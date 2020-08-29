В Жезказгане задержали серийного домушника

Караганда. 28 июня. Kazakhstan Today - В июле и августе в Жезказгане произошел ряд квартирных краж, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , в первом случае злоумышленник, проникнув в квартиру, похитил ювелирные изделия и деньги. Сумма ущерба составила 313 тысяч тенге. В другой раз, но уже из другой квартиры, вор украл деньги в размере 55 тысяч тенге.

По всем фактам были возбуждены уголовные дела по статье 188 УК РК (Кража).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции Жезказгана задержали подозреваемого - 38-летнего мужчину. Задержанный дал признательные показания. У него изъята часть похищенного имущества. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Серийный домушник, вскрывавший чужие квартиры с помощью резака, задержан полицией Алматы 26 июля.

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