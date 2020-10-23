В автомобиле жителя Карагандинской области обнаружена туша сайги

Караганда. 22 октября. Kazakhstan Today - Тушу сайги в автомобиле обнаружили полицейские у водителя, нарушившего правила дорожного движения, передает Kazakhstan Today.

21 октября на автодороге Павлодар - Кызылорда сотрудниками патрульной полиции управления полиции Жезказгана Карагандинской области была остановлена автомашина "Фольксваген-Гольф", под управлением 50-летнего водителя, который ехал и не соблюдал разметку, сообщает Polisia.kz

В багажнике машины полицейские обнаружили замороженную тушу сайги. Со слов водителя, туша принадлежит его пассажиру.

Факт был зарегистрирован в полиции. Обстоятельства выясняются.





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