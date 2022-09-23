В Алматы за три миллиона тенге хотели продать автомат Калашникова

Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 22 СЕНТЯБРЯ - Продажу оружия пресекли полицейские в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным Polisia.kz, злоумышленник пытался сбыть автомат Калашникова за 3 миллиона тенге. Эту сделку пресекли сотрудники УБОП при координации прокуратуры города.
По подозрению в торговле оружием в ходе спецоперации задержан гражданин А., 1980 года рождения. Он сбыл автомат АК-74, пригодный для стрельбы патронами 5,6 мм. Номерные обозначения оружия уничтожены, и мы полагаем, что умышленно, чтобы затруднить его идентификацию. В настоящее время в рамках уголовного дела, зарегистрированного в едином реестре досудебного расследования по статье 287, часть 4, УК РК, назначена судебно-баллистическая экспертиза, по результатам которой будут установлены принадлежность и происхождение огнестрельного оружия", - сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью Жанат Нургалиев.
Подозреваемый дал признательные показания. Он водворен в изолятор временного содержания.
Напомним, более 2 тысяч единиц похищенного во время беспорядков оружия разыскивают в Казахстане.