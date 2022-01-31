В Алматинской области вандал разгромил кладбище

ТАЛДЫКОРГАН. 30 ЯНВАРЯ - Подозреваемый в вандализме на кладбище в Уштобе установлен и задержан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В разрушении кладбища подозревается 34-летний житель Уштобе, страдающий психическим расстройством. Причастность задержанного подтверждается свидетельскими показаниями и результатами экспертиз, сообщает пресс-служба департамента полиции Алматинской области.
Осквернение захоронений произошло 16 января. Повреждено и разрушено 14 могил, вырваны металлические оградки, разломаны деревянные и железные кресты, разбросаны надгробные надписи и памятные венки.
Оскверненные захоронения расположены на краю кладбища. Родственники усопших поставлены в известность. Фактов краж не выявлено", - добавили в полиции.
60-летняя мать подозреваемого обратилась к горожанам и попросила прощение за действия сына, страдающего с детства умственной отсталостью тяжелой степени.
Сотрудники полиции Каратальского района продолжают досудебное расследование по делу, возбужденному по статье 294 УК РК "Вандализм". С учетом психического состояния подозреваемый госпитализирован в областной психоневрологический диспансер. Следственные мероприятия по факту находятся на особом контроле областного департамента полиции.
Напомним, акт вандализма в Уштобе вызвал общественный резонанс. Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил министру внутренних дел разыскать виновных и привлечь их к уголовной ответственности.