В Актюбинской области ОПГ отмыла 3,5 млрд тенге через криптооперации

Рассказать друзьям

Актобе. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области пресечена деятельность ОПГ, вовлекшей более 150 дропперов. Через биржу ATAIX средства переводились в криптовалюту и обналичивались через подконтрольный обменник. Оборот превысил 3,5 млрд тенге, шесть подозреваемых арестованы, сообщили в прокуратуре области





В Актюбинской области изобличена преступная группа, которая привлекла к обналичиванию более 150 дропперов.





Последние получали на свои карты деньги, переводили на криптокошельки через биржу ATAIX. Для конвертации и вывода денежных средств криминалитет использовал подконтрольный обменный пункт.





Общий оборот по реализации цифровых активов превысил 3,5 млрд тенге.





В ходе обыска изъяты 46 мобильных телефонов, 92 банковские карты, криптоактивы на 25 463 доллара США. Шестеро подозреваемых - организаторы и дропповоды задержаны и помещены под стражу", - рассказали в ведомстве.





ДЭР области проводится расследование по факту создания и руководства организованной преступной группой, осуществлявшей незаконную предпринимательскую деятельность в сфере оборота цифровых активов, а также легализации преступных доходов.