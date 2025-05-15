В Кокшетау у иностранца изъяли SIM-box

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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - За четыре месяца 2025 года оперативники территориальных департаментов полиции при координации департамента криминальной полиции МВД РК задержали 264 лица, находившихся в межгосударственном и международном розысках по линии МВД зарубежных стран за совершение различных уголовных преступлений, - За четыре месяца 2025 года оперативники территориальных департаментов полиции при координации департамента криминальной полиции МВД РК задержали 264 лица, находившихся в межгосударственном и международном розысках по линии МВД зарубежных стран за совершение различных уголовных преступлений, сообщает Polisia.kz.





В Жамбылской области задержан 48-летний гражданин Республики Узбекистан, который в феврале в Ташкентской области в ходе семейной ссоры нанес своей супруге множественные телесные повреждения, повлекшие ее смерть.





В Туркестанской области задержан и взят под стражу 71-летний мужчина, находившийся в розыске с 2003 года по подозрению в совершении убийства.





В городе Алматы задержан и водворен в изолятор временного содержания узбекистанец, находившийся в межгосударственном розыске. В 2012 году в городе Чирчике он в ходе конфликта жестоко избил и задушил свою сожительницу.





В Жамбылской области задержан и водворен в изолятор временного содержания гражданин Кыргызстана. В 2022 году в городе Липецке РФ мужчина в ходе конфликта с применением ножа убил своего знакомого.





За пределами страны по запросам МВД Республики Казахстан разысканы 57 уголовных преступников.