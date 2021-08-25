В ЗКО двух таксистов обвиняют в изнасиловании женщины

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УРАЛЬСК. 24 АВГУСТА - 8 августа в полицию обратилась 26-летняя женщина с заявлением об изнасиловании, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам потерпевшей она заказала такси "Индрайвер", на заказ приехали двое мужчин. Ничего не подозревая, она села в машину. По пути водитель изменил маршрут и выехал за город, где он и его приятель, применяя насилие, совершили с ней половой акт. При этом душили и угрожали, сообщает портал " Мой город ".

Досудебное расследование ведется по части 2 статьи 120 УК РК (Изнасилование).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены подозреваемые - жители Уральска 26 и 28 лет. По делу был назначен ряд экспертиз.

Проведение геномной экспертизы занимает продолжительное время, в настоящее время результаты получены, доказательная база имеется, на основании чего подозреваемые арестованы и водворены в изолятор временного содержания", - сообщил официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Бельгибеков.

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