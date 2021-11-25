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НУР-СУЛТАН. 24 НОЯБРЯ - В Нур-Султане задержали воров-рецидивистов. Двое мужчин подозреваются в совершении серии квартирных краж, передает KAZAKHSTAN TODAY.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейскими отдела полиции района Сарыарка задержаны двое жителей Восточно-Казахстанской и Туркестанской областей, в возрасте 30 и 25 лет. Установлено, что подозреваемые, ранее неоднократно судимые за кражи и грабежи, разыскиваются за совершение аналогичных преступлений на территории города Алматы. Кроме того, один из них, в апреле 2021 года был осужден за совершение 5 эпизодов квартирных краж и приговорен к ограничению свободы в Алматинской области", - сообщили в пресс-службе департамента полиции города Нур-Султан.

Как рассказали в пресс-службе, в столицу двое подозреваемых приехали в конце октября и за это время совершили 8 краж. Орудовали в частном секторе на территории всего города, проникая в дома через окна. Похищали золотые изделия, компьютерную технику, сотовые телефоны, игровые приставки и носильные вещи. Краденые вещи сбывали скупщикам на крытом рынке.

В настоящее время задержанные признались в совершении преступлений, проверяется их причастность к ранее совершенным преступлениям на территории столицы. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания ДП, проводится досудебное расследование.