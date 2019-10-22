В Нур-Султане врачи прооперировали ребенка с огнестрельным ранением

Вчера, примерно, в 23.00, в городскую детскую больницу №2 с огнестрельным ранением поступил пятилетний ребенок в тяжелом состоянии. Врачи поместили его в реанимационное отделение для подготовки к операции, пишет Елорда Инфо.
Как сообщил руководитель медучреждения Биржан Досмаилов, у ребенка травмирована брюшная стенка.
В экстренном порядке ребенок был помещен в реанимационное отделение, проведена лапароскопическая операция. У него травмирована брюшная стенка, но в теле не обнаружены пуля или дробь. В настоящее время его состояние оценивается как среднее стабильное. Никакой угрозы для жизни нет. Сейчас ребенок находится в отделении общей хирургии со своей мамой", - рассказал главврач.
В данный момент проводится необходимое лечение, пострадавшему оказывается психологическая помощь.
Состояние ребенка стабильное, осознанно отвечает на вопросы. Я думаю, что при отсутствии каких-либо осложнений в течение недели мы выпишем его из больницы", - заключил Биржан Досмаилов.
Напомним, накануне во время семейного конфликта 59-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения выстрелил в жену и ранил своего сына от другого брака. Женщина скончалась от полученного ранения, ребенок доставлен в больницу.
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