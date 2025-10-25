24.10.2025, 18:01 7506
100-лет со дня рождения Алии Молдагуловой: в Алматы состоялся казахстанско-российский телемост
Фото: генконсульство России в Алматы
В генеральном консульстве России в Алматы прошел казахстанско-российский телемост, приуроченный к 80-летию Великой Победы и 100-летию со дня рождения героя Советского Союза Алии Молдагуловой, сообщает пресс-служба генконсульства.
Сегодня мы объединены не только общей историей, но и нашим желанием сохранить память о тех, кто отдал свою жизнь за свободу. Их примеры вдохновляют подрастающее поколение стремиться к высоким идеалам и защищать ценности, которые сделали наши народы сильнее. Ваше участие в этом событии является важным шагом к укреплению дружбы и взаимопонимания между нашими народами", - отметила консул Наталия Сорокина.
По информации пресс-службы, главной темой онлайн-встречи стали личности двух легендарных девушек-казашек. В частности, 23 октября отмечалось 98-летие Маншук Маметовой, а 25-го - 100-летие Алии Молдагуловой.
Участники не только выступали с докладами, они делились своим видением жизни, судеб, характеров и подвигов этих великих казахстанских девушек. Школьники Казахстана и России - практически ровесники Алии и Маншук - представили трогательные театральные постановки, читали стихи о героинях. А еще - рассказывали о своих предках-фронтовиках, размышляли о мужестве и героизме, без пафоса, с искренним уважением к тем, кто отстоял мир", - уточнили в генконсульстве.
Кроме того, участники совершили виртуальные экскурсии памяти к монументу Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой в Алматы, к мемориалу героиням в Новосокольническом районе Псковской области и в Мемориальный музей героя Советского Союза Алии Молдагуловой.
Этот телемост, организованный Алматинским областным славянским движением при поддержке генерального консульства РФ в Алматы, дал уникальную возможность для диалога представителям разных поколений. И этот живой разговор показал, что память об Алие и Маншук, как и об остальных героях Великой отечественной, будет жить в наших душах вечно", - говорится в сообщении.
В онлайн-встрече участвовали представители Алматинского областного славянского движения, Актюбинского мемориального музея Героя Советского Союза Алии Молдагуловой, библиотек Псковской и Актюбинской области, старшеклассники из школ Псковской и Алматинской области и области Жетысу.
22.10.2025, 12:06 20376
Дипломатическим отношениям Казахстана и России сегодня исполняется 33 года
Сегодня исполняется 33 года с момента установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией, сообщает посольство Казахстана в России.
Отношения Казахстана и России отличаются высоким уровнем политической культуры, развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Успешное взаимодействие является следствием дружеских отношений между лидерами двух стран. Свидетельством тому - прошлогодний государственный визит в Казахстан президента России Владимира Путина и намеченный на 12 ноября государственный визит в Россию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева", - говорится в сообщении дипведомства.
Там подчеркнули, что общая многовековая история, географическая, духовная близость и взаимное доверие являются уникальным преимуществом и залогом для дальнейшего развития дружеских отношений между странами.
12.10.2025, 20:20 75066
61 год назад стартовал первый в мире трехместный космический корабль "Восход-1"
Фото: histrf.ru
61 год назад, 12 октября 1964 года, ракета-носитель с кораблем "Восход-1" стартовала с Байконура, пишет history.ru.
Опаснее всего были момент запуска и первые сорок четыре секунды полета. Из-за отсутствия скафандров и катапульт спасти экипаж, если бы на старте случилась авария, не было шансов. То же касалось и первых 27 секунд полета. На следующих семнадцати шансы на спасение были, но мизерные. Однако обошлось. В строго назначенное время космический корабль "Восход-1" вышел на свою орбиту. Вскоре ТАСС сообщило всему миру, что Советский Союз впервые в человеческой истории отправил в околоземное пространство сразу троих космонавтов на одном корабле.
За 16 витков, которые и составили суточный полет первого "Восхода", его экипаж успел многое. На втором витке космонавты передали приветствие участникам открывшейся 10 октября летней Олимпиады в Токио. На третьем и четвертом экипаж проводил физиологические исследования: измерения кровяного давления и легочной вентиляции, анализы крови. Борис Егоров исследовал сердечно-сосудистую систему и вестибулярный аппарат сначала у себя, потом у Феоктистова: такой эксперимент на орбите проводился впервые. Дальше космонавты работали по индивидуальным планам, в том числе репетировали и ручной заход корабля на посадку, участвовали в сеансе телесвязи с государственной комиссией, собравшейся на Байконуре.
На шестнадцатом витке корабль начал готовиться к посадке, и тут с "Восходом-1" пропала связь. Восстановить ее так и не удалось, и напряжение отпустило всех причастных к полету только тогда, когда начальник службы поиска генерал-лейтенант Александр Кутасин сообщил: его подчиненные видят спускаемый аппарат, медленно опускающийся на парашютах! А вскоре поступило и сообщение от пилота поискового Ил-14, который нашел место приземления капсулы "Восхода-1", а рядом с нею троих машущих руками космонавтов.
