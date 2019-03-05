В Туркестанской области ликвидирована преступная группа, промышлявшая кражами техники и автоугонами

Туркестан. 19 декабря. Kazakhstan Today - В Сайрамском районе Туркестанской области полицейские ликвидировали преступную группу, промышлявшую кражами техники и автоугонами, передает Kazakhstan Today.





По данным областного департамента полиции, в состав преступной группы входили жители Шымкента. Двоих из преступной группы полицейские задержали в ноябре текущего года, а двух других в начале декабря в городе Алматы и в Сайрамском районе.





"Осенью 2018 года в управление полиции Сайрамского района обратился владелец игротеки с заявлением о том, что неизвестные лица похитили у него 9 компьютеров. А, спустя неделю в полицию обратился директор одной из школ о том, что из учебного кабинета похищены 7 ноутбуков. Данные факты зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК (Кража). На раскрытие данных преступлений был ориентирован весь личный состав Сайрамского РУП и проведены необходимые мероприятия, направленные на раскрытие краж. В результате успешных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали четырех подозреваемых, одного из них в Алматы, другого в Сайрамском районе, остальных в Шымкенте. Ими оказались жители Шымкента, один из которых ранее судим. Также задержан скупщик похищенного, житель Туркестанской области", - сообщили в пресс-службе ведомства.





В настоящие время полицейскими установлена причастность преступной группы к совершению 20 фактов краж чужого имущества и угонов автомашин. Вещественные доказательства изъяты. Нанесенный материальный ущерб потерпевшим составил сумму свыше 10 миллионов тенге.





По данным фактам проводится досудебное расследование по двум статьям УК РК: 188 (Кража) и 200 (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством). Подозреваемые арестованы. Проводится досудебное расследование. Полицейские не исключают, что подозреваемые могут быть причастны и к другим аналогичным фактам краж чужого имущества.





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