01.09.2025, 11:39 3446
Какие документы подписали на заседании Совета глав государств - членов ШОС
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
В ходе заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества были подписаны ряд важных документов, сообщает Акорда.
В частности, были подписаны:
- Тяньцзиньская декларация Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества;
- решение Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении документов по итогам заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества:
1.стратегия развития Шанхайской организации сотрудничества до 2035 года;
2.программа сотрудничества государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в противодействии экстремистской идеологии на пространстве Шанхайской организации сотрудничества на 2026-2030 годы;
3.дорожная карта по реализации стратегии развития энергетического сотрудничества Шанхайской организации сотрудничества на период до 2030 года;
- решение Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества о предоставлении Лаосской Народно-Демократической Республике статуса партнера Шанхайской организации сотрудничества по диалогу;
- решение Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества о получении Шанхайской организацией сотрудничества статуса наблюдателя при Содружестве Независимых Государств;
- решение Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества о статусе "партнер Шанхайской организации сотрудничества";
- решение Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества об объявлении города Чолпон-Ата Кыргызской Республики туристической и культурной столицей Шанхайской организации сотрудничества в 2025-2026 годах;
- решение Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества о полномочиях Генерального секретаря ШОС на подписание документов:
- протокол к соглашению между Шанхайской организацией сотрудничества и правительством Китайской Народной Республики об условиях пребывания секретариата Шанхайской организации сотрудничества в Китайской Народной Республике от 17 июня 2004 года;
- меморандум о взаимопонимании между секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Фондом "Росконгресс";
- Решение Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении докладов о деятельности Шанхайской организации сотрудничества за прошедший год:
1. доклад Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества о деятельности Шанхайской организации сотрудничества за прошедший год;
2. доклад Совета региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества о деятельности региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества в 2024 году.
- соглашение между государствами - членами Шанхайской организации сотрудничества об Антинаркотическом центре Шанхайской организации сотрудничества;
- соглашение между государствами - членами Шанхайской организации сотрудничества об универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств - членов Шанхайской организации сотрудничества;
- заявление Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в связи с 80-летием окончания Второй мировой войны и образования Организации Объединенных Наций;
- заявление Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества об укреплении сотрудничества в сфере цифровой экономики;
- заявление Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества по устойчивому развитию энергетики;
- заявление Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области "зеленой" промышленности;
- заявление Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества о дальнейшем углублении международного сотрудничества в области искусственного интеллекта;
- заявление Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества о поддержке многосторонней торговой системы;
- заявление Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в деле эффективного решения мировой проблемы наркотиков и борьбы с ней;
- заявление Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества по научно-техническому и инновационному сотрудничеству;
- заявление руководителей уполномоченных министерств и ведомств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества об укреплении инвестиционного сотрудничества в сфере устойчивого развития;
- протокол к соглашению между Шанхайской организацией сотрудничества и правительством Китайской Народной Республики об условиях пребывания секретариата Шанхайской организации сотрудничества в Китайской Народной Республике от 17 июня 2004 года.
новости по теме
06.08.2025, 12:10 56631
В этот день 80 лет назад США сбросили атомную бомбу на Хиросиму
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
6 августа 1945 года в 8.15 американский бомбардировщик Enola Gay сбросил на Хиросиму атомную бомбу "Малыш". В результате взрыва бомбы в один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс. за счет тех, кто умер в больницах от полученных ран и облучения. Общее число жертв бомбардировки превышает 350 тыс., информирует ТАСС.
Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Это единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия.
Отмечается, что США до сих пор не признают своей моральной ответственности за атомные бомбардировки, оправдывая свои действия "военной необходимостью".
Экс-президент США Джо Байден, участвовавший в саммите Группы семи в Хиросиме в мае 2023 года, как и Барак Обама, ставший в 2016 году первым действующим американским президентом, посетившим мемориал, извинений за атомные удары не приносили. Действующий американский лидер Дональд Трамп мемориалы в Хиросиме и Нагасаки не посещал, хотя власти японских городов приглашали его как в ходе первого президентского срока (2018-2021 годы), так и в этот раз", - пишет издание.
