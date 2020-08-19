Юбилейные литературные чтения, посвящённые 130-летию со дня рождения выдающегося советского поэта, прозаика, переводчика Бориса Пастернака, состоялись 17 августа 2020 года в Алматы на виртуальной площадке представительства Россотрудничества в Республике Казахстан. В них приняли участие юные воспитанники общественного фонда "Право на любовь" под руководством Марии Макаровой.

Участники чтений в возрасте от 5 до 15 лет познакомили зрителей с лучшими образцами поэзии Бориса Пастернака, исполнив как стихи о природе, так и лирические произведения мастера. Удивительную атмосферу чтений создавали не только прекрасное исполнение стихов, но и музыка европейских композиторов в сочетании с картинами русских и европейских художников.

В программе прозвучали такие известнейшие произведения как "Анне Ахматовой", "Никого не будет в доме", "Февраль. Достать чернил и плакать", "Быть знаменитым некрасиво", "Во всём мне хочется дойти до самой сути", "Зима", "Липовая аллея", "Тишина" и многие другие. В чтениях приняли участие Екатерина Клокова, Илана Арашкевич, Адам Арашкевич, Назлы Бату, Кира Рыжих, Раиина Заитова, Александра Брославская, Давид Арашкевич, София Бабенко и руководитель фонда "Право на любовь" Мария Макарова.

Сергея Есенина . Юбилейные чтения, посвящённые 130-летию со дня рождения Бориса Пастернака, стали продолжением совместной программы фонда "Право на любовь" и представительства Россотрудничества в Республике Казахстан. Ранее зрители увидели чтения, посвящённые творчеству Александра Блока





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