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В Жамбылской области полицейские изъяли более 32 кг наркотиков

08.09.2022, 19:42 21661
ТАРАЗ. 8 СЕНТЯБРЯ - С 5 по 9 сентября на территории Жамбылской области проводится республиканское ОПМ "Дермек", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За три дня сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области выявлено 33 факта наркоправонарушений, 5 из них - уголовных, сообщает Polisia.kz
 
Всего из незаконного оборота в регионе изъято более 32 кг различных наркотических веществ. 
 
В ходе проверки завода, расположенного на территории области, изъято 4 тонны 112 кг прекурсора - серной кислоты, который является составным компонентом при производстве тяжелых видов наркотиков. 
 
Всего в период ОПМ "Дермек" проверено по области 30 аптек, две поликлиники, три лечебных учреждения, одна организация и завод. Работа в данном направлении продолжается.
 

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Промышлявшего контрабандой наркотиков дилера осудили на 16 лет в Нур-Султане

09.09.2022, 13:24 1991
Промышлявшего контрабандой наркотиков дилера осудили на 16 лет в Нур-Султане
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - Наркосбытчика, задержанного при спецоперации по ликвидации преступной группы, промышлявшей контрабандной поставкой наркотических средств и их реализацией, осудили на 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Спецоперация по предотвращению деятельности лиц, поставлявших и распространявших наркотические средства в Казахстане, была проведена в Нур-Султане и Алматы Агентством по финансовому мониторингу совместно с Комитетом национальной безопасности.
 

Преступников задержали в момент получения очередной международной посылки, упакованной в корма для домашних животных. Общий вес наркотиков составил более 7 килограммов марихуаны и мефедрона. По решению суда изъятые наркотические вещества уничтожены", - сообщает АФМ.

 
 

Пьяный житель Павлодара избил 4-летнюю девочку и двух женщин

09.09.2022, 12:40 5726
Пьяный житель Павлодара избил 4-летнюю девочку и двух женщин
Фото: Depositphotos
ПАВЛОДАР. 9 СЕНТЯБРЯ - Павлодарец избил 4-летнюю девочку, беременную жену и тещу. Ребенок госпитализирован, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В полицию с заявлением обратилась 42-летняя жительница города Павлодара. Беременная женщина сообщила о ночном нападении ее сожителя. 
 
По словам потерпевшей, вернувшись домой в алкогольном опьянении, сожитель беспричинно нанес ей телесные повреждения, затем и ее маме. В результате толчка женщина ударилась головой об ванну. Ребенка он поднял на уровне своего роста и бросил, девочка сильно ударилась головой об пол, сообщает Polisia.kz
 
В отношении сожителя проводится досудебное расследование по части 1 статьи 106 УК Республики Казахстан (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 
 
В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Напомним, пьяный кызылординец до смерти избил супругу. 
 

В СКО у фермера пытались украсть 12 тонн зерна

09.09.2022, 12:07 6441
Фото: ПетропавловскNews
ПЕТРОПАВЛОВСК. 9 СЕНТЯБРЯ - Полицейские пресекли кражу более 12 тонн пшеницы нового урожая у хлебороба в Северо-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Есильском районе Северо-Казахстанской области полицейские на проселке заметили следы КамАЗа, уводящие в лес. Стражи порядка, с которыми были и работники близлежащего ТОО, проверили след и обнаружили за деревьями выгруженное на траву зерно нового урожая. Прибывшая по вызову следственно-оперативная группа установила причастность 39-летнего работника предприятия", - сообщи в ДП Северо-Казахстанской области.

 
Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по статье 188 Уголовного кодекса РК "Кража".
 
С места происшествия изъято и возвращено владельцу 12 тонн 260 килограммов пшеницы на сумму свыше 1,4 миллиона тенге, информирует портал "ПетропавловскNews".
 

В области Жетiсу водитель насмерть сбил мужчину и попытался скрыться

09.09.2022, 10:31 7661
В области Жетiсу водитель насмерть сбил мужчину и попытался скрыться
Фото: Polisia.kz
ТАЛДЫКОРГАН. 9 СЕНТЯБРЯ - Во вторник, 6 сентября, в Кербулакском районе на обочине республиканской автодороги Алматы - Оскемен обнаружили тело 46-летнего мужчины, сбитого насмерть неизвестной автомашиной, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Оперативникам районной криминальной полиции совместно с сотрудниками областного розыскного отдела удалось в течение двух дней установить водителя, скрывшегося с места ДТП, информирует Polisia.kz.
 
На месте происшествия криминалисты обнаружили частицы и фрагменты кузова от автомашины Volkswagen Golf серого цвета, что помогло установить подозреваемого.
 

Разыскиваемую автомашину с явными признаками ДТП, то есть с имеющимися техническими повреждениями, обнаружили в поселке Шенгельды соседней, Алматинской области. 34-летний владелец иномарки не стал отрицать свою причастность к смертельному наезду на пешехода. Сейчас задержанный мужчина водворен под стражу", - сообщил командир батальона патрульной полиции ДП области Жетісу Каирбек Канатбеков.