Ничего, это легко смывается водой", - так ответил президент Трумэн Оппенгеймеру, когда тот рассказал, что после бомбардировок японских городов он и его коллеги ощущают "кровь на своих руках", пишет "Sputnik Беларусь".
В 2023 году премьер Японии Фумио Кисида и мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи, выступая на церемонии по случаю годовщины бомбардировки, ни слова не сказали об ответственности Вашингтона.
Сегодня жители Японии почтили память жертв осуществленной 80 лет назад атомной бомбардировки Хиросимы минутой молчания.
03.08.2025, 12:19 64671
82 года назад началась партизанская операция "Рельсовая война"
Фото: wikipedia.org
Рассказать друзьям
Ровно 82 года назад в ходе Великой Отечественной войны началась операция советских партизан под названием "Рельсовая война".
Она проводилась на протяжении полутора месяцев на оккупированной территории РСФСР, Белоруссии и Украины. В результате было взорвано порядка 215 тысяч рельсов, что затруднило перегруппировки и снабжение отступающих немецко-фашистских войск, сообщает calend.ru.
В годы войны одной из частей антифашистского движения советского народа являлись партизаны. Борясь с фашистскими захватчиками своими методами, партизаны во многом способствовали выведению из строя вражеской техники и общей победе советских войск. В 1943 году партизанское движение предприняло ряд операций по разгрому и минированию железнодорожных коммуникаций противника.
Всего к выполнению первой такой операции были привлечены 167 бригад и отдельных отрядов. В них входили белорусские, ленинградские, калининские, смоленские, орловские и часть украинских партизан. Операция "Рельсовая война" была связана с планами ставки по завершению разгрома гитлеровцев на Курской дуге, планировалась Смоленская операция и наступление с целью освобождения левобережной Украины.
Партизанские отряды были обеспечены взрывчаткой и минно-подрывной техникой. Они вели разведку вражеских железнодорожных коммуникаций. Операция началась в ночь на 3 августа и продолжалась до середины сентября. Боевые действия партизан развернулись на местности протяженностью около 1000 километров по фронту и 750 километрова в глубину. В разгроме железнодорожного полотна противника приняло участие порядка 100 тысяч партизан, большую поддержку оказало и местное население.
Только за первую ночь операции партизанами было взорвано 42 тысячи рельсов. Это был мощный удар, и для немцев он явился полной неожиданностью. Всего в ходе операции "Рельсовая война" было подорвано свыше 215 тысяч железнодорожных рельсов. Также партизанами было пущено под откос много эшелонов с личным составом и боевой техникой врага, взорваны железнодорожные мосты и станционные сооружения.
Удачно проведенная операция "Рельсовая война" способствовала разработке дальнейших действий по уничтожению железнодорожных путей противника. С 19 сентября по октябрь 1943 года была проведена аналогичная операция под кодовым названием "Концерт". Всего в ходе двух операций партизаны на железных дорогах во вражеском тылу подорвали 363 262 рельса. Партизанское движение в 1943 году затруднило перегруппировку фашистских войск и оказало значительную помощь наступающей Красной Армии.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
25.07.2025, 13:32 84596
83 года назад началась битва за Кавказ
Фото: wikipedia.org
Рассказать друзьям
Ровно 83 года назад, 25 июля 1942 года, началась битва за Кавказ, передает корреспондент агентства.
Битва стала вторым по продолжительности сражением Великой Отечественной войны после обороны Ленинграда, отмечает Российское историческое общество.
Цели гитлеровской военной кампании в регионе были изложены в Директиве № 41, подписанной в апреле 1942 года. Кавказ был стратегически важен обоим сторонам: природные ресурсы - нефть, газ, а также зерно - во многом определяли дальнейший успех в войне.
К лету 1942-го советский фронт был ослаблен после неудачного наступления под Харьковом. В Берлине понимали: лучшего момента для захвата Сталинграда и выхода к нефтеносным районам Кавказа не будет.
В июле основные вражеские силы сосредоточились в низовьях Дона. Перед вермахтом стояла задача полного уничтожения войск Южного фронта и захвата крупнейших городов - Новороссийска, Туапсе, Грозного и Баку. Для СССР потеря этих территорий была недопустима: после утраты Севастополя именно сюда, на Кавказ, переместился Черноморский флот, кроме того, через советско-иранскую границу шли поставки по ленд-лизу.
