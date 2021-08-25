В ЗКО двух таксистов обвиняют в изнасиловании женщины

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По словам потерпевшей она заказала такси "Индрайвер", на заказ приехали двое мужчин. Ничего не подозревая, она села в машину. По пути водитель изменил маршрут и выехал за город, где он и его приятель, применяя насилие, совершили с ней половой акт. При этом душили и угрожали, сообщает портал "Мой город".
Досудебное расследование ведется по части 2 статьи 120 УК РК (Изнасилование).
В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены подозреваемые - жители Уральска 26 и 28 лет. По делу был назначен ряд экспертиз.
Проведение геномной экспертизы занимает продолжительное время, в настоящее время результаты получены, доказательная база имеется, на основании чего подозреваемые арестованы и водворены в изолятор временного содержания", - сообщил официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Бельгибеков.
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