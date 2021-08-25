Система Orphus

В ЗКО двух таксистов обвиняют в изнасиловании женщины

24.08.2021 7669
В ЗКО двух таксистов обвиняют в изнасиловании женщины
Фото: иллюстрация
УРАЛЬСК. 24 АВГУСТА - 8 августа в полицию обратилась 26-летняя женщина с заявлением об изнасиловании, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам потерпевшей она заказала такси "Индрайвер", на заказ приехали двое мужчин. Ничего не подозревая, она села в машину. По пути водитель изменил маршрут и выехал за город, где он и его приятель, применяя насилие, совершили с ней половой акт. При этом душили и угрожали, сообщает портал "Мой город".
 
Досудебное расследование ведется по части 2 статьи 120 УК РК (Изнасилование).
 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены подозреваемые - жители Уральска 26 и 28 лет. По делу был назначен ряд экспертиз. 
 

Проведение геномной экспертизы занимает продолжительное время, в настоящее время результаты получены, доказательная база имеется, на основании чего подозреваемые арестованы и водворены в изолятор временного содержания", - сообщил официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Бельгибеков.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая