В Костанае пьяный вандал разбил более 50 вазонов с цветами

Фото: Polisia.kz

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Костанай. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае полиция задержала пьяного вандала, разбившего более 50 вазонов с цветами.





Утром 4 сентября очевидец сообщил в полицию о мужчине, раскидавшем вазоны с цветами на проезжую часть на пересечении улиц Абая и Павлова, которые создали помеху для проезда. Прибывшие на место сотрудники патрульной полиции обнаружили на проезжей части около 50 разбитых вазонов с цветами, сообщает Polisia.kz





Нарушителем оказался 26-летний местный житель, которого полицейские задержали на соседней улице. До этого времени он успел зайти в круглосуточный магазин, где умышленно повредил входную дверь.





Медицинское освидетельствование установило среднюю степень опьянения. В настоящее время он помещен в изолятор временного задержания.





Нарушитель понесет административное наказание сразу по четырем фактам. За появление в общественном месте в нетрезвом виде ему уже назначен штраф порядка 19 тысяч тенге. За умышленное повреждение вазонов и двери магазина - по каждому случаю в отдельности ему грозит штраф 73 тысячи тенге, либо арест до пятнадцати суток. Более того, он будет привлечен к ответственности за мелкое хулиганство. Процессуальное решение примет суд.





По данным акимата города, ущерб, причиненный нарушителем, составил около 360 тысяч тенге.





Напомним, в Алматы вандал уничтожил более 30 саженцев.







