Заплатил за поджог своего авто: активист из Тараза задержан за заведомо ложный донос  

В своих показаниях, а также в социальных сетях Канатов подозревал в организации поджога его автомашины госслужащего

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Тараз. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Гражданин Канатов обратился в полицию Жамбылской области 25 октября 2022 года с заявлением о том, что неизвестный пытался поджечь его машину, припаркованную возле дома. Факт поджога подтвердился. Кузов автомашины был частично поврежден, - Гражданин Канатов обратился в полицию Жамбылской области 25 октября 2022 года с заявлением о том, что неизвестный пытался поджечь его машину, припаркованную возле дома. Факт поджога подтвердился. Кузов автомашины был частично поврежден, сообщает пресс-служба МВД РК.





По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 202, часть 2, УК РК (Умышленное уничтожение, повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога).





В своих показаниях, а также в социальных сетях Канатов подозревал в организации поджога его автомашины госслужащего. Он также связывал произошедшее со своей общественной деятельностью. Кроме того, ранее, до совершения поджога, Канатов в социальных сетях публиковал посты о планируемых в отношении него покушениях со стороны должностных лиц.





В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан совершивший поджог автомашины Канатова. Установлено, что поджог автомашины совершен по просьбе самого Канатова за денежное вознаграждение. Мотивы и цели последнего будут установлены в ходе следствия.





В отношении Канатова зарегистрировано уголовное дело по статье 419, часть 3, УК РК (Заведомо ложный донос о совершенном преступлении, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления).





Имеются неопровержимые доказательства его вины. После установления лиц, совершивших поджог, Канатов различными способами пытался воспрепятствовать следствию", - сообщили в перс-служба ведомства.





7 февраля 2023 года Канатов водворен в изолятор временного содержания УП Тараза. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.