Тогда существовала традиция: как только приземлившиеся космонавты оказывались на Байконуре, их сразу же поздравлял по телефону Никита Хрущев. Но не в этот раз. Поздравлений члены экипажа "Восхода-1" дождались только на пятый день. И случилось это не на космодроме, а уже в Москве, во время вручения наград - Золотых Звезд Героев Советского Союза и орденов Ленина. И не от Хрущева, а от нового первого секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Пока они были в космосе, а потом ждали возвращения в столицу, произошел самый настоящий политический переворот, закончившийся смещением Никиты Хрущева со всех руководящих постов.
Вслед за "Восходом-1", который впервые поднял в космос трех космонавтов, на орбиту 18 марта 1965 года вышел "Восход-2". Этот полет тоже был уникальным - впервые космонавт Алексей Леонов вышел в открытый космос. А вот пилотируемые полеты остальных "Восходов" так и не состоялись. Хотя на них возлагали большие надежды. Среди экипажей этих кораблей должен был быть первый женский, причем одной из космонавток предстояло выйти в открытый космос. Экипажам других кораблей предстояло поставить эксперимент по созданию искусственной силы тяжести, опробовать "космический мотоцикл" и даже провести первую в мире хирургическую операцию на орбите! Но все эти планы так и остались невыполненными: после смерти Сергея Королева в 1966 году программа "Восхода" была отменена в пользу космических кораблей "Союз".
24.09.2025, 10:48 182921
О чем говорил президент Казахстана на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН
Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он обозначил ключевые глобальные вызовы и призвал к укреплению роли ООН, сообщила пресс-служба Акорды.
Реформа Организации Объединенных Наций и Совета безопасности
Президент РК отметил, что на протяжении восьми десятилетий Организация Объединенных Наций играет ключевую роль в решении глобальных проблем человечества.
Все эти годы ООН возглавляла наши совместные усилия, направленные на укрепление коллективной безопасности, нераспространение ядерного оружия, поддержание мира, обеспечение прогресса, сокращение бедности, устойчивое развитие и защиту прав человека. Но мы также должны признать правду: мир вокруг нас претерпел глубокие изменения, и, к сожалению, он меняется не в лучшую сторону. Именно поэтому Организация Объединенных Наций и сегодня остается символом надежды для миллионов людей по всей планете. Эта историческая встреча - уникальная возможность вновь подтвердить приверженность основополагающим принципам и целям нашей универсальной и поистине незаменимой Организации", - сказал Токаев.
Он отметил, что серьезные нарушения международного права стали "новой нормой", подрывая мировую стабильность и ослабляя доверие между народами, политическими лидерами и государствами.
В это непростое время мы все должны способствовать укреплению позиции ООН, чтобы она могла лучше адаптироваться к реалиям сегодняшнего непредсказуемого мира. Дух взаимопонимания и стремление к сотрудничеству должны преобладать над разжиганием войны. Лидеры государств несут ответственность за продвижение к миру. Нынешнее поколение лидеров не имеет права на бездействие, поскольку будущим поколениям придется заплатить за это гораздо более высокую цену. В этой связи всеобъемлющая реформа Организации Объединенных Наций является стратегической необходимостью, а не предметом бесконечных размышлений. Нам необходимо создать новую группу единомышленников, которые будут высокопрофессионально и без колебаний выдвигать конкретные предложения по реформированию ООН, чтобы она лучше соответствовала вызовам сегодняшнего дня и задачам завтрашнего", - подчеркнул глава государства.
По его мнению, центральным элементом этих решительных усилий по обновлению ООН должна стать реформа Совета безопасности.
Крупные государства Азии, Африки и Латинской Америки должны быть представлены в Совете безопасности на основе ротации. Кроме того, Казахстан твердо убежден в том, что голоса ответственных средних держав также должны быть серьезно усилены в Совете Безопасности. Фактически, средние державы уже начали играть более значительную позитивную роль в международных отношениях, обеспечивая баланс и укрепляя доверие. Они могут стать мостами внутри ООН, в то время как великие державы разобщены или не способны решить насущные проблемы, волнующие всех", - отметил президент.
Прежде всего, по его словам, для поддержания авторитета ООН в XXI веке государства-члены должны предпринять реальные шаги к прочному миру и безопасности. В противном случае ООН будет обречена вечно устранять последствия, а коренные причины проблем будут бесконечно множиться.
Восстановление надежной глобальной архитектуры безопасности
Основополагающие принципы суверенитета, территориальной целостности и мирного урегулирования споров должны соблюдаться неукоснительно, без каких-либо исключений. Выборочное применение Устава подрывает его авторитет", - отметил Токаев.
По его мнению, миру нужен новый консенсус, основанный на доверии, открытости и общей ответственности.
Сегодня мы сталкиваемся с тревожной реальностью: рушатся договоры об ограничении вооружений, а вместе с ними - и основы стратегической стабильности. В 2024 году мировые военные расходы достигли рекордных 2,7 триллиона долларов. Насилие обходится человечеству почти в 20 триллионов долларов. Поэтому восстановление надежной глобальной архитектуры безопасности должно оставаться главным приоритетом для международного сообщества. Мы выступаем за возобновление диалога на высоком уровне между ядерными державами и за активизацию многосторонних действий, направленных на значительное снижение угрозы применения ядерного оружия. В более широком плане мы должны приступить к сложной работе по искоренению воинственного менталитета. Мы можем сделать это, внимательно отслеживая, сколько наши страны инвестируют в мир", - сказал президент.
Он сообщил, что Казахстан готов принять новый диалог по ядерному разоружению и нераспространению.
