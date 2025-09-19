18.09.2025, 15:13 59651
Вооруженных приверженцев деструктивного течения задержали в Туркестанской области
Фото: Depositphotos
Туркестан. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области задержали приверженцев деструктивного религиозного течения. При обыске у них изъято оружие, сообщили в прокуратуре области.
Во время задержания участников деструктивного религиозного течения в их автомобиле марки Toyota Land Cruiser 200 были обнаружены пистолеты ТТ и "Байкал МР-461".
Указанное оружие пригодно для использования. В настоящее время назначены экспертизы для выяснения их возможного использования в преступлениях", - рассказали в прокуратуре.
Также по адресу проживания основного фигуранта был задержан разыскиваемый за укрывательство преступник.
Досудебное расследование ведется по статье УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".
Напомним, в августе за экстремизм осудили 12 казахстанцев.
19.09.2025, 15:52
Крупную контрабанду сигарет пресекли пограничники в Жамбылской области
Фото: КНБ
Тараз. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Крупную партию контрафактных сигарет пытались завести в Казахстан, сообщили в Комитете национальной безопасности Казахстана.
12 сентября на границе в Жамбылской области пограничной службой КНБ в ходе досмотра грузового поезда обнаружены 890 980 пачек сигарет без акцизных марок.
Табачные изделия пытались провезти через Государственную границу без сопроводительных документов под видом строительных материалов. По предварительным оценкам, стоимость изъятого товара составляет более 600 млн тенге", - рассказали в ведомстве.
Вагон с задержанным грузом был отцеплен. В настоящее время проводятся процессуальные действия.
Напомним, контрабанду не соответствующих экологическим требованиям грузовиков расследуют в Казахстане.
19.09.2025, 15:24
В Костанайской области вынесен приговор по делу о многомиллионном хищении субсидий
С подсудимых в пользу государства взыскано более 96 млн тенге
Костанай. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Троих подсудимых приговорили к тюремному заключению за многомиллионное хищение сельскохозяйственных субсидий, сообщили в прокуратуре Костанайской области.
В районе Беимбета Майлина Костанайской области в ходе прокурорской проверки были выявлены факты хищения субсидий на удешевление корма для скота и ведения селекционной работы. По результатам расследования была установлена вина трех лиц.
Приговором суда обвиняемые были приговорены к различным срокам реального лишения свободы, взяты под стражу в зале суда.
Кроме того, с подсудимых в пользу государства в солидарном порядке взыскано более 96 млн тенге в счет возмещения причиненного ущерба.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, выделенные на ремонт систем отопления и водоснабжения 8 млн тенге украли в Петропавловске.
19.09.2025, 14:45
В Актобе завели уголовное дело по факту массовой драки среди подростков
Фото: Polisia.kz
Актобе. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе 16-летний подросток пострадал в результате массовой драки, возбуждено уголовное дело.
В департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
Продолжается досудебное расследование. В настоящее время органами следствия проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных мероприятий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в полиции.
В рамках расследования проводятся дополнительные и повторные экспертизы, по завершении которых будет принято окончательное процессуальное решение.
По информации казахстанских СМИ, в групповой драке увечье глаза получил 16-летний мальчик. Стекло от разбитых очков травмировало ему глаз. Школьник лишился 75% зрения.
19.09.2025, 13:16
Крупную схему интернет-мошенничества пресекли в трех регионах Казахстана
Общая сумма ущерба превысила 141 млн тенге
Шымкент. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся интернет-мошенничеством на территории Шымкента, Алматы и Алматинской области, сообщает Polisia.kz.
Установлена причастность участников к девяти фактам мошенничества в сети. Общая сумма ущерба превысила 141 млн тенге. Задержаны четыре члена преступной группы: организатор, который получал банковские карты от дропов и дроповодов, а также контролировал обналичивание похищенных средств; двое дроповодов, занимавшихся поиском и вербовкой дропперов; перевозчик денег, доставлявший обналиченные средства организатору. В настоящее время продолжается досудебное расследование", - рассказали в полиции.
Проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.
В полиции напомнили: с 16 сентября в Казахстане введена уголовная ответственность за незаконное предоставление, передачу или приобретение доступа к банковским счетам, платежным инструментам и идентификационным средствам, а также за незаконное осуществление переводов и платежей.
Ранее в Минпросвещения предупредили о новом виде мошенничества, которому подвергаются дети.
