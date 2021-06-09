В Алматы задержали 16 групп квартирных воров

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По данным криминальной полиции города, с начала текущего года количество квартирных краж в Алматы сократилось в 2,1 раза, сообщает Polisia.kz.
За пять месяцев в городе была пресечена преступная деятельность 16 групп, совершавших квартирные кражи. Доказано более 88 хищений из чужих жилищ", - прокомментировал начальник управления криминальной полиции ДП Алматы Куатбек Науатов.
Ранее в Алматинской области прошла спецоперация по задержанию преступной группы домушников.
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