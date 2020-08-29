В Кокшетау нашли тело пропавшей без вести 13-летней девочки

Кокшетау. 28 июня. Kazakhstan Today - Сотрудники управления полиции Кокшетау обнаружили тело несовершеннолетней Айгерим Хайдаровой, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области, 28 августа, в 17.45, сотрудниками управления полиции Кокшетау при прочесывании местности лесного массива в 5 километрах от села Красный яр обнаружено прикопанное землей тело несовершеннолетней Айгерим Хайдаровой.

Напомним , 21 августа в дежурную часть УП Кокшетау обратилась мама пропавшей девочки. Она сообщила, что 20 августа, около 15.00, ее дочь вышла из дома в поселке Нурлы Кош в парикмахерскую, после чего не вернулась домой, сотовый телефон отключен, местонахождение неизвестно.

Дело переквалифицировано на статью 99 УК (Убийство). Расследование продолжается.

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