Мы можем сосредоточиться на неформальных всеобъемлющих дискуссиях, которые укрепят Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и обеспечат прогресс в реализации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Мы также призываем к реализации нашего предложения об учреждении Международного агентства по биологической безопасности", - сказал Токаев.
Глава государства отметил, что Казахстан по-прежнему обеспокоен кризисом вокруг Украины, который продолжает наносить серьезный ущерб гражданским лицам, подрывать глобальное доверие и ослаблять международную безопасность.
Тем не менее, следует продолжать двусторонние и международные дипломатические усилия по разрешению данного конфликта, проявлять политическую гибкость, что отвечает долгосрочным интересам обоих государств. Территориальные споры никогда не бывают легкими для разрешения, они требуют взаимной сдержанности и ответственности ради будущих поколений. Психология вражды затягивает всех участников конфликтов в пропасть, не оставляя шансов на достижение мира", - добавил президент РК.
Гуманитарный кризис в Газе достиг ужасающих масштабов, которые невозможно игнорировать.
Этот конфликт имеет сложные исторические корни. Мы не можем игнорировать первопричину этой вражды. Казахстан призывает к полной защите всех гражданских лиц и обеспечению беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи в строгом соответствии с международным гуманитарным правом. Мы вновь подтверждаем нашу поддержку решения на основе сосуществования двух государств при центральной роли ООН. Казахстан признает дипломатические инициативы, направленные на региональное примирение на Ближнем Востоке, включая Арабскую мирную инициативу, Нью-Йоркскую декларацию, Соглашения Авраама и другие. Они демонстрируют, что лидерство и политическая воля могут превратить разделение в сотрудничество и общую выгоду", - сказал Токаев.
Он приветствовал нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией при посредничестве президента Соединенных Штатов.
Это доказывает, что даже застарелые конфликты можно урегулировать с помощью дипломатии и здравого смысла. Руководствуясь этим принципом, Казахстан неизменно выступает за дипломатию вместо эскалации и за диалог вместо силы", - отметил президент.
По его словам, нынешняя геополитическая напряженность порой подталкивает некоторых лидеров к утверждению о неизбежности столкновения цивилизаций.
Однако это разделение - не данность и не судьба. Это политический выбор. Глобальные общественные блага, такие как наука, медицина, спорт, религия и культура, не должны становиться предметом геополитического раскола и санкций. Эти сферы человеческой деятельности объединяют нас под эгидой гуманизма. Когда политические лидеры делают безответственные заявления или предпринимают опрометчивые решения, манипулируя религией и идентичностью в целях политической выгоды, они фактически подрывают доверие и добрую волю в стремлении к миру. Политическое лидерство должно быть основано на взаимопонимании и уважении, а не на взаимной подозрительности и высокомерии. Толерантность и мудрость, являющиеся основой прочного мира, должны опираться на верховенство права", - подчеркнул глава государства.
Экономика и развитие транспортной и транзитной инфраструктуры
Мы наблюдаем растущую фрагментацию и политическую ангажированность инвестиционных потоков. В результате объем прямых иностранных инвестиций в мире в прошлом году сократился до 1,5 триллиона долларов. Казахстан решительно выступает за расширение международного сотрудничества в области инвестиций. За 30 лет Независимости в нашу экономику было привлечено более 400 миллиардов долларов. Наша приверженность принципам открытого рынка абсолютно тверда и останется краеугольным камнем нашей государственной политики", - сказал Токаев.
Расположенный в самом центре Евразии Казахстан призван играть ключевую роль в качестве логистического хаба, обслуживающего 80% всего сухопутного транзита между Азией и Европой.
Мы инвестируем десятки миллиардов долларов в транспортную и транзитную инфраструктуру, включая инициативу "Один пояс, один путь", транспортный коридор "Север-Юг" и Транскаспийский транзитный коридор. Казахстан продолжит развивать региональные цепочки поставок, которые являются сердцем формирующейся глобальной транспортной сети. К 2029 году мы планируем построить 5 тысяч километров новых железнодорожных линий", - отметил он.
Казахстан провозгласил Цели в области устойчивого развития одним из основных приоритетов своей национальной повестки дня, интегрировав их задачи в государственное планирование и формирование бюджета.
При поддержке Генерального секретаря ООН и государств-партнеров в Казахстане открыт новый Региональный центр Организации Объединенных Наций по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана в Алматы.
Сегодня Центральная Азия демонстрирует обновленное чувство единства и взаимного доверия, становясь активным участником международного мира и прогресса.
Центральноазиатская пятерка" укрепляет сотрудничество, доказывая, что региональная солидарность может быть мощной силой для развития и безопасности.
Это позволило нашему региону вести диалог с ключевыми глобальными партнерами в уникальном формате "Центральная Азия плюс".
Казахстан считает, что инклюзивное развитие Афганистана является залогом долгосрочного мира и стабильности в регионе.
Мы продолжаем оказывать поддержку афганскому народу посредством гуманитарной помощи и сотрудничества в области торговли, продовольственной безопасности, инфраструктуры и транспортного сообщения.
Климат и экология
Глава государства отметил, что прошлый год стал самым жарким за всю историю человечества. При этом Центральная Азия нагревается вдвое быстрее средних общемировых темпов.
Таяние ледников в горах Алатау ускоряется, что многократно увеличивает угрозы водной и продовольственной безопасности миллионов людей.
