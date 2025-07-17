Захват заложницы в Алматинском аэропорту: суд вынес приговор

К приговору был присоединен неотбытый срок наказания по предыдущему делу

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Алматы. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Турксибский районный суд вынес приговор Машрапбеку Баратову, который в марте 2025 года захватил заложницу в аэропорту Алматы и угрожал ей ножом.





Суд приговорил Машрапбека Баратова к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы. К приговору был присоединен неотбытый срок наказания по предыдущему делу от 26 декабря 2024 года, по которому осужденному ранее назначили ограничение свободы. В результате итоговое наказание составило 11 лет лишения свободы.





Напомним, 7 марта неадекватный мужчина напал на сотрудницу досмотра в предполетной зоне аэропорта Алматы. Сотрудники досмотра службы авиационной безопасности МАА попросили его предъявить документы, в ответ на что он схватил сотрудника досмотра за волосы и стал угрожать ножом.





Через 7 минут злоумышленника обезвредили благодаря провожающему, который выхватил из рук агрессора нож. 67-летний дебошир задержан, возбуждено уголовное дело. Обезвредившего дебошира мужчину наградили медалью. Позже стало известно, что напавший на сотрудницу аэропорта в прошлом году ударил в автобусе девушку за громкий разговор по телефону.



