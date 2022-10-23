В Костанайской области возбуждено два уголовных дела по факту смерти двух 6-летних братьев

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Костанай. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области начато досудебное расследование по факту внезапной смерти двух 6-летних братьев, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
По данным alau.kz, дело возбуждено по двум статьям уголовного кодекса: "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", и "Ненадлежащее выполнение профобязанностей медицинским или фармацевтическим работником".
Напомним, двоих братьев-близнецов в больницу Рудного доставили вечером 12 октября. Дети жаловались на слабость в ногах, пошатывание, сонливость, эмоциональную нестабильность. Им провели инфузионную терапию, их состояние улучшилось до удовлетворительного, они начали играть, и утром следующего дня их выписали по настоянию мамы.
Спустя 12 часов, женщина обнаружила сыновей без сознания. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала их биологическую смерть. Выяснением ее причины занимаются эксперты. Назначена и токсикологическая экспертиза, рассматривается и версия отравления ядовитыми веществами.