Красная армия по численному составу уступала противнику в полтора раза, а с точки зрения военной техники - в восемь-девять раз. Во что бы то ни стало ей нужно было остановить продвижение противника, а после, измотав основные силы немцев в оборонительных боях, начать контрнаступление.
Поначалу гитлеровские ударные группировки быстро продвигались в глубь Кавказа. К началу августа они заняли Ставрополь, Армавир, Майкоп, Краснодар, спустя пару недель - Моздок. Уже в первых числах сентября был почти полностью взят крупнейший советский порт - Новороссийск. В это время тяжелейшие бои разворачиваются в центральной части Кавказского хребта. И именно там противник впервые будет вынужден перейти к обороне.
После нескольких неудачных вражеских попыток прорваться в сторону Туапсе и Грозного ситуация в корне изменится: 1 января 1943 года Северная группа войск Закавказского фронта перейдет в наступление. Оно окажется стремительным: спустя всего месяц врага полностью вытеснят из Кавказского предгорья в низовьях Кубани, 12 февраля будет освобожден Краснодар. Однако указ о полном выводе немецких войск с Кубани Гитлер отдаст лишь 3 сентября. Осенью 1943-го советские войска отчистят от противника всю северную часть Таманского полуострова. Битва за Кавказ завершилась 9 октября 1943 года.
Задача, поставленная ставкой ВГК, была частично выполнена: немцы так и не смогли пробиться в нефтеносные районы Баку и Грозного, однако окончательно разгромить противника не удалось - вражеские войска были эвакуированы в Крым и на Украину. Эта победа наряду с победой под Сталинградом ознаменовала коренной перелом войны, предопределив дальнейшее наступление Красной армии и освобождение все новых территорий.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
19.07.2025, 13:10 105561
Ровно 45 лет назад в СССР началась Олимпиада-80
Фото: wikipedia.org
Рассказать друзьям
Ровно 45 лет назад, 19 июля 1980 года, в Союзе Советских Социалистических Республик начались XXII летние Олимпийские игры, передает корреспондент агентства.
В этот день в Москве на стадионе в Лужниках состоялся грандиозный праздник по случаю открытия Олимпийских игр. На стадионе появился трехкратный олимпийский чемпион динамовец Виктор Санеев, который нес факел с олимпийским огнем. Сделав круг по беговой дорожке стадиона, он передал факел знаменитому советскому баскетболисту, олимпийскому чемпиону 1972 года Сергею Белову, который зажег олимпийский огонь в чаше стадиона. Олимпийскую клятву спортсменов произнес герой Игр в Монреале выдающийся советский гимнаст Николай Андрианов, а от имени судей - прославленный советский борец Александр Медведь, сообщает dynamo.su.
Генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев объявил XXII летние Олимпийские игры открытыми.
Сообщается, что решение о выборе столицы Олимпийских игр - 1980 Международный олимпийский комитет принимал на 75-й сессии 23 октября 1974 года в Вене. На последнем этапе голосования членам МОК предстояло сделать выбор между Лос-Анджелесом и Москвой, в итоге с соотношением голосов 39 против 20 победу одержала Москва.
Это были первые в истории Олимпийские игры на территории Восточной Европы, а также первые Игры, проведенные в социалистической стране. Часть соревнований Олимпиады-1980 проводилась в других городах Советского Союза: парусные регаты стартовали в Таллине; предварительные игры и четвертьфиналы футбольного турнира состоялись в Киеве, Ленинграде и Минске; соревнования по пулевой стрельбе прошли на олимпийском стрельбище "Динамо" в подмосковных Мытищах.
В 1975-1980 годах в рамках подготовки к проведению Олимпийских игр в соответствии с генеральным планом развития Москвы были построены и реконструированы порядка 20 спортивных и других сооружений для проведения Олимпиады. Среди них можно выделить стадион "Динамо" в Минске и Дворец спорта "Динамо" на улице Лавочкина.
