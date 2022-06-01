В Нур-Султане пресечена деятельность финпирамиды Sincere Systems

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АКТАУ. 31 МАЯ - 30 мая приговором Актауского городского суда экс-заместитель руководителя управления сельского хозяйства Бактыбай Изимтаев признан виновным по факту получения взятки от поставщиков солнечных панелей за общее покровительство при выдаче субсидий и ему назначен штраф в размере 28 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Кроме этого, он пожизненно лишен права занимать должности в государственных органах, сообщает Антикор.

Также осуждены поставщики солнечных панелей Шынболат Кумар, Жаксылык Аралбаев за дачу взятки и им назначен штраф в размере 2,6 млн тенге каждому.

Помимо этого, суд признал виновным владельца ИП "Байсырымов" па факту мошенничества, выраженного в получении суммы субсидий путем предоставления подложных документов, ему назначено 3 года ограничения свободы.

В результате преступной деятельности осужденных государству нанесен ущерб в размере 6,9 млн тенге.