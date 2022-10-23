В Карагандинской области водитель сбил двух мальчиков на велосипеде и попытался скрыться

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Караганда. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сбившего на дороге двух школьников на велосипеде 38-летнего водителя задержали в Карагандинской области.
15 октября около 22.00 в отдел полиции поселка имени Г. Мустафина Бухар-Жырауского района поступило сообщение о ДТП с участием детей в одном из населенных пунктов.
Выяснилось, двое школьников 11 и 13 лет следовали на велосипеде по обочине проселочной дороги, когда внезапно появился автомобиль темного цвета. Водитель машины, вместо того чтобы снизить скорость, продолжал ускоряться, в результате чего совершил наезд на велосипедистов. При этом он не остановился, чтобы оказать помощь пострадавшим детям, напротив, прибавил скорость и скрылся", - информирует Polisia.kz.
Мальчиков, получивших травмы различной тяжести, доставили в медицинское учреждение.
С места происшествия полицейские изъяли осколки стекла фар авто злоумышленника. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого - 38-летнего жителя Караганды.
Он признался, что находился за рулем автомобиля.
Ведется досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения" и статье 347 УК РК "Оставление места дорожно-транспортного происшествия".
Напомним, пьяный водитель сбил пенсионера на велосипеде в Алматинской области.