Игры стали известны тем, что под политическим нажимом со стороны США, ФРГ и Японии более 50 стран бойкотировали Московскую Олимпиаду в связи с вводом в 1979 году советских войск в Афганистан. С другой стороны, этот негативный момент прошел на фоне возвращения в олимпийскую семью 24 государств Африканского континента, в свою очередь бойкотировавших предыдущую Олимпиаду в Монреале.
Некоторые спортсмены из стран, бойкотировавших Олимпиаду-80, все же приехали в Москву и выступали под олимпийским флагом. Под национальными флагами из стран Западной Европы выступали команды Австрии, Греции, Мальты, Финляндии и Швеции.
Впервые в своей истории в Олимпийских играх участвовали Ангола, Ботсвана, Иордания, Лаос, Мозамбик и Сейшелы. Кипр дебютировал на летних Играх. Под новыми названиями впервые на Олимпийских играх выступили Шри-Ланка, Бенин и Зимбабве.
По сравнению с предыдущими летними Олимпийскими играми на Играх в Москве дебютировали новые дисциплины: в тяжелой атлетике добавилась 1-я весовая категория - наилегчайший вес; в дзюдо соревнования стали проводиться в 8 новых категориях вместо 6, как на предыдущих Играх; добавился турнир женских команд по хоккею на траве; в парусном спорте стала проводиться регата яхт класса "звездный"; вернулась в олимпийскую программу ходьба на 50 километров.
Сборная СССР одержала убедительную победу в неофициальном командном зачете.
Среди фехтовальщиков серебряными призерами в командном первенстве рапиристов стали Александр Романьков из Минска, москвичи Владимир Лапицкий и Ашот Карагян. Кроме того Романьков завоевал еще и бронзовую медаль в личном первенстве, а Карагян в составе команды стал третьим на этот раз уже в первенстве шпажистов.
Мировые рекорды установили поляк Владислав Козакевич - в прыжках с шестом и Гердт Вессиг из ГДР - в прыжках в высоту.
Также впервые в истории советского спорта трехкратным олимпийским чемпионом в плавании стал Владимир Сальников. По результатам опроса, который проводился среди аккредитованных на играх в Москве журналистов, Сальников был признан героем игр XXII Олимпиады.
Обладателем самой большой коллекции олимпийских медалей на Московских играх стал спортсмен из Ленинграда Александр Дитятин. В копилку сборной СССР он принес 3 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовую медали. Абсолютный чемпион по гимнастике, к золотым наградам за победу в многоборье и в командном первенстве, прибавил золото в упражнениях на кольцах, серебро - на коне, брусьях, перекладине и опорном прыжке, а также бронзу в вольных упражнениях. Александр Дитятин - единственный в мире гимнаст, имеющий медали во всех оцениваемых упражнениях на одних играх. С этим результатом он вошел в книгу рекордов Гиннесса. Спортсмен из Воронежа Александр Ткачев стал обладателем золотых медалей в упражнениях на брусьях и командном первенстве, добавив к ним еще и серебряные награды в упражнениях на кольцах.
Стрелок Александр Мелентьев установил мировой рекорд по стрельбе из пистолета на 50 м, который никто не может побить уже более 30 лет.
Советские спортсмены выступали во всех видах спорта, предусмотренных программой игр и завоевали наибольшее количество медалей - 195, из которых 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых. Мощно выступила команда ГДР, которая была второй: 126 наград, включая 47 золотых.
Закрытие игр XXII Олимпиады проходило 3 августа 1980 года в Лужниках. На последнем мероприятии Олимпиады были свершены все надлежащие церемониалы, кроме двух: по решению МОК не была проведена передача олимпийского флага организаторам следующих летних Игр и не был исполнен гимн США - страны, принимающей следующую Олимпиаду в 1984 году.
Главным стало другое - это запомнившееся всем гостеприимство столицы Советского Союза, отсутствие политических демонстраций и протестующих демаршей, истинно спортивный дух борьбы, бесподобная культурная программа, слезы гостей на трибунах при виде ошеломляющего взлета всеобщего любимца, олимпийского талисмана Миши со стадиона в историю. Последний вечер в Лужниках добавил еще один штрих к образу Олимпиады-80, которая поставила во главу угла всего олимпийского движения олимпийский гуманизм.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
17.07.2025, 17:26 113181
83 года назад началась Сталинградская битва
Фото: wikipedia.org
Рассказать друзьям
Ровно 83 года назад началась Сталинградская битва, которая стала одним из крупнейших сражений в ходе Великой Отечественной войны.
