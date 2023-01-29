На границе Казахстана и Узбекистана у иностранца изъяли героин и психотропные вещества

У гражданина Узбекистана изъяли психотропное вещество весом свыше 0,2 грамма и героин весом около 0,04 грамма

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Туркестан. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Сарыагашский районный отдел полиции в Туркестанской области поступило сообщение от Пограничной службы КНБ РК по факту попытки перевозки наркотиков, - В Сарыагашский районный отдел полиции в Туркестанской области поступило сообщение от Пограничной службы КНБ РК по факту попытки перевозки наркотиков, сообщает пресс-служба МВД РК.





На пропускном пункте "Жибек жолы" пограничный наряд с использованием служебной собаки задержал гражданина Узбекистана. При проверке мужчина признался, что у него в кармане находится около 2 граммов синтетического наркотического вещества.





В ходе обыска полицейские обнаружили у подозреваемого в кармане куртки два пакета с содержимым, похожим на наркотик. Согласно заключению экспертизы, в пакетах находились психотропное вещество весом свыше 0,2 грамма и героин весом около 0,04 грамма.





В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 286, часть 2, УК РК (Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено).





Подозреваемый арестован. Выясняются все обстоятельства произошедшего.