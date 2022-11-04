Заведующую детсадами в Шымкенте осудили на 5 лет за хищение свыше 19 млн тенге

Шымкент. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Приписками с целью похищения бюджетных средств занималась заведующая детскими садами в Шымкенте, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
Женщина вносила недостоверные сведения в табели посещаемости детей. Приписки осуществлялись на протяжении 3 лет, с 2019 по 2021 годы.
Таким образом, она незаконно присвоила бюджетные денежные средства на общую сумму 19,3 млн тенге, предусмотренные по программе "Балапан" на подушевое финансирование дошкольного воспитания", - сообщили в АФМ.
В настоящее время досудебное расследование в отношении руководителя трех детских садов завершено.
Руководитель детских садов признана виновной. Ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно, причиненный ущерб государству в размере 19,3 млн тенге возмещен полностью.