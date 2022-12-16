В США суд присяжных присудил "БТА Банку" свыше $218 млн по делу Аблязова

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Присяжным были представлены показания основных сообщников

Нью-Йорк. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Соединенных Штатах Америки суд присяжных присудил "БТА Банку" более $218 млн в судебном процессе по делу Аблязова о краже и отмывании денежных средств, - В Соединенных Штатах Америки суд присяжных присудил "БТА Банку" более $218 млн в судебном процессе по делу Аблязова о краже и отмывании денежных средств, сообщает пресс-служба банка.





После трехнедельного судебного разбирательства суд присяжных вынес решение в пользу АО "БТА Банк" по всем искам против Triadou SPV S.A.





Присяжные присудили компании БТА возмещение ущерба в размере более 100 миллионов с процентами, начисленными с середины 2013 года, в результате чего общая сумма приговора составила более $218 миллионов", - проинформировали в пресс-службе.





Ответчик, Triadou SPV, является подставной компанией, созданной и контролируемой зятем Аблязова - Ильясом Храпуновым, которая получила более $70 миллионов посредством денежных средств, украденных у БТА, которые она инвестировала в недвижимость в Нью-Йорке и других местах в Соединенных Штатах.





Компания Triadou активно судилась в течение более семи лет, пока дело находилось на рассмотрении, и представила свою защиту присяжным в суде", - отметили в банке.





В ходе примерно трехнедельного судебного разбирательства присяжные заслушали показания различных свидетелей, в том числе бывших сотрудников УКБ-6 - подразделения банка во время пребывания Аблязова, ответственного за мошенничество, а также американских инвесторов, работавших с украденными средствами, лиц, причастных к схеме отмывания денежных средств, а также различных экспертов в области судебно-бухгалтерской экспертизы, мошенничества и отмывания денег, а также анализа почерка.





Присяжным также были представлены показания основных сообщников, в том числе Геннадия Петелина, который выдавался за законный источник финансового состояния компания Triadou, Ильяса Храпунова, курировавшего инвестиции компании Triadou, и самого Мухтара Аблязова", - сообщили в пресс-службе.





Вынося сегодня решение в пользу БТА, присяжные отвергли их показания и пришли к выводу, что компания Triadou сознательно отмывала денежные средства, похищенные Аблязовым у БТА.





Судебное разбирательство в Нью-Йорке от имени города Алматы и "БТА Банка" было возбуждено более семи лет назад по обвинению Мухтара Аблязова и его криминальных подельников в отмывании украденных денег в США.





Напомним, Франция лишила Мухтара Аблязова статуса беженца.





Мухтара Аблязова согласно законодательству ждет депортация или экстрадиция из Франции, возможно, обратно в Казахстан.