14.05.2025, 15:00 30051
В Кокшетау у иностранца изъяли SIM-box
Подозреваемый находится под стражей
Фото: polisia.kz
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Кокшетау. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Кокшетау у 21-летнего иностранца изъяли SIM-box, сообщает Polisia.kz.
Это незаконное оборудование предназначено для регистрации виртуальных абонентских номеров и используется аферистами для совершения интернет-мошенничеств на территории Республики Казахстан. В ходе следственных мероприятий киберполицейские изъяли устройство, ноутбук, мобильный телефон и роутер. Предварительно установлено, что эти устройства использовались фигурантом для обмана граждан", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что 21-летний подозреваемый находится под стражей. Проводится досудебное расследование.
Ранее устройство SIM-box для мошеннических звонков и рассылок было изъято у иностранца в Астане.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
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15.05.2025, 14:55 1826
Насильников детей поставят на пожизненный адмнадзор в Казахстане
Фото: Polisia.kz
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената парламента заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха сообщил об ужесточении мер контроля за лицами, осужденными за преступления против половой неприкосновенности детей, передает корреспондент агентства.
Сегодня каждый насильник ребенка, который освобождается из мест лишения свободы, в течение восьми лет состоит под административным надзором в органах внутренних дел - это срок погашения судимости. Сегодня (предлагается. - Прим. ред.) этот надзор увеличить до бесконечности. Каждый раз мы будем обращаться в суд и говорить, что есть угроза, что данное лицо совершит аналогичное правонарушение, и суд будет продлевать этот надзор на полгода. В идеале мы так себе видим, что они пожизненно будут стоять на учете", - проинформировал замминистра.
Он подчеркнул, что такой контроль сможет ограничить или запретить посещение территории возле школ и других детских учебных заведений.
Если мы его там увидим, то будем привлекать за нарушение административного надзора. Есть соответствующая административная и уголовная ответственность. Мы можем также запретить выходить в ночное время из дома, то есть там есть целых ряд ограничений, которые устанавливаются судом", - уточнил Игорь Лепеха.
Ранее в ЗКО выявили вопиющий факт не установленного административного надзора на протяжении более 7 лет за лицом, отбывшим наказание за уголовное правонарушение против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.
Напомним, в прошлом году в Казахстане ужесточили закон в отношении насильников детей.
В декабре прошлого года жителя Костанайской области приговорили к 25 годам колонии за изнасилование и убийство несовершеннолетней. В этом же месяце изнасиловавший 12-летнюю падчерицу извращенец получил пожизненный срок.
15.05.2025, 13:27 5256
Актюбинец хотел продать свои органы за 15 млн тенге
По факту начато досудебное расследование
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Актобе. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жителя Актобе подозреваются в попытке продать собственные органы через интернет.
По данным областной прокуратуры, информация о возможной незаконной сделке была выявлена в ходе мониторинга интернет-пространства.
30 апреля 2025 года в рамках инициированного прокуратурой ОРМ сотрудниками УБОП задержан подозреваемый, который намеревался совершить незаконную сделку по реализации своих внутренних органов на сумму 15 млн тенге", - сообщили в прокуратуре.
По факту начато досудебное расследование по статье 116 УК РК "Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека". Ведется расследование.
15.05.2025, 11:38 8081
Хищение субсидий на 126 млн тенге в ЗКО: суд арестовал имущество подозреваемого
Фото: Depositphotos
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Уральск. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Агентства по финансовому мониторингу ЗКО завершил расследование в отношении руководителя кредитного товарищества по факту хищения субсидий на сумму 150,7 млн тенге.
Подозреваемый незаконно оформил льготные кредиты по программе кредитования "Агробизнес" на подконтрольное крестьянское хозяйство на сумму 126,7 млн тенге. В последующем кредитные денежные средства обналичены со счета КХ без фактического приобретения крупного рогатого скота. Кроме того, путем внесения ложных сведений в базу "ИСЖ" о несуществующем скоте он незаконно получил субсидии на сумму 24 млн тенге, выделенные в рамках национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы", - сообщает АФМ.