Казахстан извлек важные уроки из трагедии Аральского моря. Благодаря нашим последовательным усилиям, в том числе на международном уровне, нам удалось сохранить северную часть моря. В качестве председателя Международного фонда спасения Арала Казахстан продолжит активно работать в этом приоритетном направлении", - сказал Токаев.
Он отметил, что также стремительно мелеет Каспийское море.
Это уже не просто региональная проблема, это глобальный сигнал тревоги. Поэтому мы призываем к срочным мерам по сохранению водных ресурсов Каспия совместно с нашими партнерами в регионе и всем международным сообществом. В прошлом году Казахстан совместно с Францией, Саудовской Аравией и Всемирным банком организовал One Water Summit. Для предотвращения будущих водных кризисов необходимы более тесная координация, инвестиции и устойчивые решения", - отметил он.
В целях продвижения этой повестки Казахстан в партнерстве с ООН и другими международными организациями в апреле следующего года проведет в Астане Региональный экологический саммит.
В рамках наших более широких обязательств в области охраны окружающей среды Казахстан реализует общенациональную кампанию "Таза Қазақстан". Это общенациональное движение объединяет миллионы волонтеров, которые участвуют в акциях по уборке, снижению количества отходов и экологическому просвещению", - добавил глава государства.
По инициативе Казахстана ООН объявила 2026 год Международным годом волонтеров в целях устойчивого развития. Президент РК призвал все государства-члены к сотрудничеству в этом важном начинании. Он предложил Генеральной Ассамблее принять резолюцию, провозглашающую 22 апреля Международным днем озеленения планеты.
Развитие ИИ
Казахстан рассматривает искусственный интеллект не просто как технологическое достижение, а как прорыв, способный стать двигателем прогресса человечества, отметил президент.
Однако, по его мнению, развитие ИИ несет в себе риски, в частности, углубление технологического, экономического и геополитического неравенства.
Мы также не должны допустить, чтобы этические нормы отставали от этой эволюции. Актуальные вопросы справедливости, ответственности и защиты прав человека должны решаться оперативно и решительно. Мы должны прилагать коллективные усилия, чтобы каждая страна смогла воспользоваться преимуществами ИИ", - сказал Токаев.
Он отметил, что Казахстан приветствует создание под эгидой ООН Глобального диалога по управлению ИИи выразил готовность активно участвовать в работе этой платформы, чтобы обеспечить безопасность, инклюзивность и человекоцентричность в сфере ИИ.
Глава государства сообщил, что в Казахстане искусственный интеллект будет интегрирован во все секторы экономики и государственные услуги. Базовая инфраструктура для реализации этого плана уже формируется, и казахстанская талантливая молодежь готова воплотить эти замыслы в реальность.
Наша стратегическая цель - в течение трех лет превратить Казахстан в полностью цифровую державу. Масштабная цифровизация и широкое использование ИИ стали национальным приоритетом в нашей стране. Электронное правительство является ключевым элементом нашей национальной стратегии развития. Порядка 90% государственных услуг уже оказываются в цифровом формате", - уточнил он.
Недавно в Казахстане был запущен самый мощный национальный суперкомпьютер.
Однако ИИ и автоматизация могут поставить под угрозу рабочие места во многих странах. Именно поэтому цифровой прогресс должен идти рука об руку с профессиональным образованием. Исходя из этого, Казахстан считает крайне важным не только увеличивать занятость, но и повышать ценность технических профессий", - сказал Токаев.
Внутренние реформы
В условиях глобальной турбулентности мы проводим смелую политику преобразований с целью построения Справедливого Казахстана. За последние три года были проведены беспрецедентные для нашего региона политические и экономические реформы. В ходе общенационального референдума был утвержден однократный семилетний президентский срок, что укрепило демократическую подотчетность. Мы придерживаемся формулы "сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство". Руководствуясь стремлением модернизировать Казахстан, я также предложил вынести на общенациональный референдум вопрос о создании однопалатного парламента. Наша цель - постоянное совершенствование политической системы для повышения ее прозрачности, эффективности и соответствия запросам общества", - сказал Токаев.
Он отметил, что главный принцип этих реформ: Закон и Порядок должны быть превыше всего.
Мы считаем, что только управление, основанное на здравом смысле и верховенстве права, может обеспечить общественный порядок и защитить права всех граждан. Это создает благоприятные условия для международных инвестиций, торгового сотрудничества и динамичного развития страны в более широком контексте. Защита интересов законопослушных граждан - наш главный приоритет, основанный на справедливости, подотчетности и взаимном уважении", - добавил глава государства.
Он сообщил, что экономика Казахстана демонстрирует устойчивость и стабильность.
Ожидается, что в текущем году экономический рост превысит 6%, что подтверждает устойчивость нашей экономики, являющейся крупнейшей в регионе. Но мы не намерены останавливаться на достигнутом. Мы продолжим наши усилия, направленные на обеспечение долгосрочного роста. Энергетическая стратегия Казахстана основана на четырех столпах: нефти и газе, угле, уране и критически важных минералах. Эти ценные ресурсы являются основой надежного энергетического партнерства", - проинформировал президент.
Он отметил, что изменение климата и "зеленая" повестка не могут быть приняты всеми странами, обладающими огромными энергетическими ресурсами, включая уголь, использование которого сегодня может быть значительно чище благодаря передовым технологиям. Именно поэтому Казахстан взял на себя обязательство провести декарбонизацию в течение 35 лет. Возобновляемая энергия сама по себе не является решением всех энергетических проблем.
Сельское хозяйство является еще одной движущей силой нашего развития с огромным потенциалом для мировых рынков. Экспортный зерновой потенциал Казахстана оценивается в 12 миллионов тонн, охватывая большое количество международных рынков и создавая новые возможности для расширения торговли за счет улучшения транспортного сообщения. Мы продолжим наше сотрудничество со всеми основными международными партнерами и заинтересованными сторонами в регионе в целях дальнейшей диверсификации нашей внешней торговли, обеспечения ее большей инклюзивности и устойчивости", - сказал президент РК.
Завершая выступление, глава государства заявил, что Казахстан будет твердо следовать выбранному курсу, углубляя реформы государственного управления внутри страны и поддерживая глобальное управление за ее пределами.
Казахстан продолжит выступать в роли посредника и миротворца. Наш выбор - баланс, а не доминирование, сотрудничество, а не конфронтация, мир, а не война. Мы готовы в партнерстве с другими членами международного сообщества подтвердить, что Организация Объединенных Наций - маяк мира, справедливости и сотрудничества", - заключил Токаев.
08.09.2025, 14:38 336171
Новое министерство, АЭС и реформа парламента: о чем говорил Токаев в послании народу Казахстана
Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил ежегодным посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента, передает корреспондент агентства.
Президент высказал предложение о создании в обозримом будущем в Казахстане однопалатного парламента.
Мне самому довелось в течение десяти лет возглавлять сенат, и эту работу всегда воспринимал как большую честь и ответственность. Поэтому мне с этой трибуны нелегко говорить о парламентской реформе. Сразу хотел бы предупредить, что это очень серьезный вопрос, спешка в его решении совершенно неуместна. Данная реформа должна стать предметом обстоятельного обсуждения в гражданском секторе, экспертной среде и, конечно, в действующем парламенте", - пояснил президент.
Также Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране появится Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития.
Чтобы стать частью нового технологического уклада, потребуется перестроить всю систему государственного управления c многократным повышением ее прозрачности, эффективности, человекоцентричности. Поэтому считаю, что на базе действующего профильного министерства нужно образовать Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, которое должен возглавить специалист в ранге заместителя премьер-министра. Перед правительством ставится задача обеспечить тотальное внедрение искусственного интеллекта для модернизации всех сфер экономики", - сообщил глава государства.
Кроме того, по его словам, новый закон о банках будет принят до конца года.
Правительству совместно с Национальным банком необходимо разработать программу инвестирования в высокотехнологичные сферы экономики объемом до одного миллиарда долларов. Для успешного запуска нового инвестиционного цикла в финансирование реального сектора нужно активнее вовлекать банки второго уровня. Этот вопрос активно обсуждается уже долгое время. Настало время принять конкретные решения", - сказал Токаев.
Кроме того, президент Казахстана отметил, что следует уже сейчас приступить к планированию строительства второй и даже третьей атомной станции в стране.
В стране начата масштабная модернизация энергоисточников, реализуются крупные проекты с участием иностранных инвесторов. К примеру, в ближайшие пять лет запланирован ввод 6,3 ГВт "зеленой" энергии, что существенно увеличит ее долю в энергобалансе. Для Казахстана энергетический переход - не самоцель, а инструмент устойчивого развития, основанного на реальных возможностях энергосистемы и долгосрочных интересах государства. В этой связи принципиальным является курс на развитие ядерной энергетики. Месяц назад в Алматинской области началась реализация проекта первой в Казахстане атомной станции в сотрудничестве с корпорацией "Росатом". Однако для стабильного роста экономики этого недостаточно. Нам следует уже сейчас приступить к планированию строительства второй и даже третьей АЭС", - заявил глава государства.
Также он назвал постыдной ситуацию, которая творится сейчас на казахстанском рынке. По его словам, стопроцентное самообеспечение невозможно и не нужно. Но необходим конкретный план аграрного экспорта с учетом логистики ветеринарных и фитосанитарных стандартов, а также грамотные маркетинговые стратегии.
Это задача не одного Минсельхоза, а ряда госорганов, поэтому нужна координация действий на уровне руководства. Правительство обязано аргументированно настаивать на справедливых условиях в развитии евразийской торговли, а депутаты должны защищать права отечественных производителей законодательными инициативами", - подчеркнул глава государства.
Помимо этого, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поручил правительству внедрить единую цифровую систему учета миграционных потоков внутри страны и за рубежом.
Неконтролируемая внутренняя и внешняя миграция создает колоссальную нагрузку на инфраструктуру наших крупнейших городов, которые являются точками притяжения граждан. Наглядный пример - город Астана. Только за последние три года численность жителей столицы увеличилась более чем на 250 тысяч человек, том числе в прошлом году - почти на 100 тысяч", - сказал президент.
Касым-Жомарт Токаев также высказался о снижении уровня Каспия.
