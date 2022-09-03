Житель Павлодара задержан с 18 мешками мака

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ПАВЛОДАР. 2 СЕНТЯБРЯ - Житель Павлодара изготавливал ацетилированный опий для личного употребления и сбыта из мака, который покупал в магазине города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Владелец магазина пояснил, что оптом приобретал мак в различных ИП Павлодара и уже реализовывал в розницу по 12 000 тенге за килограмм наркозависимым лицам. Сотрудники полиции изъяли в магазине 18 мешков с маком, каждый весом по 25 килограммов, по которым назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщил заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Болат Нурсеитов.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 301 УК РК "Незаконный оборот ядовитых веществ, а также веществ, инструментов или оборудования, используемых для изготовления или переработки наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или ядовитых веществ", сообщает Polisia.kz.
Президент РК поручил разработать комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом.