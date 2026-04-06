В ЗКО мошенники взяли в заложники владельца счетов и использовали дропперские схемы для вывода денег за рубеж

За участие в схеме дропперы получали вознаграждение в размере от 200 до 350 долларов США

Уральск. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Мошенническую схему вывода средств за рубеж пресекли в Западно-Казахстанской области.





Пресечена противоправная деятельность группы лиц, организовавших незаконный доступ к банковским счетам граждан с целью осуществления преступных финансовых операций", - говорится в сообщении Агентства по финансовому мониторингу.





По данным ведомства, подозреваемый Вейднер Т.Е. разработал и координировал схему по использованию счетов третьих лиц для перевода и обналичивания денежных средств, полученных мошенническим путем.





С этой целью он подыскивал так называемых дропперов, а также вовлек в противоправную деятельность сообщников, четко распределив между ними роли и функции. За участие в таких действиях дропперы получали вознаграждение в размере от 200 до 350 долларов США", - уточнили в ведомстве.





К примеру, в октябре 2025 года на имя одного из студентов были открыты банковские счета, а доступ к онлайн-банкингу передан организатору схемы.





Владелец счетов, осознав противоправность происходящего, добровольно обратился в правоохранительные органы, что позволило своевременно ограничить операции. После блокировки счетов подозреваемый и его сообщники стали оказывать давление на потерпевшего, требуя повторной верификации банковских приложений. Его незаконно удерживали в квартире, где под угрозой насилия заставили сдать мобильный телефон в ломбард, а вырученные деньги разделили между собой. Кроме того, подозреваемые сопровождали потерпевшего в банках и административных органах, пытаясь добиться снятия ограничений со счетов", - рассказали подробности в АФМ.





Через указанные счета проводились операции с денежными средствами, полученными от интернет-мошенничества. Деньги конвертировали и переводили за рубеж.





В настоящее время организатор помещен под стражу, в отношении шести его соучастников избраны меры пресечения в виде залога и подписки о невыезде. Дело направлено в суд.





В АФМ предупредили: участие в дропперских схемах, включая передачу банковских реквизитов и доступа к счетам, является противоправным деянием и может повлечь уголовную ответственность. Гражданам настоятельно рекомендуется проявлять бдительность и не допускать использования своих банковских счетов в незаконных финансовых операциях.



