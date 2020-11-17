Парня более двух лет удерживали в рабстве в Костанайской области

Костанай. 16 ноября. Kazakhstan Today - В Костанайской области молодого парня 2,5 года держали в трудовом рабстве, передает Kazakhstan Today.

В Костанайской области установлен факт принудительного труда. Глава крестьянского хозяйства в течение двух с половиной лет незаконно лишал свободы и принуждал к труду 21-летнего жителя области. Последний работал на пастбище по присмотру за крупнорогатым и мелко-рогатым скотом и лошадьми", - рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел РК.

В настоящее время проводится расследование по статье УК РК "Незаконное лишение свободы с целью эксплуатации".

Еще один факт трудового рабства выявлен в Актюбинской области. На этот раз пострадал иностранец, пишет " Казахстанская правда ".

В Актюбинской области установлен и доставлен в полицию глава крестьянского хозяйства, который, отобрав документы и угрожая физическим насилием, в течение года подвергал трудовой эксплуатации 58-летнего гражданина Узбекистана. Потерпевший пас скот и ухаживал за ним; проживал в сарае. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 128 Уголовного кодекса (Торговля людьми)", - добавили в МВД.

Отмечается, что за три дня проведения оперативно-профилактического мероприятия "Стоп-трафик" зарегистрировали 65 таких преступлений. В том числе 6 фактов торговли людьми, 1 случай незаконного лишения свободы с целью трудовой эксплуатации.

Полицейские выявили 10 случаев вовлечения в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетнего - 1.

48 фактов организации или содержания притонов для занятия проституцией и сводничества. 21 административный штраф наложен за предоставление помещений заведомо для занятия проституцией и сводничества и 311 за приставание в общественных местах.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства