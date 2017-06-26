В Омске четырех казахстанцев обвиняют в контрабанде краснокнижных птиц

Омск. 26 июня. Kazakhstan Today - Омская транспортная прокуратура утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении четверых граждан Казахстана и одного гражданина России. Они обвиняются в совершении преступлений по статье "Контрабанда особо ценных видов птиц" УК РФ.

По версии следствия, организованная группа перевозила с территории Омской области через госграницу Российской Федерации в Республику Казахстан особо ценные виды птиц отряда соколообразные (кречет, балобан), занесенные в Красную книгу РФ, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры РФ.

"Участниками организованной группы за период с 3 ноября 2016 по 6 декабря 2016 года осуществлена контрабанда 13 кречетов и балобанов для получения выгоды путем реализации птиц в странах Ближнего Востока на сумму, превышающую $500 тыс. Перевозка птиц до фактического пересечения российско-казахстанской границы осуществлялась соучастниками автомобильным транспортом. Преступная деятельность организованной группы была пресечена сотрудниками УФСБ и таможни", - уточнили в ведомстве.

При этом двое участников организованной группы заключили досудебные соглашения о сотрудничестве и заявили ходатайства о рассмотрении дел в особом порядке. Уголовные дела для рассмотрения по существу направлены в Исилькульский городской суд Омской области.

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