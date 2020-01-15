В Туркестанской области женщина обманула более 50 сельчан с оплатой коммунальных счетов

Туркестан. 14 января. Kazakhstan Today - В Туркестанской области задержана подозреваемая в мошенничестве, которая собрала с жителей деньги на оплату коммунальных услуг и потратила их на свои нужды, передает Kazakhstan Today.

В дежурную часть Тюлькубасского районного отделения полиции обратился местный житель с заявлением о том, что жители нескольких поселков собрали деньги для оплаты за газ некой знакомой, однако женщина не оплатила коммунальные услуги, а потратила деньги на собственные нужды. Данный факт зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований Тюлькубасского РОП по статье 190 УК РК (Мошенничество)", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области.

Как выяснили полицейские, женщина собирала с сельчан деньги и оплачивала коммунальные услуги, при этом с каждой квитанции брала по 100 тенге. Однако на сей раз, собрав деньги за газ более чем с 50 жителей села, она не оплатила их счета, а потратила на собственные нужды. Общая сумма ущерба, нанесённая потерпевшим, составила около 1,5 млн тенге.

В результате собранных полицейскими доказательств, подозреваемая полностью призналась в содеянном. Она возместила потерпевшим половину суммы ущерба. Женщина находится под подпиской о невыезде. В настоящее время собранные материалы досудебного расследования направлены в суд для принятия решения.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам не быть излишне доверчивым и не отдавать деньги малознакомым лицам, так как в такой ситуации легко можно стать жертвой аферистов. Если же вы стали жертвой или очевидцем подобных преступлений, то незамедлительно обратиться за помощью в полицию по телефону 102", - добавили в полиции.

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