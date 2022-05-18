В Атырау оглашен приговор бывшим первому замакима области и начальнику управления строительства

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АТЫРАУ. 17 МАЯ - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Атырауской области рассмотрено уголовное дело по обвинению бывших заместителя акима Атырауской области Т. и руководителя управления строительства Атырауской области Б., передает KAZAKHSTAN TODAY.

Суд признал обоих виновными в покушении на получение взятки и приговорил Т. к 10 годам лишения свободы, Б. - к 5 годам. В приговоре указывается, что их вина в вымогательстве крупной взятки у потерпевшего доказана полностью, сообщает " Ак Жайык ".

Отбывать наказание они будут в учреждении минимальной безопасности (колонии-поселении).

По данным пресс-службы специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области, в июле 2020 года акиматом Атырауской области было принято решение о строительстве больницы в городе Кульсары Жылыойского района. Строительные работы выполнялись ТОО "БКК".

Подсудимый Т., являясь первым заместителем акима области и курируя сферу строительства, встретился с заместителем директора ТОО "БКК" и потребовал взятку в размере 10% от суммы договора. Позже сумма взятки при участии подсудимого Б. (руководителя управления строительства) была оговорена в размере 7% - 185 500 000 тенге. Т. поручил подсудимому Б. забрать денежные средства. После чего Б. получил от потерпевшего взятку в размере 185 730 004 тенге (423 900 долларов США и 5 000 000 тенге). При передаче взятки Б. был задержан сотрудниками Антикоррупционной службы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные обстоятельства и вина подсудимых подтверждаются признательными показаниями подсудимого Б., показаниями потерпевшего, свидетелей, протоколами осмотра места происшествия, личного обыска, перепиской в мессенджере WhatsApp, видеозаписью с камер наблюдения, результатами использования технических средств для проведения оперативно-розыскных мероприятий в сетях телефонной и беспроводной связи и негласных следственных действий, заключениями экспертиз.

Суд признал подсудимого Т. виновным по части 3 статьи 24 и части 4 статьи 366 УК (Покушение на получение взятки лицом, занимающим ответственную государственную должность, путем вымогательства группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), Б. - по части 5 статьи 28, чвсти 3 статьи 24, части 4 статьи 366 УК (Пособничество указанным действиям).

Суд признал отягчающим обстоятельством для Т. нарушение принятой присяги.

Оба подсудимых пожизненно лишены права работать на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.