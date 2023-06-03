02.06.2023, 15:45 29746
Взятка в 20 млн тенге: руководитель отдела столичного департамента госдоходов передана суду
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Завершено расследование в отношении руководителя отдела департамента государственных доходов по Астане, которая получила взятку в размере 20 млн тенге за занижение суммы доначисления налогов по проводимой проверке квазигосударственного предприятия, сообщает Агентство по противодействию коррупции РК.
С санкции следственного суда подозреваемая находится под стражей. В настоящее время прокуратурой Астаны обвиняемая предана суду", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
Ранее Антикор завершил расследование по делу Казселезащиты.
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03.06.2023, 16:23 2876
Двух сотрудников полиции Шымкента подозревают в мошенничестве
Проводится досудебное расследование
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Шымкент. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Два бывших сотрудника полиции Шымкента задержаны по подозрению в мошенничестве.
В ходе проведения совместных оперативных мероприятий 2 июня сотрудниками ДКНБ и УСБ ДП города Шымкента задержаны бывший следователь и начальник дознания Абайского РУП. Они подозреваются в мошенничестве", - сообщает Polisia.kz.
По данному факту проводится досудебное расследование.
02.06.2023, 15:29 30631
Замгендиректора "Озенмунайгаза" задержали в Мангистауской области
Фото: ozen.kz
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Актау. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом экономических расследований по Мангистауской области задержан заместитель генерального директора АО "Озенмунайгаз" по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Мамбетсапаев Б., используя должностное положение, в нарушение действующего порядка трудоустройства в АО "Озенмунайгаз" незаконно принял на работу ряд лиц из числа своих знакомых", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что в очереди на трудоустройство в компанию находятся 9 тысяч жителей города Жанаозена.
Органом уголовного преследования установлено, что Мамбетсапаеву Б. было доподлинно известно о том, что аффилированные с ним лица в числе безработных не значились, не относились к социально уязвимым слоям населения и даже не имели профильного образования. Преступными действиями Мамбетсапаева Б. государству причинен ущерб в размере 46 млн тенге, а также грубо нарушены права жанаозенцев на трудоустройство на предприятии. Следствием проверяются и другие эпизоды противоправной деятельности Мамбетсапаева Б., а также факты хищения бюджетных средств со стороны должностных лиц компании и подрядных организаций", - сообщили в АФМ.
Подчеркивается, что следственные мероприятия продолжаются.
В соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация в интересах следствия не разглашается", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что нарушения выявлены в "Озенмунайгазе" и подрядных организациях Жанаозена.
01.06.2023, 21:13 57511
Казахстанка пыталась ввезти в страну крупную партию героина из Кыргызстана
Подозреваемая вместе с изъятым веществом передана в департамент полиции
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Тараз. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 31 мая департаментом Пограничной службы КНБ по Жамбылской области совместно с органами полиции задержана гражданка РК, следовавшая из Кыргызстана в Казахстан, сообщает пресс-служба КНБ РК.
Во время личного досмотра у нее обнаружено наркотическое средство "героин" общим весом около 700 граммов.
Подозреваемая вместе с изъятым веществом передана в департамент полиции Жамбылской области для принятия процессуального решения.
Ранее полиция изъяла у 49-летнего жителя Шымкента 70 граммов героина.
Полицейские изъяли у 52-летней карагандинки почти полкилограмма героина.
При этом, по информации Генпрокуратуры, на сегодняшний день наркоситуация в стране характеризуется активным замещением "традиционных" наркотиков синтетическими аналогами. По последним данным, объем изъятой "синтетики" увеличился в 3 раза.
01.06.2023, 16:13 64776
Экс-полицейский руководил пытками в колонии ВКО
Фото: Depositphotos
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Усть-Каменогорск. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Спецпрокуроры выявили доказательства применения пыток в колонии Восточно-Казахстанской области, сообщает Генеральная прокуратура.
Так, в феврале текущего года по протесту генерального прокурора Верховный суд отменил оправдательный приговор апелляционной инстанции областного суда Восточно-Казахстанской области в отношении сотрудника полиции М., являющегося оперуполномоченным учреждения уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел по ВКО. Ранее он был осужден судом первой инстанции за организацию систематических пыток и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы", - сообщили в ведомстве.
В ходе расследования спецпрокуроры нашли бесспорные доказательства того, что под руководством экс-полицейского в учреждении применялись пытки к лицам, отбывающим уголовное наказание.