Как сообщает calend.ru, 17 июля 1942 года со Сталинградской стратегической оборонительной операции начался первый этап битвы. Он продолжался до 18 ноября 1942 года. Операция проводилась войсками Сталинградского, Юго-Восточного фронтов при содействии сил Волжской военной флотилии.
В ходе боевых действий в состав советских войск были дополнительно введены управление Юго-Восточного фронта, пять управлений общевойсковых армий и два управления танковых армий, 56 дивизий и 33 бригады.
В ожесточенных оборонительных боях, развернувшихся в большой излучине Дона, а затем в районе Сталинграда и в самом городе была сокрушена наступательная мощь врага и обезврежена главная ударная группировка немецкой армии на южном крыле советско-германского фронта. Также были подготовлены условия для перехода советских войск в решительное контрнаступление.
19 ноября 1942 года начался второй период битвы - Сталинградская стратегическая наступательная операция, которая закончилась 2 февраля 1943 года. Операция проводилась войсками Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов при содействии сил Волжской военной флотилии. В ее ходе советские войска окружили и уничтожили главные силы 4-й танковой и 6-й полевой немецких армий, разгромили 3-ю и 4-ю румынские и 8-ю итальянскую армии. Потери противника составили свыше 800 тысяч человек, было взято в плен свыше 91 тысячи человек, в том числе две с половиной тысячи офицеров и 24 генерала.
Победа советских войск в Сталинградской битве стала переломным этапом в ходе Второй мировой войны. В ее результате советская армия вырвала у противника стратегическую инициативу и удерживала ее до конца войны. Подчеркивается, что в ознаменование подвига героев Сталинградской битвы на Мамаевом кургане был сооружен мемориальный комплекс.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
04.07.2025, 12:15 146751
83 года назад завершилась 250-дневная оборона Севастополя
Фото: кадр из видео
Рассказать друзьям
Ровно 83 года назад завершилась 250-дневная героическая оборона города Севастополя, передает корреспондент агентства.
Героическая оборона Севастополя 1941-1942 годов позволила связать боями в Крыму огромные силы гитлеровцев, понесших тяжелые потери, и выиграть драгоценное время, которое помогло Советскому Союзу сосредоточить все силы для отпора агрессорам", - сообщает посольство РФ в Конго.
Вражеские дивизии осадили Севастополь осенью 1941 года. Гарнизон города был усилен частями отдельной Приморской армией генерала Ивана Петрова, до этого оборонявшая Одессу. 4 ноября 1941 года был создан севастопольский оборонительный район, состоявший из сил отдельной Приморской армии, а также кораблей и авиации Черноморского флота. Командующим СОР был назначен вице-адмирал Филипп Октябрьский, одновременно командовавший Черноморским флотом. Петров возглавил сухопутную оборону.
Советские стрелковые войска и моряки были полны решимости отстоять Севастополь. В городе наладили производство боеприпасов, минометов и другого вооружения. На подступах к военно-морской базе и на улицах создавалась глубокоэшелонированная оборона. Часть морских орудий была переведена на берег для укрепления позиции сухопутных частей. Мощный огонь по врагу вели советские дальнобойные батареи, в том числе легендарная бронебашенная батарея № 35. Ключевыми районами СОР стали Сапун-гора, Малахов курган, Мекензиевы высоты. Пополнение в Севастополь доставляли крейсеры, эсминцы и подлодки Черноморского флота.
