Задержан подозреваемый в убийстве боксера в Карагандинской области

Караганда. 24 августа. Kazakhstan Today - В Карагандинской области задержали мужчину по подозрению в убийстве 24-летнего боксера Ивана в городе Шахтинске, передает Kazakhstan Today.

Информация об этом опубликована в паблике "Патриот Караганды" в Instagram.

Почему боксера увели на пустырь за вокзалом в Шахтинске и почему нанесли смертельный ножевой удар, следствие не разглашает. Мы звонили друзьям, но все отказываются с нами разговаривать. Ваше право... Мы сделали короткий грустный видеоролик об Иване. Лицо у него доброе... Иван состоял в общественном объединении "Карагандинская областная федерация бокса", - говорится в сообщении.

По данным паблика, полицейские задержали подозреваемого. Задержанному 20 лет. Мотив конфликта следствие не разглашает. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан 20-летний житель Шахтинска. Он дал признательные показания. Ведется расследование по части 1 статье 99 Уголовного кодекса (Убийство)", - дал комментарий руководитель пресс-службы департамента полиции Жанатай Сембеков.

Напомним, 24-летнего боксера убили во время конфликта за территорией вокзала в городе Шахтинске 20 августа в час ночи. Местные жители слышали крики и шум на пустыре за вокзалом. В тяжелом состоянии он поступил в больницу. Врачи пытались спасти его, но спортсмен, не приходя в сознание, скончался.

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