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В СКО лжецелительницу задержали за мошенничество

05.08.2021 5266
ПЕТРОПАВЛОВСК. 5 АВГУСТА - В Булаево 68-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что после прихода неизвестной целительницы она лишилась двух дорогих золотых колец, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В отдел полиции района Магжана Жумабаева поступило заявление от 68-летней жительницы областного центра о том, что целительница обманным путем завладели двумя золотыми кольцами на сумму 600 тысяч тенге, сообщает Петропавловск.news
 
По словам потерпевшей, она работала на рынке райцентра Булаево. К ней в бутик ежедневно стала приходить пожилая женщина, предлагавшая услуги очистки и снятия болезней. Изначально горожанка скептически отнеслась к предложению, но женщина настойчиво предлагала свои услуги. В итоге потерпевшая согласилась. После обряда с куриным яйцом целительница попросила ценности и деньги, уточнив, что заберет их для сжигания, после чего болезни гарантированно уйдут. Женщина сняла с руки два золотых кольца и отдала 20 тысяч тенге. 
 
Через некоторое время потерпевшая поняла, что произошло, но целительница не отвечала на звонки. После этого женщина написала заявление в полицию. 
 
Подозреваемая в мошенничестве была задержана сотрудниками криминальной полиции отдела полиции района Магжана Жумабаева. Ею оказалась 67-летняя женщина, проживающая в одном из райцентров Акмолинской области, накануне приехавшая в Булаево к знакомым. Кольца были изъяты. 
 
Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 190 УК РК (Мошенничество). В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Идет следствие.
 
Год назад в Семее пенсионерка отдала лжецелительнице бриллиантовый набор за снятие порчи.
 

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