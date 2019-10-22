Нур-Султан. 21 октября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане врачи прооперировали ребенка с огнестрельным ранением, передает Kazakhstan Today.

Вчера, примерно, в 23.00, в городскую детскую больницу №2 с огнестрельным ранением поступил пятилетний ребенок в тяжелом состоянии. Врачи поместили его в реанимационное отделение для подготовки к операции, пишет Елорда Инфо

Как сообщил руководитель медучреждения Биржан Досмаилов, у ребенка травмирована брюшная стенка.

В экстренном порядке ребенок был помещен в реанимационное отделение, проведена лапароскопическая операция. У него травмирована брюшная стенка, но в теле не обнаружены пуля или дробь. В настоящее время его состояние оценивается как среднее стабильное. Никакой угрозы для жизни нет. Сейчас ребенок находится в отделении общей хирургии со своей мамой", - рассказал главврач.

В данный момент проводится необходимое лечение, пострадавшему оказывается психологическая помощь.

Состояние ребенка стабильное, осознанно отвечает на вопросы. Я думаю, что при отсутствии каких-либо осложнений в течение недели мы выпишем его из больницы", - заключил Биржан Досмаилов.

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