Если не принять соответствующих мер, ситуация может усугубиться, вплоть до масштабной экологической катастрофы. Поэтому на прошедшем недавно в Китае расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества я специально остановился на этой проблеме и выдвинул инициативу о создании Центра изучения водных проблем ШОС. Состояние Каспия касается судьбы не одной страны, а всего региона, поэтому исправить положение можно только совместными усилиями. Правительству следует приступить к разработке межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспийского моря, согласовав ее с партнерами. В целом, от того, насколько разумно мы сегодня будем решать проблемы водной сферы, напрямую зависит судьба наших детей и внуков", - заявил глава государства.
Он также отметил, что недостаточными темпами, без ощутимых результатов идет внедрение водосберегающих технологий.
К этой работе надо привлечь известные зарубежные компании, в частности, можно закупить китайские технологии, являющиеся самыми передовыми в мире. Несмотря на заранее обозначенные риски, на местах до сих пор продолжают возделывать влагоемкие культуры. Более того, фиксируется много фактов забора поливной воды без каких-либо разрешительных документов и договоров. Еще одна проблема, которой следует заняться правоохранительным органам, - незаконная продажа и покупка воды на "черном рынке". Тем не менее есть и положительный опыт, связанный с Аральским морем. Конечно, Казахстан извлек серьезные уроки из трагедии Аральского моря и более 20 лет системно работает над его восстановлением. Благодаря этому нам удалось сохранить Северный Арал. Площадь водоема выросла на 36%, а объем воды - почти вдвое, за счет чего в два раза сократился показатель минерализации. Но работу по повышению уровня воды на Арале надо активно продолжать", - заявил президент.
Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость установить новые экологические и санитарно-гигиенические нормы в сфере ЖКХ, сообщает пресс-служба главы государства.
Особое внимание предстоит уделить сфере жилищного строительства, которая в последние годы показывает высокие темпы роста, в 2024 году было введено в строй 19 миллионов квадратных метра жилья. В то же время для повышения качества строительства важно использовать информационное моделирование зданий с применением технологий искусственного интеллекта. Правительству следует запустить национальную цифровую платформу, которая обеспечит сквозной учет, планирование и мониторинг на всех этапах строительства.Прочную законодательную базу для устойчивого, прозрачного и безопасного развития строительной отрасли должен заложить новый Строительный кодекс. Документ необходимо принять до конца года. Прошу депутатов оказать содействие", - заявил президент.
Кроме того, он анонсировал свое выступление на юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
ООН по-прежнему не имеет альтернативы, и, по мнению Казахстана, должна выступать в качестве основной площадки переговоров для справедливого решения всех актуальных международных проблем. В то же время назрела необходимость реформы ООН, прежде всего ее ключевого органа - Совета безопасности. В скором времени планирую выступить на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке, где представлю видение Казахстаном международной ситуации, в том числе предложения по реформированию Организации Объединенных Наций", - добавил лидер Казахстана.
02.09.2025, 19:09 352361
Государства - члены ШОС высоко оценили председательство Китая - Ермекбаев
Фото: Синьхуа
Состоялся пресс-брифинг с участием члена Политбюро ЦК КПК Ван И и генерального секретаря ШОС Нурлана Ермекбаева.
Сегодня в Тяньцзине торжественно, успешно и продуктивно прошел саммит ШОС 2025 года. ШОС - это первая международная организация, названная в честь китайского города, создана с участием Китая и со штаб-квартирой в Китае. В течение 24 лет со дня основания ШОС придерживается шанхайского духа - взаимного доверия, взаимной выгоды, равенства, взаимных консультаций, уважения к многообразию культур и стремления к совместному развитию, поддерживая динамичный рост", - сказал Ван И.
Он добавил, что сегодня ШОС - это большая семья из 27 государств. Охват территорий включает Азию, Европу и Африку. Население стран ШОС составляет половину всего мира, а совокупный ВВП - четверть мировой экономики. Организация стала крупнейшей по численности населения, территории и потенциалу развития региональной структурой.
Тяньцзиньский саммит стал пятым саммитом ШОС под председательством Китая и крупнейшим за всю ее историю. Под руководством председателя Си Цзиньпина прошли заседания Совета глав государств и встреча в формате ШОС+ с участием 23 лидеров или представителей, а также 10 руководителей международных организаций. В духе дружбы обсуждались вопросы сотрудничества и развития", - сказал член Политбюро ЦК КПК.
По его словам, перед лицом новых задач председатель Си Цзиньпин выступил с программной речью, в которой подчеркнул важность приверженности:
- единству при сохранении различий,
- взаимной выгоде,
- открытости и инклюзивности,
- справедливости, прагматизму и эффективности.
Эти пять принципов обобщают опыт ШОС и намечают ориентиры будущего развития. Они придают новое содержание шанхайскому духу. Лидеры высоко оценили выступление.
Сегодня мир вступает в период турбулентности и перемен, глобальное управление находится на перепутье. На встрече ШОС+ председатель Си Цзиньпин представил инициативу по глобальному развитию, которая стала самым ярким моментом саммита. Он призвал обеспечить суверенное равенство, соблюдать международное право, укреплять многосторонность, внедрять человекоцентричный подход и формировать более справедливую систему глобального управления во имя общей судьбы человечества", - сказал Ван И.
Присутствующие лидеры поддержали эту инициативу. Международное сообщество также восприняло ее с признанием.
Основные итоги саммита
- Принята стратегия развития ШОС до 2035 года. В документе закреплено намерение государств-членов придерживаться шанхайского духа, развивать взаимовыгодное сотрудничество и вносить вклад в формирование многополярного мира. Стратегия задала ориентиры на ближайшие десять лет.
