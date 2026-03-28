В Жамбылской области женщину осудили на пять лет по делу о смертельном ДТП
Вина женщины доказана показаниями сторон, заключениями экспертов и другими материалами дела
Тараз. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жамбылской области приговорил женщину к пяти годам по делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии на трассе Алматы - Екатеринбург, сообщает пресс-служба суда.
Приговором суда Р. признана виновной по части 4 статьи 345 УК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с отсутствием прав управления автотранспортными средствами сроком на 7 лет", - заявили в пресс-службе.
При этом отмечается, что у подсудимой четверо детей в возрасте от двух до девяти лет, в связи с чем исполнение наказания отсрочено на пять лет. Как подчеркнули в суде, вина женщины доказана показаниями сторон, заключениями экспертов и другими материалами дела. Приговор пока не вступил в законную силу.
27 июля 2025 года около 8.30 управляла автомашиной марки Toyota Land Cruiser на трассе Алматы - Екатеринбург в Мойынкумском районе Жамбылской области. Находясь в утомленном состоянии Р. нарушила ПДД, не справившись с управлением, выехала на полосу встречного движения, после чего ее автомобиль перевернулся. В результате 2 пассажира скончались от полученных несовместимых с жизнью телесных повреждений, сама подсудимая была госпитализирована в больнице", - добавили в суде.
По данным СМИ, подсудимая является супругой известного борца Шавката Рахмонова.
Напомним, 21 марта на проспекте Аль-Фараби произошло страшное ДТП, в результате которого погибли три человека.
Водитель автомобиля ZEEKR, двигаясь по проспекту, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes. В результате ДТП водитель и двое пассажиров второго автомобиля погибли на месте. Подозреваемый получил травмы и находится под конвоем в медучреждении. После стабилизации его поместят в ИВС.
В полиции отметили, что все участники происшествия установлены, по фактам нарушений возбуждены административные производства, материалы направлены в суд. Автомобили помещены на штрафстоянку, изучаются записи камер видеонаблюдения. Расследование находится на особом контроле.
После случившегося в городе усилили контроль на дорогах, полиция начала проводить точечные рейды против опасного вождения и ночных гонок. Только за последние три дня выявлено более 5 тысяч нарушений ПДД, десятки водителей задержаны за управление автомобилем в состоянии опьянения.
Позже в Алматы ряд руководителей полиции сняты с должностей после смертельного ДТП.