 

В Алматинской области нашли тайник с похищенным во время январских беспорядков оружием

09.09.2022, 09:38 8581
В Алматинской области нашли тайник с похищенным во время январских беспорядков оружием
Фото: Polisia.kz
ТАЛДЫКОРГАН. 9 СЕНТЯБРЯ - Сотрудниками учреждения № 57 ДУИС по Алматинской области и области Жетiсу была проведена оперативная работа по выявлению местонахождения оружия и боеприпасов, похищенных в ходе массовых беспорядков в январе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным Polisia.kz, в ходе осмотра местности сотрудниками УИС совместно с УП города Талдыкоргана и СОГ Ескельдинского района под камнем возле остановки в поселке Жастар Ескельдинского района был обнаружен пистолет Макарова с магазином без патронов. 
 

Благодаря бдительности наших сотрудников была проведена слаженная и оперативная работа совместно с сотрудниками УП города Талдыкоргана", - отметил начальник ДУИС Иглик Хасенов. 

 
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований и возбуждено уголовное дело по статье 287, часть 3, УК РК.
 
Напомним, более 2 тысяч единиц похищенного во время беспорядков оружия разыскивают в Казахстане.
 

В Уральске полицейские изъяли более 27 тысяч таблеток трамадола

08.09.2022, 18:46 22736
В Уральске полицейские изъяли более 27 тысяч таблеток трамадола
УРАЛЬСК. 8 СЕНТЯБРЯ - Промежуточные итоги ОПМ "Дармек", направленного на выявление правонарушений в сфере оборота наркотических средств, озвучили в департаменте полиции ЗКО, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В квартире одного из жителей Уральска в ходе обысков изъято более 18 тысяч таблеток трамадола, 99 флаконов тропикамеда и 87 флаконов медакса, сообщает Polisia.kz
 
Всего в ходе проведения профилактических мероприятий "Дармек" из незаконного оборота изъято 27 055 таблеток препарата "трамадол", 242 флаконов тропикамида и более 5 тонн прекурсоров (серной кислоты). 
 
Сотрудники полиции проверили четыре аптеки, склад, девять лечебных учреждении и одно промышленное предприятие. В ходе проверки выявлено три уголовных и 12 административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
 

Бутафорская полицейская машина задержана в Алматы

08.09.2022, 14:22 27816
Бутафорская полицейская машина задержана в Алматы
Фото: Polisia.kz.
АЛМАТЫ. 8 СЕНТЯБРЯ - В городе Алматы задержана бутафорская полицейская машина, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Разбирательство установило, что "постаралась" администрация одной из кинокартин, по сценарию которой предусмотрен эпизод с патрульной полицией. Она решила создать точную копию служебного автотранспорта полиции, даже не задумавшись о том, что эти действия противоречат закону и влекут за собой ответственность", - информирует Polisia.kz

 
Сообщается, что машина водворена на специализированную штрафную стоянку. 
 

К ее "авторам" приняты меры в соответствии с законодательством", - отметил первый заместитель начальник департамента полиции города Алматы Нурлан Алмасбеков.


 

В отношении Гульмиры Сатыбалды проводится расследование по факту похищения человека

08.09.2022, 13:30 31846
В отношении Гульмиры Сатыбалды проводится расследование по факту похищения человека
Фото: pexels
НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - Антикоррупционной службой продолжается расследование в отношении Гульмиры Сатыбалды, руководства подконтрольной ей компании ТОО "Ария-Жана Астана" и должностных лиц государственных органов по фактам хищений бюджетных средств, выделенных на строительство объектов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В результате оплаты фактически не выполненных строительно-монтажных работ по нескольким объектам государству был причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3,9 млрд тенге", - проинформировали в Агентстве Республики Казахстан по противодействию коррупции. 

 
Отмечается, что принятыми на стадии расследования мерами ущерб государству полностью возмещен. 
 
Кроме того, в отношении Гульмиры Сатыбалды и ее доверенных лиц проводится расследование по фактам незаконного завладения долями участия и активами ряда предприятий, похищения человека и незаконного лишения свободы. 
 

Предварительная сумма причиненного потерпевшим ущерба составляет более 6,6 млрд тенге. Подозреваемые лица содержатся под стражей. Расследования продолжаются", - добавили в агентстве. 

 
Ранее сообщалось, что подробности дел Сатыбалды и Боранбаева раскрыли в Генпрокуратуре.
 
Напомним, Боранбаев был задержан в марте Агентством по финансовому мониторингу по подозрению в крупных хищениях. О задержании Кайрата Сатыбалды стало известно 13 марта. Он подозревается в хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. Следствие выявило дополнительные факты хищений со стороны подконтрольных Кайрату Сатыбалды компаний - собственников подъездных железнодорожных путей. 
 

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