- Принято заявление о Второй мировой войне. В связи с 80-летием Победы и создания ООН страны ШОС подчеркнули вклад народов в антифашистскую борьбу. Было опубликовано заявление с призывом извлечь уроки из истории, отстаивать историческую правду и стоять на стороне справедливости.
- Подтверждена поддержка многосторонней торговой системы. Принято заявление в защиту ВТО-центричной системы и против односторонних мер, нарушающих международные правила.
- Открыты четыре центра по безопасности. Созданы: центр информационной безопасности, центр противодействия трансграничной организованной преступности, антинаркотический центр ШОС и единый координационный центр. Это серьёзный шаг в укреплении потенциала государств-членов по обеспечению региональной стабильности.
- Учрежден банк развития ШОС. Долгожданная инициатива, обсуждавшаяся более десяти лет, наконец реализована. Новый финансовый институт будет стимулировать инфраструктурные проекты и социально-экономическое развитие стран ШОС.
- Созданы шесть площадок практического сотрудничества. В Китае будут открыты три площадки по энергетике, зелёной промышленности и цифровой экономике, а также три центра по инновациям, образованию и профессиональной подготовке.
- Приняты шесть планов развития. Документы охватывают устойчивое развитие, энергетику, зеленую промышленность, цифровую экономику, научно-технические инновации и высококачественное экономическое сотрудничество.
- Принято решение о реформировании структуры ШОС. Партнеры по диалогу и наблюдатели объединены в категорию "партнеры ШОС". Это усилит институциональную основу организации.
В заключении Ван И от имени китайской стороны поблагодарил все страны-члены за поддержку, секретариат ШОС - за огромную работу, город Тяньцзинь - за вклад в подготовку, а жителей Тяньцзиня - за теплый прием почетных гостей.
В свою очередь Нурлан Ермекбаев отметил, что сегодняшний саммит завершил период председательства Китая. Однако активная работа продолжится, поскольку председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул ряд долгосрочных инициатив и проектов.
Хотел бы подчеркнуть: в саммите участвовало большое количество партнеров и международных организаций, включая Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Главной темой председательства Китая было устойчивое развитие. В рамках этого прошли форумы по сокращению бедности, цифровой экономике, образованию. На саммите Си Цзиньпин объявил о создании трех новых площадок и трех центров ШОС по образованию, инновациям, зеленой энергетике и подготовке кадров", - сказал генсек ШОС.
Также принята программа по противодействию экстремистской идеологии до 2030 года. Впервые официально учрежден банк развития ШОС - результат многолетних переговоров.
Нурлан Ермекбаев сообщил о предложенных инициативах: Бишкек выступил за создание общего научно-инновационного пространства, развитие диалога цивилизаций, продвижение искусственного интеллекта, запуск центра по водным проблемам, механизма помощи при чрезвычайных ситуациях.
Китай также объявил о грантах на социальные проекты, выделении кредитов через межбанковское объединение, открытии десяти мастерских "Лу Баня" в странах ШОС, проведении бесплатных операций по удалению катаракты и онкологических скринингов. Председательство переходит к Кыргызской Республике. Темой станет "25 лет ШОС - вместе на пути к устойчивому миру, процветанию и развитию". Столицей туризма и культуры ШОС определен город Чолпон-Ата (Кыргызстан)", - добавил генсек организации.
Он подчеркнул, что государства-члены высоко оценили председательство Китая. В 2026 году ШОС отметит 25-летие, и уже началась подготовка к этому событию.
01.09.2025, 11:39 357256
Какие документы подписали на заседании Совета глав государств - членов ШОС
Фото: Акорда
В ходе заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества были подписаны ряд важных документов, сообщает Акорда.
В частности, были подписаны:
- Тяньцзиньская декларация Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества;
- решение Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении документов по итогам заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества:
1.стратегия развития Шанхайской организации сотрудничества до 2035 года;
2.программа сотрудничества государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в противодействии экстремистской идеологии на пространстве Шанхайской организации сотрудничества на 2026-2030 годы;
3.дорожная карта по реализации стратегии развития энергетического сотрудничества Шанхайской организации сотрудничества на период до 2030 года;
- решение Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества о предоставлении Лаосской Народно-Демократической Республике статуса партнера Шанхайской организации сотрудничества по диалогу;
- решение Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества о получении Шанхайской организацией сотрудничества статуса наблюдателя при Содружестве Независимых Государств;
- решение Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества о статусе "партнер Шанхайской организации сотрудничества";
- решение Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества об объявлении города Чолпон-Ата Кыргызской Республики туристической и культурной столицей Шанхайской организации сотрудничества в 2025-2026 годах;
- решение Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества о полномочиях Генерального секретаря ШОС на подписание документов:
- протокол к соглашению между Шанхайской организацией сотрудничества и правительством Китайской Народной Республики об условиях пребывания секретариата Шанхайской организации сотрудничества в Китайской Народной Республике от 17 июня 2004 года;
- меморандум о взаимопонимании между секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Фондом "Росконгресс";
- Решение Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении докладов о деятельности Шанхайской организации сотрудничества за прошедший год:
1. доклад Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества о деятельности Шанхайской организации сотрудничества за прошедший год;
2. доклад Совета региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества о деятельности региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества в 2024 году.
