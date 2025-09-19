Вооруженных приверженцев деструктивного течения задержали в Туркестанской области

С подсудимых в пользу государства взыскано более 96 млн тенге

Костанай. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Троих подсудимых приговорили к тюремному заключению за многомиллионное хищение сельскохозяйственных субсидий, - Троих подсудимых приговорили к тюремному заключению за многомиллионное хищение сельскохозяйственных субсидий, сообщили в прокуратуре Костанайской области.





В районе Беимбета Майлина Костанайской области в ходе прокурорской проверки были выявлены факты хищения субсидий на удешевление корма для скота и ведения селекционной работы. По результатам расследования была установлена вина трех лиц.





Приговором суда обвиняемые были приговорены к различным срокам реального лишения свободы, взяты под стражу в зале суда.





Кроме того, с подсудимых в пользу государства в солидарном порядке взыскано более 96 млн тенге в счет возмещения причиненного ущерба.





Приговор не вступил в законную силу.





