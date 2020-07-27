Уральск. 26 июля. Kazakhstan Today - В Уральске мужчина пытался сжечь дом вместе с бывшей женой и дочерью, передает Kazakhstan Today.

На сайте издания "Уральская неделя" сообщается, что инцидент произошел 20 июля. Как рассказала жительница поселка Зачаганск Гульмира Ихсанова, ее бывший муж Галымжан Сакказов облил дом бензином, подпер входную дверь и поджег его.

Мой бывший муж Галымжан напился и где-то в 9 вечера позвонил моей дочери, расспрашивая, дома ли я. После этого, где-то в 22.40, кто-то (как оказалось позже, Галымжан) начал стучать в окно. Моя дочь выглянула и увидела, как дом горит с наружной стороны. Мы с ней попытались выбежать из дома, но Галымжан - а соседи видели, как он поджег дом - подпер чем-то дверь, и она не открывалась. В итоге я сумела выбить дверь и выбежать с дочерью на улицу, после приехали пожарные и полицейские. Галымжан тогда уже убежал, его криками спугнули наши соседи", - рассказала Гульмира Ихсанова о событиях того вечера.

Как говорит Гульмира, полиция вместе с ее 20-летним сыном, который во время поджога гулял с друзьями, по горячим следам поймали поджигателя - его нашли в общежитии, где он проживает на данный момент. В дверь к нему постучал сын, и, когда он попытался образумить отца, тот сказал ему, что "ему не нужна дочь" и сознался в том, что это он поджег дом.

По словам женщины, с бывшим мужем она развелась пять лет назад, когда он стал часто напиваться и избивать ее. До этого она прожила с ним в браке 17 лет, и с момента, когда старшему сыну исполнилось 4 года, в семье началось бытовое насилие со стороны Галымжана.

Он постоянно напивался и бил меня. За меня как-то пытался вступиться мой сын, но он запугал его. Сказал: "Если ты еще раз попробуешь ее защитить, я отрублю тебе голову". Развелись мы из-за непрекращающегося бытового насилия. За все эти годы он был под арестом всего один раз на 15 суток, когда избил меня до такого состояния, что пришлось обращаться в травмпункт. Но он не раскаялся, наоборот, обещал мне отомстить за то, что я "посадила" его на 15 суток", - говорит Гульмира.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что в результате оперативно-розыскных мероприятии подозреваемый был задержан. Он дал признательные показания.

По данному факту Зачаганским отделом полиции начато досудебное расследование по статье 202 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом). Назначены экспертизы. В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС. Расследование продолжается и находится на контроле у руководства департамента", - сообщили в полиции.

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