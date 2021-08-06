В СКО лжецелительницу задержали за мошенничество

ПЕТРОПАВЛОВСК. 5 АВГУСТА - В Булаево 68-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что после прихода неизвестной целительницы она лишилась двух дорогих золотых колец, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В отдел полиции района Магжана Жумабаева поступило заявление от 68-летней жительницы областного центра о том, что целительница обманным путем завладели двумя золотыми кольцами на сумму 600 тысяч тенге, сообщает Петропавловск.news

По словам потерпевшей, она работала на рынке райцентра Булаево. К ней в бутик ежедневно стала приходить пожилая женщина, предлагавшая услуги очистки и снятия болезней. Изначально горожанка скептически отнеслась к предложению, но женщина настойчиво предлагала свои услуги. В итоге потерпевшая согласилась. После обряда с куриным яйцом целительница попросила ценности и деньги, уточнив, что заберет их для сжигания, после чего болезни гарантированно уйдут. Женщина сняла с руки два золотых кольца и отдала 20 тысяч тенге.

Через некоторое время потерпевшая поняла, что произошло, но целительница не отвечала на звонки. После этого женщина написала заявление в полицию.

Подозреваемая в мошенничестве была задержана сотрудниками криминальной полиции отдела полиции района Магжана Жумабаева. Ею оказалась 67-летняя женщина, проживающая в одном из райцентров Акмолинской области, накануне приехавшая в Булаево к знакомым. Кольца были изъяты.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 190 УК РК (Мошенничество). В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Идет следствие.

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