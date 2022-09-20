В Астане началось судебное разбирательство по делу Кайрата Сатыбалды

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АСТАНА. 19 СЕНТЯБРЯ - В суде № 2 района Байконыр Астаны началось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Кайрата Сатыбалды, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Началось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Кайрата Сатыбалды", - сообщили в пресс-службе суда Астаны.

Судебный процесс начнется 20 сентября в 15.00.

Ранее сообщалось, что антикоррупционная служба завершила досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалды и других лиц по фактам хищений средств AО "Казахтелеком" и AО "Центр транспортного сервиса" в особо крупном размере.

В ходе расследования государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 миллиардов тенге, или более 500 миллионов долларов.

В отношении Сатыбалдыулы дополнительно расследуются уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов. Активно продолжается поиск других нелегальных активов обвиняемых.