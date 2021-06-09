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В Алматы задержали 16 групп квартирных воров

08.06.2021 7372
В Алматы задержали 16 групп квартирных воров
Фото из открытых источников
АЛМАТЫ. 8 ИЮНЯ - Полиция Алматы с начала года задержала 16 преступных групп, которые обворовывали дома, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным криминальной полиции города, с начала текущего года количество квартирных краж в Алматы сократилось в 2,1 раза, сообщает Polisia.kz.
 

За пять месяцев в городе была пресечена преступная деятельность 16 групп, совершавших квартирные кражи. Доказано более 88 хищений из чужих жилищ", - прокомментировал начальник управления криминальной полиции ДП Алматы Куатбек Науатов.

 
Ранее в Алматинской области прошла спецоперация по задержанию преступной группы домушников.
 

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