- соглашение между государствами - членами Шанхайской организации сотрудничества об Антинаркотическом центре Шанхайской организации сотрудничества;
- соглашение между государствами - членами Шанхайской организации сотрудничества об универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств - членов Шанхайской организации сотрудничества;
- заявление Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в связи с 80-летием окончания Второй мировой войны и образования Организации Объединенных Наций;
- заявление Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества об укреплении сотрудничества в сфере цифровой экономики;
- заявление Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества по устойчивому развитию энергетики;
- заявление Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области "зеленой" промышленности;
- заявление Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества о дальнейшем углублении международного сотрудничества в области искусственного интеллекта;
- заявление Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества о поддержке многосторонней торговой системы;
- заявление Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в деле эффективного решения мировой проблемы наркотиков и борьбы с ней;
- заявление Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества по научно-техническому и инновационному сотрудничеству;
- заявление руководителей уполномоченных министерств и ведомств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества об укреплении инвестиционного сотрудничества в сфере устойчивого развития;
- протокол к соглашению между Шанхайской организацией сотрудничества и правительством Китайской Народной Республики об условиях пребывания секретариата Шанхайской организации сотрудничества в Китайской Народной Республике от 17 июня 2004 года.
06.08.2025, 12:10 410481
В этот день 80 лет назад США сбросили атомную бомбу на Хиросиму
Фото: Depositphotos
6 августа 1945 года в 8.15 американский бомбардировщик Enola Gay сбросил на Хиросиму атомную бомбу "Малыш". В результате взрыва бомбы в один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс. за счет тех, кто умер в больницах от полученных ран и облучения. Общее число жертв бомбардировки превышает 350 тыс., информирует ТАСС.
Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Это единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия.
Отмечается, что США до сих пор не признают своей моральной ответственности за атомные бомбардировки, оправдывая свои действия "военной необходимостью".
Экс-президент США Джо Байден, участвовавший в саммите Группы семи в Хиросиме в мае 2023 года, как и Барак Обама, ставший в 2016 году первым действующим американским президентом, посетившим мемориал, извинений за атомные удары не приносили. Действующий американский лидер Дональд Трамп мемориалы в Хиросиме и Нагасаки не посещал, хотя власти японских городов приглашали его как в ходе первого президентского срока (2018-2021 годы), так и в этот раз", - пишет издание.
Ничего, это легко смывается водой", - так ответил президент Трумэн Оппенгеймеру, когда тот рассказал, что после бомбардировок японских городов он и его коллеги ощущают "кровь на своих руках", пишет "Sputnik Беларусь".
В 2023 году премьер Японии Фумио Кисида и мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи, выступая на церемонии по случаю годовщины бомбардировки, ни слова не сказали об ответственности Вашингтона.
Сегодня жители Японии почтили память жертв осуществленной 80 лет назад атомной бомбардировки Хиросимы минутой молчания.
03.08.2025, 12:19 417861
82 года назад началась партизанская операция "Рельсовая война"
Фото: wikipedia.org
Ровно 82 года назад в ходе Великой Отечественной войны началась операция советских партизан под названием "Рельсовая война".
Она проводилась на протяжении полутора месяцев на оккупированной территории РСФСР, Белоруссии и Украины. В результате было взорвано порядка 215 тысяч рельсов, что затруднило перегруппировки и снабжение отступающих немецко-фашистских войск, сообщает calend.ru.
В годы войны одной из частей антифашистского движения советского народа являлись партизаны. Борясь с фашистскими захватчиками своими методами, партизаны во многом способствовали выведению из строя вражеской техники и общей победе советских войск. В 1943 году партизанское движение предприняло ряд операций по разгрому и минированию железнодорожных коммуникаций противника.
Всего к выполнению первой такой операции были привлечены 167 бригад и отдельных отрядов. В них входили белорусские, ленинградские, калининские, смоленские, орловские и часть украинских партизан. Операция "Рельсовая война" была связана с планами ставки по завершению разгрома гитлеровцев на Курской дуге, планировалась Смоленская операция и наступление с целью освобождения левобережной Украины.
Партизанские отряды были обеспечены взрывчаткой и минно-подрывной техникой. Они вели разведку вражеских железнодорожных коммуникаций. Операция началась в ночь на 3 августа и продолжалась до середины сентября. Боевые действия партизан развернулись на местности протяженностью около 1000 километров по фронту и 750 километрова в глубину. В разгроме железнодорожного полотна противника приняло участие порядка 100 тысяч партизан, большую поддержку оказало и местное население.
Только за первую ночь операции партизанами было взорвано 42 тысячи рельсов. Это был мощный удар, и для немцев он явился полной неожиданностью. Всего в ходе операции "Рельсовая война" было подорвано свыше 215 тысяч железнодорожных рельсов. Также партизанами было пущено под откос много эшелонов с личным составом и боевой техникой врага, взорваны железнодорожные мосты и станционные сооружения.
Удачно проведенная операция "Рельсовая война" способствовала разработке дальнейших действий по уничтожению железнодорожных путей противника. С 19 сентября по октябрь 1943 года была проведена аналогичная операция под кодовым названием "Концерт". Всего в ходе двух операций партизаны на железных дорогах во вражеском тылу подорвали 363 262 рельса. Партизанское движение в 1943 году затруднило перегруппировку фашистских войск и оказало значительную помощь наступающей Красной Армии.