Первый штурм Севастополя начался сразу после выхода врага к городу 30 октября 1941 года и продолжался до 21 ноября. Город защищали тогда лишь небольшие части морской пехоты, учебные подразделения и ополченцы, поддерживаемые огнем береговых батарей и орудиями флота. Первоначально советские войска насчитывали около 20 тысяч человек. Но вскоре к ним присоединились основные силы Приморской армии. К середине ноября части СОР достигли уже 50 тысяч человек, но всё равно уступали по численности немецким и румынским соединениям. Первый штурм провалился после нанесения нашими войсками сильных контрударов и обстрела немецких позиций береговыми батареями и кораблями флота, в том числе орудиями линкора "Парижская коммуна". Тем не менее неприятелю удалось полностью блокировать город с суши.
Второй штурм враг начал 17 декабря 1941 года. Вперед пошли отборные дивизии 11-й армии Эриха фон Манштейна. Однако и этот штурм провалился благодаря героизму советских пехотинцев и моряков. Кроме того, в конце декабря 1941 года - начале января 1942 года советские войска высадились на Керченском полуострове и в Феодосии, в результате чего враг должен был перебросить на это направление часть дивизий из-под Севастополя. На освобожденной территории Керченского полуострова образовался Крымский фронт под командованием генерала Дмитрия Козлова. В конце декабря Манштейн вынужден был отдать приказ о прекращении атак на Севастополь.
Еще один советский десант в составе единственного батальона морской пехоты был высажен 5 января в Евпатории. Советские моряки действовали успешно и выбили румынский гарнизон из города. К ним на помощь пришли подпольщики и партизаны. Но затем враг, подтянув резервы, перешел в наступление. Большинство советских воинов десанта героически погибли в неравном бою.
В перспективе освобождение войсками СССР Керченского полуострова могло стать прологом к освобождению всего Крыма уже в 1942 году. И такие планы у мтавки ВГК и командования Крымского фронта имелись. Однако недостаток сил и средств, а также ошибки советского военного руководства привели, напротив, к тяжелому поражению на Крымском фронте и предопределили падение Севастополя. Лишь накануне наступления германской 11-й армии оперативный отдел штаба Северо-Кавказского направления сделал вывод о возможном сильном ударе противника. На тот момент Крымскому фронту катастрофически не хватало самолётов и танков. В составе объединения было всего 24 танка КВ, три Т-34 и 188 легких танков.
Фашисты начали активную бомбежку советских слабо подготовленных оборонительных позиций 7 мая 1942 года, затем в атаку перешли танки и пехота. Советские части оказались расчленены и быстро отступали к Керчи. 15 мая противник занял Керчь. При этом значительное внимание, силы и средства Красной Армии были отвлечены на организацию наступления под Харьковом, которое началось 12 мая. Но это наступление, которое в перспективе могло привести к освобождению всей Левобережной Украины, окончилось провалом. И вскоре фашисты развернули на южном фланге фронта свое генеральное летнее наступление на Кавказ и Сталинград.
Вскоре после взятия Керчи вражеские войска развернули свой последний - третий - штурм Севастополя, который начался 7 июня 1942 года. Враг методично бомбил и обстреливал город из самых тяжелых орудий. Концентрация вражеской артиллерии при штурме Севастополя была наибольшей за всю войну.
30 июня фашисты захватили Малахов курган. Но держалась знаменитая 35-я батарея, где был сосредоточен еще оставшийся в живых командный состав СОР и артиллеристы. В конце концов проход морем к Севастополю стал возможен только на подводных лодках и воздухом. Эвакуация стала неизбежной. Однако перевезти все войска не представлялось возможным. Морем на подводной лодке был эвакуирован генерал Иван Петров, а на самолете улетел вице-адмирал Филипп Октябрьский. С ними покинули Севастополь несколько сотен командиров Красной Армии. Оставшиеся бойцы СОР сражались до последнего снаряда и патрона.
Защитники 35-й батареи под руководством Алексея Лещенко дали по врагу последний залп, а затем взорвали свои мощные орудия.
Бои в районе Севастополя - на мысе Херсонес - продолжались еще некоторое время, пока у советских бойцов не кончились все боеприпасы. Тысячи наших солдат и моряков пытались уйти морем на небольших судах. Враг топил их и оставшихся в живых расстреливал. Десятки тысяч советских воинов оказались в плену, часто уже тяжело ранеными.
