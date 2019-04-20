В Костанае ужесточили наказание 93-летнему осужденному за убийство ветерана

Костанай. 19 апреля. Kazakhstan Today - В Костанае 93-летнему осужденному за убийство ветерана Великой Отечественной войны ужесточили наказание, передает Kazakhstan Today.

15 февраля 2019 года приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области 93-летний И. Сурков осужден к семи годам ограничения свободы с установлением пробационного контроля по месту жительства по части 1 статьи 99 УК РК, а также направлен на принудительное амбулаторное лечение у врача-психиатра. С осужденного также взысканы материальный ущерб и компенсация морального вреда на сумму 3 млн тенге в пользу потерпевшей стороны", - сообщила пресс-служба Костанайского областного суда.

Не согласившись с приговором, дочь потерпевшего Н. Давыдова обратилась в Костанайский областной суд с апелляционной жалобой об изменении наказания Суркову в условиях изоляции от общества.

Потерпевшая мотивировала свои доводы тем, что осужденным совершено жестокое убийство, и совершено оно не на фоне психического заболевания. Мотивом совершения преступления являлся имущественный спор, а именно одна четвертая доля в доме, которую супруга Суркова завещала своему брату - потерпевшему Давыдову.

Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Костанайского областного суда приговор первой инстанции изменен... в части назначенного наказания, ввиду несоответствия наказания тяжести уголовного правонарушения. При этом судебная коллегия признала совокупность смягчающих обстоятельств исключительными и, с учетом преклонного возраста осужденного, существенно уменьшающих степень общественной опасности деяния, определила наказание ниже низшего предела в виде 4 лет лишения свободы, с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", - проинформировали в суде.

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