В частности установлено, что сотрудник полиции М. давал указания находившимся в зависимом положении другим осужденным применять пытки к фиктивно провинившимся. Осужденных наказывали за нарушения, которые не относились к нарушениям режима отбывания наказания. К примеру, за то, что осужденный был недостаточно хорошо побрит либо если он забыл имя и отчество сотрудников учреждения. Весь процесс пыток записывался на видеокамеру", - рассказали в Генпрокуратуре.
В настоящее время бывший сотрудник полиции М. осужден как организатор пыток.
Работа по выявлению подобных фактов продолжается.
Ранее, в январе по подозрению в применении пыток в СИЗО Астаны были арестованы 3 сотрудника КНБ.
Напомним, в марте президент Казахстана подписал поправки, ужесточающие уголовную ответственность за пытки.
Минфин выплатил жертвам пыток и несовершеннолетним, пострадавшим от сексуального насилия, около 312 млн тенге. В ведомстве подчеркнули, что с учетом важности и социальной направленности принятого закона лица, ставшие жертвой преступлений, имеют право на получение компенсации от государства.
31.05.2023, 18:08 92796
Суд Англии продлил постановление о заключении под стражу Аблязова
Фото: Depositphotos
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Лондон. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Высокий суд Англии продлил постановление о заключении под стражу бывшего главу совета директоров "БТА Банка" Мухтара Аблязова за неуважение к суду, вынесенное в феврале 2012 года, сообщает пресс-служба банка.
Постановление о заключении под стражу является документом, предписывающим органам полиции и/или персоналу суда арестовать и доставить Мухтара Аблязова в тюрьму для отбывания наказания в случае его въезда в Великобританию. Документ действует два года, после чего будет продлеваться на очередной срок. Банк проводит регулярные работы по продлению постановления", - сообщили в "БТА Банке".
В пресс-службе отметили, что первоначальное постановление на арест было вынесено 16 февраля 2012 года Высоким судом Англии.
Мухтар Аблязов неоднократно давал ложные показания, представлял суду фальшивые документы, посредством которых от Банка скрывались активы и сделки, а также не являлся на судебные заседания. В связи с чем, суд постановил приговорить Мухтара Аблязова за проявление неуважения к суду к тюремному заключению общим сроком на 22 месяца", - проинформировали в банке.
Ранее Франция лишила Мухтара Аблязова статуса беженца. Беглого банкира ждет депортация или экстрадиция.
Между тем суд Нью-Йорка в октябре прошлого года предъявил Аблязову новые обвинения. Разбирательство в Нью-Йорке от имени города Алматы и "БТА Банка" было начато более шести лет назад по обвинению Мухтара Аблязова и его преступных сообщников в отмывании украденных денег в США. Как уже установили суды по всему миру, Аблязов украл миллиарды долларов у "БТА Банка" путем выдачи фиктивных кредитов - действия, за которые он уже был осужден и приговорен в Казахстане, а также признан подлежащим гражданско-правовой ответственности в судах Великобритании. В ходе судебного разбирательства в США истцы собрали дополнительные весомые доказательства преступлений Аблязова, а также заручились показаниями многочисленных свидетелей этих преступлений.
31.05.2023, 17:05 94966
Дело Кайрата Сатыбалдыулы: $14 млн возвращены в доход государства
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Астана. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По делу Кайрата Сатыбалдыулы из Объединенных Арабских Эмиратов в доход Республики Казахстан возвращены $14 млн, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК.
Антикоррупционной службой совместно с Генеральной прокуратурой, обеспечивающей международное сотрудничество с правоохранительными органами иностранных государств, возвращены из Объединенных Арабских Эмиратов денежные средства на общую сумму $14 млн долларов", - сообщили в агентстве.
Отмечается, что указанные средства обращены в доход государства и будут использованы в социальных целях.
Всего с начала уголовного преследования государству возвращены незаконно приобретенные Қайратом Сатыбалдыұлы и связанными с ним лицами имущественные активы и денежные средства на сумму свыше 464 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе.
В их число входят административные здания, эксклюзивные драгоценности, люксовые автомобили, денежные средства, акции и доли участия в компаниях, а также железнодорожные пути.
Работа по возврату незаконно выведенных активов продолжается", - добавили в агентстве.
Напомним, в ходе расследования дела в отношении Кайрата Сатыбалды и других лиц по фактам хищений средств AО "Казахтелеком" и AО "Центр транспортного сервиса" государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 миллиардов тенге, или более 500 миллионов долларов.
В июле прошлого года Генпрокуратура озвучила суммы, возвращенные государству в рамках расследования дел в отношении Кайрата Боранбаева, Кайрата Сатыбалдыулы, Гульмиры Сатыбалды, руководителей ТОО "РОП".