Для подтверждения правомерности получения субсидий подозреваемый представил фиктивные документы о покупке племенных коров у других крестьянских хозяйств.
На преступные доходы подозреваемый приобрел земельные участки, на которых построил торговый дом и сауну, при этом в целях сокрытия оформил недвижимость на родственника.
С санкции суда наложен арест на его имущество стоимостью 198 млн тенге: 2 земельных участка, торговый дом, сауну и автомашину марки Exeed LX", - проинформировали в департаменте.
Подозреваемый арестован.
Ранее АФМ сообщало о мошенничестве с субсидиями на 1,5 млрд тенге, в которых подозревают экс-чиновника МСХ. Для получения средств из бюджета экс-чиновник и экс-депутат использовали электронные цифровые подписи 29 крестьянских хозяйств и документы о фиктивной поставке саженцев элитного сорта малины.
15.05.2025, 09:25 10411
МВД Казахстана c начала года задержало 264 разыскиваемых за рубежом
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - За четыре месяца 2025 года оперативники территориальных департаментов полиции при координации департамента криминальной полиции МВД РК задержали 264 лица, находившихся в межгосударственном и международном розысках по линии МВД зарубежных стран за совершение различных уголовных преступлений, сообщает Polisia.kz.
В Жамбылской области задержан 48-летний гражданин Республики Узбекистан, который в феврале в Ташкентской области в ходе семейной ссоры нанес своей супруге множественные телесные повреждения, повлекшие ее смерть.
В Туркестанской области задержан и взят под стражу 71-летний мужчина, находившийся в розыске с 2003 года по подозрению в совершении убийства.
В городе Алматы задержан и водворен в изолятор временного содержания узбекистанец, находившийся в межгосударственном розыске. В 2012 году в городе Чирчике он в ходе конфликта жестоко избил и задушил свою сожительницу.
В Жамбылской области задержан и водворен в изолятор временного содержания гражданин Кыргызстана. В 2022 году в городе Липецке РФ мужчина в ходе конфликта с применением ножа убил своего знакомого.
За пределами страны по запросам МВД Республики Казахстан разысканы 57 уголовных преступников.
14.05.2025, 11:10 36351
Выделенные на строительство ветроэлектростанции более 8,5 млрд тенге украли у дочерней компании "Самрук-Энерго" Дополнено
Одним из фигурантов дела стала экс-депутат столичного маслихата
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Астана. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане двух казахастанцев осудили по фактам крупного хищения при реализации проекта по строительству ветряной электростанции в городе Ерейментау, сообщили в пресс-службе столичного межрайонного суда.
Согласно материалам суда, двое фигурантов в период с 2020 по 2022 год сообща похитили денежные средства, принадлежащие дочерней компании АО "Самрук-Энерго", выделенные на реализацию проекта "Строительство ветряной электростанции в городе Ерейментау мощностью 50 МВт".
В ведомстве рассказали, что хищение было совершено через заключение фиктивных договоров и перевод средств через аффилированные компании. В результате ущерб компании превысил 8,5 млрд тенге.
Также в октябре 2021 года одна из осужденных заключила с неким АО договор на поставку трансформаторных подстанций, обязательства по которому не исполнила. В результате компания понесла ущерб в размере, превышающем 157 млн тенге.
Приговором суда один из фигурантов был приговорен к 8 годам 6 месяцам колонии с лишением государственной награды - ордена "Құрмет". Второй подсудимый приговорен к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы с применением смягчения наказания по статье 55 УК РК.
Также был частично удовлетворен гражданский иск дочерней компании "Самрук-Энерго" - взыскано более 8,5 млрд тенге и 3 млн тенге судебных расходов. Остальная часть иска оставлена без рассмотрения.
Дополнено 14.05.2025, 16.39
По данным АФМ, одним из фигурантов дела стала экс-депутат маслихата Астаны.
