изъяли более 640 тыс. бутылок нелегального спиртного

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В Алматы за день изъяли более 640 тыс. бутылок нелегального спиртного30.10.2017
Криминал  11:38

Алматы. 30 октября. Kazakhstan Today - В Алматы в период с 5 октября по 26 октября 2017 года обнаружено и изъято более 878 тыс. бутылок нелегальной алкогольной продукции на сумму 710,3 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

"26 октября 2017 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий в складских помещениях, расположенных в микрорайоне Айнабулак Жетысуского района, выявлено хранение алкогольной продукции с учетно-контрольными марками сомнительного образца без лицензии и разрешительных документов. Общее количество изъятой продукции составило 640,7 тыс. бутылок на сумму 499,5 млн тенге", - сообщил заместитель руководителя ДГД по Алматы Канат Балтабеков.

В ассортименте спиртных напитков преобладали водка марок "Пшеничная", "Polus", "Старлей", "Тау" и вина марки "Талас". По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РК.

С начала 2017 года в рамках мер по сокращению объема нелегальной алкогольной продукции на территории гАлматы, выявлено 1,8 млн бутылок алкоголя на общую сумму 1,4 млрд тенге.

В департаменте напомнили, что проверить легальность алкогольной продукции можно с помощью бесплатного мобильного приложения Wipon. После сканирования акцизной марки в приложении отображается информация о подлинности алкогольной продукции. Все данные сканирований, содержащие сведения о возможной нелегальности товара, отправляются в КГД МФ РК в режиме реального времени.
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