По советским данным, потери Красной Армии и флота в период обороны Севастополя составили более 200 тысяч человек, из них безвозвратные - более 150 тысяч человек. Немцы и румыны потеряли здесь более 300 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести и ранеными.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
22.06.2025, 12:13 173926
В этот день 84 года назад началась Великая Отечественная война
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 84 года назад, 22 июня 1941 года, фашистская Германия в четыре часа утра без объявления войны напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война (ВОВ), она продлилась 1418 дней и унесла жизни более 26 млн человек. Из них 8,6 млн были военнослужащими, а более 16 млн человек - жертвами концлагерей, пленными и гражданскими людьми, погибшими от обстрелов, голода и болезней.
Казахстан в годы Великой Отечественной войны являлся частью СССР в статусе союзной республики, поэтому вступил в войну. В ряды Красной Армии в дополнение к 178 тысячам служивших тогда в армии было призвано 1 млн 200 тысяч казахстанцев. Более 600 тысяч из них погибли на фронте.
На территории нашей страны было сформировано 12 стрелковых дивизий, 4 кавалерийских дивизий, 7 стрелковых бригад, 50 полков и отдельных батальонов. Казахстанцы принимали участие во всех сражениях. Боевыми орденами и медалями были награждены свыше 100 тысяч человек из Казахской ССР, более 500 человек удостоены звания Героя Советского Союза.
Среди них пулеметчица Маншук Маметова и снайпер Алия Молдагулова, которые навсегда вошли в историю как герои Великой Отечественной войны. Четверо казахстанских военных летчиков - Талгат Бигельдинов, Леонид Беда, Иван Павлов, Сергей Луганский - дважды были удостоены звания Героя Советского Союза.
22 июня 2025 года по случаю Дня памяти и скорби на городском кладбище Астаны состоялось возложение венков и цветов к памятнику воинам-фронтовикам, умершим от ран в госпиталях Акмолинска в ходе Великой Отечественной войны.
Участие в церемонии приняли посол России Алексей Бородавкин, посол Беларуси Алексей Богданов, военный атташе России в Казахстане Юрий Логинов, руководитель "Русского дома в Астане" Ольга Филонова, директор Центра аналитический исследований "Евразийский мониторинг" Алибек Тажибаев, представители организаций соотечественников и волонтерских объединений Астаны.
По инициативе ЦАИ "Евразийский мониторинг" при поддержке посольства России и посольства Беларуси состоялась акция "Свеча памяти".
16.06.2025, 18:35 184976
Ровно 62 года назад Валентина Терешкова отправилась в космос
Фото: wikipedia.org
Рассказать друзьям
Ровно 62 года назад Валентина Терешкова отправилась в космос и стала первой в истории женщиной-космонавтом.
Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года в деревне Большое Масленниково Ярославской области в простой крестьянской семье. В годы финской войны ее отец пропал без вести, и мать с тремя детьми перебралась в Ярославль. Там Терешкова отучилась в школе, поступила в техникум легкой промышленности. Она работала браслетчицей на шинном заводе, потом - на текстильной фабрике, сообщает gazeta.ru.
Как и многие в то время, Терешкова увлекалась планерным спортом. С 1959 года она совершила 163 прыжка с парашютом. Первыми людьми, побывавшими в космосе, были мужчины, и "отец советской космонавтики" Сергей Королев решил попробовать отправить в космос женщину - это было продиктовано в том числе стремлением "догнать и перегнать Америку", где американские летчицы не могли добиться, чтобы их включили в отряд астронавтов. Кандидаток для полета искали в том числе и в аэроклубах. В итоге из сотен кандидаток было выбрано пятеро, в их числе - Терешкова.
16 июня 1963 года Терешкова совершила свой полет, получив на его время позывной "Чайка". Во время старта космического корабля "Восток-6" она произнесла измененную цитату из поэмы "Облако в штанах" Маяковского: "Эй небо, сними шляпу! Я к тебе иду!".
Одновременно с "Чайкой" совершал полет космонавт Валерий Быковский. Впервые на орбиту вышли два пилотируемых космических корабля. Они постоянно поддерживали радиосвязь - это был важнейший и прорывной для того времени эксперимент. В переговорах Валерия и Валентины проявилась разница в характерах: Терешкова несколько раз предлагала ему вместе спеть - чтобы русская мелодия прозвучала над Землей. Он отшутился: "Я не певчий дрозд", а Валентина в полете и пела, и читала стихи. Пушкина, Некрасова. А потом ей пришлось столкнуться со смертельным риском, сообщает iz.ru.
