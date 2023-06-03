Взятка в 20 млн тенге: руководитель отдела столичного департамента госдоходов передана суду

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Конаев. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Инженер по работе с физическими лицами ТОО "АлматыЭнергоСбыт" на протяжении четырех лет присваивала деньги жителей трех сел в Алматинской области, сообщает Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан.





Сотрудница энергоснабжающей компании с 2019 по 2022 годы, не имея на то полномочий, принимала оплату за потребленную электроэнергию от жителей сел Караой, Куат и Отеген батыр Алматинской области, выдавая им подложные квитанции об оплате. Полученные деньги аферистка присваивала и тратила на собственные нужды.









Для сокрытия своих преступных действий она вносила недостоверные сведения в базу данных, используя логины и пароли своих коллег", - рассказали в АФМ.





Департаментом АФМ по Алматинской области приняты меры по недопущению отключения более 150 жителей указанных сел от энергоснабжения, а также возмещению ущерба в сумме почти 16 млн тенге.





Инженер по работе с физическими лицами ТОО "АлматыЭнергоСбыт" признана судом виновной в совершении мошенничества и осуждена к 5 годам лишения свободы.