В Петропавловске на 17 лет осудили пенсионерку, которая сожгла в печи свою внучку

Петропавловск. 27 декабря. Kazakhstan Today - В Петропавловске к 17 годам колонии приговорили бабушку, которая сожгла в печи свою внучку, передает Kazakhstan Today.

Судебное разбирательство закончилось в рекордно короткие сроки: всего за четыре заседания. Подсудимая Любовь Русалиева во всем созналась, раскаялась, но объяснить свой нечеловеческий поступок не смогла, сообщает телеканал КТК

Олеся Грудинская, приемная дочь подсудимой и мать погибшей девочки, заявила, что никогда не простит убийцу своего ребенка. "Пусть она живет побольше и помнит вот эти голубенькие невинные детские глазки моей дочери, но простить нет, я никогда не прощу", - сказала она.

Грудинская пока не решила, будет ли обжаловать приговор. Еще на первом заседании она заявила, что больше не хочет видеть свою мать-преступницу на свободе.

Отмечается, что последние несколько лет женщина сильно пила. В тот день она тоже была выпившая, но, кажется, совсем не агрессивна. Попросила дочь сходить в магазин, а в это время затопила печь и бросила туда 3-недельную девочку. В тюрьме ее будут лечить от алкоголизма.

"Назначить Русалиевой принудительное лечение от алкоголизма по месту отбывания наказания в виде лишения свободы", - зачитала приговор судья специализированного межрайонного суда СКО Эльвира Уразамбетова.

Объяснить свой нечеловеческий поступок Русалиева не смогла. Она признана вменяемой, но говорит, что совершенно не помнит, как она убила свою внучку. Провалы в памяти на приговор никак не повлияли. А родственники вдруг начали припоминать, что нездоровый интерес к огню Русалиева проявляла на протяжении всей жизни. Почему-то кидала в печь разные предметы.

"Первая - это соска, сжечь, чтобы Олеся соску больше не просила. Потом был фотоаппарат - сожгла, тоже вспышка гнева. На Олесю обиделась - фотоаппарат... Вот было такое, я не знаю, это было, телефон был..." - рассказала родственница Лариса Сургутская.

При этом свидетели характеризуют подсудимую как очень добрую женщину, она любила и не обижала свою приемную дочь, которую воспитывала с младенчества. А вот сама Олеся говорит о матери уже в прошедшем времени. 17 лет тюрьмы для престарелой больной женщины как пожизненный срок.

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