Инженеры, работавшие над автоматикой корабля, допустили ошибку: при спуске "Востока-6" программа ориентировала его не на снижение, а на новый виток по более высокой орбите. Терешкова сориентировалась в нештатной ситуации. И, несмотря на переутомление третьего дня полета, сумела вовремя проконсультироваться с Москвой и в ручном режиме перенаправить корабль на снижение, к Земле. После приземления Сергей Королев попросил ее держать в тайне этот программный сбой. Терешкова сдержала обещание и раскрыла правду только через 30 лет, после того как эта информация уже просочилась в прессу. Признался один из виновников ошибки.
Приземление тоже вышло непростым: спускаемый аппарат отклонился от курса и чуть не упал в озеро. Но Терешковой повезло: ветер отнес ее на пастбище, что неподалеку от села Мурашкина, на Алтае. И тут началось новое испытание. Девушку в скафандре обступили колхозники, каждый хотел ее угостить, обнять. И она стряхнула усталость, постаралась уделить внимание каждому. Валентина понимала: репутация космонавтики складывается в том числе и из таких встреч.
Терешковой восхищался весь мир. Не только союзники Советского Союза, но и американцы, британцы, французы отдавали должное "космической красавице с модной стрижкой". Истинно современной женщине, участь которой - не "кухонное рабство", а открытие новых миров, испытание неведомых человеческих возможностей.
В 1968 году Валентина Владимировна возглавила Комитет советских женщин. Во многом именно ее стараниями все матери в СССР независимо от семейного положения на момент рождения ребенка получили права на алименты. А в 1981 году женщины, кроме четырехмесячного оплачиваемого отпуска по беременности и родам, получили право на частично оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста одного года и дополнительный отпуск без сохранения заработной платы до полутора лет.
В 1982 году кандидатуру Валентины Терешковой рассматривали в качестве командира полностью женского экипажа корабля "Союз", но в итоге от этой идеи отказались. И вторая женщина-космонавт Светлана Савицкая отправилась на орбиту в составе мужского экипажа. Но даже после этого Терешкова продолжала мечтать о новом полете. Много лет она изучала планету Марс и не расставалась с идеей когда-нибудь побывать на Красной планете. А уже в ХХI веке признавалась, что готова отправиться на Марс, даже если это будет путешествие в одну сторону, без возвращения.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
01.09.2025, 08:32Что ждет казахстанцев в сентябре 01.09.2025, 13:5452351Скандал вокруг детдома в Баганашыле: результаты расследования неизвестны 01.09.2025, 13:5951411В Астане шестилетний мальчик угрожал ножом девочке на детской площадке 01.09.2025, 12:01Более 100 казахстанских и китайских компаний подпишут соглашения на Казахстанско-Китайском деловом совете47806Более 100 казахстанских и китайских компаний подпишут соглашения на Казахстанско-Китайском деловом совете 01.09.2025, 09:1930076Товарооборот Казахстана со странами ШОС приблизился к $70 млрд 28.08.2025, 17:32252841Казахстанцы смогут погашать кредиты досрочно без уплаты неустоек 29.08.2025, 14:04244411Ушел из жизни советский и российский композитор Родион Щедрин 29.08.2025, 17:54233206Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы на День Конституции 28.08.2025, 11:06225611Рост экономики Казахстана с начала года составил 6,3% 29.08.2025, 09:15211406Строительство 40-этажки RAMS Beyond Almaty приостановили 13.08.2025, 18:37499871Опрос КТ: 55% респондентов не готовы платить больше за спутниковый интернет 14.08.2025, 09:22В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей468501В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей 13.08.2025, 18:18407091Двухэтажное здание сносят в центре Алматы 15.08.2025, 18:27401386В Алматы стартует "Неделя зеленой мобильности" 15.08.2025, 17:10390056Дожди ожидаются в Казахстане в выходные
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?