С санкции суда на все имущество стоимостью 13 млрд тенге (завод, база отдыха, специальные техники и транспортные средства) наложен арест", - сказано в сообщении ведомства.
13.05.2025, 19:06 60001
В ЗКО из-за бухгалтера-лудомана десятки людей остались без зарплаты
Под видом заработной платы он перечислил на свои банковские счета 26,8 млн тенге
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Уральск. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - К общественнику и правозащитнику Бауыржану Заки обратились работники ТОО "Уральская сельскохозяйственная опытная станция". Они пожаловались, что остались без зарплаты, пенсионных, социальных и медицинских отчислений, сообщает портал "Мой город".
Бухгалтер учреждения занимался мошенничеством и перечислил деньги предприятия на свои счета. 21 апреля ему вынесли приговор.
Из материалов дела следует, что подсудимый не подписывал заявление о приеме на работу и договор в ТОО "Уральская сельскохозяйственная опытная станция". Однако он фактически работал в ТОО, поскольку, имея доступ к ЭЦП директора, перечислял деньги ТОО на свои карточные счета. С 16 октября 2023 года по 1 марта 2024 года, находясь в кабинете главного бухгалтера ТОО, по системе Online bank, под видом заработной платы он перечислил на свои банковские счета 26,8 млн тенге. За пять месяцев работы он сделал 53 перевода. Суммы разные - от 30 тысяч тенге до пяти млн тенге. К примеру, 8 февраля 2024 года он перевел 13 миллионов тенге", - сообщил Бауыржан Заки.
По словам общественника, подсудимый перевел 8,4 млн тенге на свои аккаунты в букмекерские конторы и получил незаконный доход от ставок на сумму 3,3 млн тенге.
Сам осужденный вину не признал и заявил, что бухгалтером в ТОО не работал, а лишь в течение трех месяцев приходил сдавать налоговые отчеты. По его словам, ему заплатили только за отработанное время. Несмотря на это, суд пришел к выводу, что его вина полностью доказана. Подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
13.05.2025, 17:48 62446
Вымогательство, мошенничество и перевозка наркотиков: в Актау арестовали подозреваемых в серии тяжких преступлений
Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания
Фото: polisia.kz
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Актау. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Трое жителей города Актау арестованы по подозрению в серии тяжких преступлений, сообщает Polisia.kz.
В настоящее время подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование", - заявили в полиции.
Отмечается, что при обыске у подозреваемых изъяли: травматический пистолет ОСА, обрез огнестрельного оружия, три патрона 16-го калибра, а также сверток с синтетическим наркотиком.
Установлена их причастность к вымогательству, незаконному хранению и перевозке оружия и боеприпасов, мошенничеству, перевозке наркотиков и насильственным действиям", - говорится в сообщении.
Напомним, в начала года в Казахстане изъято порядка 3,5 тонны наркотических средств.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
13.05.2025, 16:43 63211
Организаторы финпирамиды в области Абай обманули граждан на 20 млн тенге
Двум жительницам Семея вынесен приговор
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Семей. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Двух жительниц Семея приговорили к ограничению свободы за организацию финансовой пирамиды, сообщили в пресс-службе прокуратуры области Абай.
Городской суд Семея признал двух жительниц города виновными в организации и проведении деятельности, связанной с финансовой пирамидой, причинившей ущерб 26 гражданам на общую сумму 20 млн тенге.
По информации прокуратуры, с сентября по октябрь 2023 года они проводили встречи и семинары в офисе компании в областном центре, занимаясь регистрацией новых участников, созданием аккаунтов в системе компании и распространением агитационных материалов через WhatsApp. Деятельность была направлена на вовлечение граждан в систему под предлогом инвестиций в электронную валюту и получения бонусов.
Приговором суда двум виновным назначено наказание в виде 4 и 3 лет ограничения свободы соответственно, с лишением права заниматься финансовой деятельностью сроком на 2 года. Причиненный ущерб возмещен частично. Приговор вступил в законную силу", - проинформировали в ведомстве.
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