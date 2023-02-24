В Туркестанской области иностранца осудили за перевозку 30 кг героина в авто

Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях повышенной безопасности

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Туркестан. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Туркестанской области рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина Таджикистана Ш., сообщает пресс-службе суда региона.





Судом установлено, что Ш. 22 июля 2022 года в 18.00 на своем автомoбиле Ford Mondeo перевозил крупную партию наркотиков из Таджикистана через государственную границу Казахстана в Россию. Перейдя государственный пограничный контроль Узбекистана "Гишт-куприк", он остановился на КПП "Жибек-жолы" РК. В ходе осмотра автомобиля специалистом-кинологом отдела пограничного контроля КНБ РК с участием служебной собаки в баке ГСМ обнаружено 31 кг 465,2 г героина. Наркотик был расфасован в 63 пакета.





Прокурор просил назначить Ш. наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбывания наказания в учреждениях повышенной безопасности уголовно-исполнительной системы. Подсудимый вину признал частично и просил назначить легкое наказание.





Приговором суда Ш. признан виновным. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях повышенной безопасности уголовно-исполнительной системы.





Приговор не вступил в законную силу.





В конце января на границе Казахстана и Узбекистана у иностранца изъяли героин и психотропные вещества.