31.05.2023, 10:15 103461
Сотрудница "АлматыЭнергоСбыт" присваивала деньги потребителей из трех сел
Мошенница получила пять лет тюрьмы
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Конаев. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Инженер по работе с физическими лицами ТОО "АлматыЭнергоСбыт" на протяжении четырех лет присваивала деньги жителей трех сел в Алматинской области, сообщает Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан.
Сотрудница энергоснабжающей компании с 2019 по 2022 годы, не имея на то полномочий, принимала оплату за потребленную электроэнергию от жителей сел Караой, Куат и Отеген батыр Алматинской области, выдавая им подложные квитанции об оплате. Полученные деньги аферистка присваивала и тратила на собственные нужды.
Для сокрытия своих преступных действий она вносила недостоверные сведения в базу данных, используя логины и пароли своих коллег", - рассказали в АФМ.
Департаментом АФМ по Алматинской области приняты меры по недопущению отключения более 150 жителей указанных сел от энергоснабжения, а также возмещению ущерба в сумме почти 16 млн тенге.
Инженер по работе с физическими лицами ТОО "АлматыЭнергоСбыт" признана судом виновной в совершении мошенничества и осуждена к 5 годам лишения свободы.
30.05.2023, 17:45 123461
Объем изъятой "синтетики" увеличился в 3 раза в Казахстане - Генпрокуратура
Мефедрон и соль активно вытесняют традиционные наркотики
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Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодняшний день наркоситуация в стране характеризуется активным замещением "традиционных" наркотиков синтетическими аналогами. По последним данным, объем изъятой "синтетики" увеличился в 3 раза, заявили сегодня представители Генпрокуратуры на заседании координационного совета под председательством генерального прокурора Берика Асылова, сообщается на сайте ведомства.
В ходе обсуждения было отмечено, что за последние 3 года общее число преступлений снижается, в то же время растет незаконный оборот наркотиков. Этому вопросу на заседании было уделено особое внимание.
Основная проблема - доступность таких наркотиков, как мефедрон, "соль" и другие препараты, которые активно распространяются через интернет и закладчиков.
В результате принимаемых мер за 3 года ликвидированы 122 нарколаборатории, пресечена деятельность 17 организованных преступных групп, занимавших распространением наркотиков, из незаконного оборота изъято 37,5 тонны наркотических средств", - сообщили представители ведомства.
Также на заседании рассмотрены вопросы детской преступности, преступных посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних, семейно-бытового насилия, мошенничеств и других противоправных деяний.
В Казахстане в текущем году зарегистрировано меньше тяжких преступлений на 23,5% и особо тяжких - на 29%. Сократилось количество убийств, грабежей, разбойных нападений и хулиганств
По итогам обсуждений выработан ряд рекомендаций для уполномоченных органов.
В целях профилактики Министерству внутренних дел предложено в рамках работы по внедрению видеонаблюдения определить "слепые" зоны в населенных пунктах и установить камеры в местах скопления людей, возле увеселительных заведений и ночных точек реализации алкоголя.
Кроме того, обеспечить учет рисковых семей и дебоширов, с которыми постоянно проводить профилактическую работу.
Министерствам просвещения, науки и высшего образования рекомендовано пересмотреть подходы по созданию безопасной среды в учебных заведениях.
При этом нужно акцентировать внимание на раннем выявлении рисковых групп и психологической работе, особенно с лицами, склонными к потреблению наркотиков.
Министерству здравоохранения предложено проработать создание центров реабилитации для наркозависимых детей.
Участники совещания договорились усилить межведомственное взаимодействие в борьбе с преступностью и актуализации комплекса мер по профилактике правонарушений с учетом современных вызовов.
Региональным комиссиям по профилактике правонарушений рекомендовано принять проактивные меры по устранению причин и условий совершения преступлений с учетом особенностей регионов.
Кроме того, Берик Асылов поручил областным прокурорам рассмотреть на координационных советах эффективность мер по профилактике преступлений, влияющих на безопасность граждан.
Также на заседании были обсуждены актуальные проблемы возмещения ущерба, причиненного в результате преступлений, и выработан ряд мер по их устранению.
Перед органами расследования поставлена задача максимально использовать правовые инструменты для возмещения ущерба гражданам и государству, принимать для этого безотлагательные меры по ограничению в распоряжении имуществом преступников и их ареста", - сообщается в информации.
В завершение заседания генпрокурор указал на важность решения задач по улучшению криминогенной ситуации и принятию действенных мер по предупреждению наиболее опасных видов преступлений.
По апрельским данным, в Казахстане с начала года изъято 11 кг героина и 32 кг опия. Проведено 47 антинаркотических операций, в том числе совместно с компетентными органами России, Кыргызстана и Австралии.
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