В Алматы пресечена контрабанда наркотиков в особо крупном размере из США

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АЛМАТЫ. 5 ОКТЯБРЯ - Департаментом АФМ по городу Алматы при координации Авиационной транспортной прокуратуры города пресечена контрабанда наркотических средств в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY.
2 октября текущего года в городе Алматы при проведении оперативно-розыскных мероприятий с помощью служебно-розыскной собаки после получения почтовых отправлений из США были задержаны жители города Алматы, у которых обнаружены и изъяты наркотические вещества - марихуана общим весом 648,98 грамма, а также гашиш общим весом 675,65 грамма", - сообщили в АФМ.
Отмечается, что указанные лица планировали сбыть наркотики на территории Казахстана через мессенджер Telegram, в ходе обыска найдены электронные весы и другие необходимые средства для расфасовки.
В настоящее время проводится расследование, подозреваемый водворен в ИВС.
Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК в интересах следствия не разглашается.