19.09.2025, 11:46
Десятки секс-притонов обнаружили в жилых комплексах в центре Алматы
Фото: кадр из видео
Алматы. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В центре Алматы, на территории жилых комплексов "Манхэттен", "Ақбұлақ" и "Каусар", выявлены десятки притонов, оказывающих интимные услуги.
В ходе рейдов выявлен 71 притон. Собственники квартир, предоставившие помещения для противоправной деятельности, привлечены к ответственности. Меры административного воздействия также приняты в отношении лиц, проживавших в этих квартирах без регистрации или удостоверяющих документов", - сообщили в ДП Алматы.
Там призвали алматинцев помогать полиции в выявлении подобных притонов.
Поддержание общественного порядка - это наша общая задача. Сотрудники полиции ежедневно проводят профилактическую работу, чтобы пресечь противоправные факты, а жители должны быть ответственны за безопасность и правопорядок там, где они проживают. Призываю граждан не оставаться равнодушными и сообщать о нарушениях", - заявил начальник полиции Алмалинского района Максат Пшан.
В Казахстане остается высоким уровень преступности, связанной с торговлей людьми. По данным комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, за первый квартал текущего года уже зарегистрировано 116 уголовных преступлений, связанных с человеческим трафиком.
18.09.2025, 18:10
В ВКО у жителя Алматы изъяли мефедрон на более чем миллион тенге
Фото: Depositphotos
Усть-Каменогорск. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске у 27-летнего жителя Алматы изъяли мефедрон, стоимость которого на черном рынке превышает один миллион тенге, сообщает Polisia.kz.
В ходе личного обыска у него было изъято 33 свертка, обмотанных изолентой, - 23 черного и 10 желтого цвета, внутри которых находилось порошкообразное вещество белого цвета. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое вещество является мефедроном общим весом 42,7 грамма, что составляет свыше 40 разовых доз. На черном рынке стоимость данной партии превышает один млн тенге", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что по данному факту возбуждено досудебное расследование по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". Подозреваемый помещен в следственный изолятор.
Ранее крупные партии наркотиков изъяли в Алматы и Астане.
18.09.2025, 16:51
Вели себя агрессивно: двух пьяных казахстанцев сняли с рейса Астана - Актобе
Одному из правонарушителей назначен штраф, второму - арест сроком на 15 суток
Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Двух пьяных жителей города Актобе за правонарушения сняли с рейса Астана - Актобе, сообщает Polisia.kz.
Во время посадки на рейс мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вели себя агрессивно, не выполняли требования экипажа и выражались нецензурной бранью в адрес работников авиакомпании. При выяснении обстоятельств они оказали злостное неповиновение законным требованиям представителей власти, в связи с чем сотрудники полиции были вынуждены применить специальные средства - наручники", - заявили в полиции.
Подчеркивается, что в отношении правонарушителей составлены протоколы по трем статьям Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан: за неповиновение законному требованию сотрудника полиции, совершение мелкого хулиганства и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.
Решением специализированного межрайонного суда по правонарушениям Астаны одному из правонарушителей назначено наказание в виде денежного взыскания, второму - арест сроком на 15 суток", - говорится в сообщении.
Ранее пьяную пассажирку сняли с рейса Актау - Баку.
18.09.2025, 16:35
Ущерб почти в 700 млн тенге: в Алматы шесть человек осудили по делу о налоговых махинациях
Осужденные получили от 6 до 8 лет лишения свободы
Алматы. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы шесть человек осудили по делу о налоговых махинациях в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры мегаполиса.
Суд признал шестерых участников преступной группы виновными в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 216 (Фиктивное выписывание счетов-фактур) и 262 (Создание и руководство организованной преступной группой) Уголовного кодекса Республики Казахстан. Судом назначены наказания в виде лишения свободы сроком от 6 до 8 лет в зависимости от степени тяжести вины каждого из осужденных", - говорится в сообщении.
Как пояснили в прокуратуре, группа лиц организовала преступную схему по выписке фиктивных счетов-фактур без фактической отгрузки товаров, работ и услуг.
Для сокрытия следов противоправной деятельности и обхода налогового контроля, проведено фиктивное слияние, после чего товарищество, от имени которого оформлялись документы, формально ликвидировано. В рамках надзорной деятельности прокуратурой города внесен протест, в результате которого незаконное слияние отменено. Факт выписки фиктивных счетов-фактур зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований" - сообщили в пресс-службе.
Подчеркивается, что в результате незаконных действий государству причинен ущерб в размере 686 миллионов тенге.
Ранее в Атырау вынесли приговор по делу о фиктивных счетах-фактурах.
