Реформа парламента, пост вице-президента и Народный совет: о чем говорил Токаев на V заседании Национального курултая
Рабочая группа внимательно изучила предложения граждан и активно их обсудила. В итоге она пришла к выводу, что количество мандатов парламента должно составлять 145. В новом парламенте может быть три заместителя председателя. А количество комитетов не должно превышать 8", - заявил глава государства на V заседании Национального курултая.
Согласно действующей Конституции, как вам известно, полномочия по формированию Конституционного суда, Высшей аудиторской палаты и Центральной избирательной комиссии равномерно распределены между мажилисом, сенатом и президентом. Теперь же предлагается, чтобы назначение всех членов этих важных государственных структур осуществлялось исключительно с согласия парламента. Предлагается также наделить депутатов высшего представительного органа страны полномочиями по избранию всех судей Верховного суда по представлению президента", - сообщили Касым-Жомарт Токаев.
Предлагается трехэтапная процедура принятия законов. На первом этапе депутаты в целом одобряют законопроект. Затем утверждают поправки и на заключительном этапе принимают закон. Таким образом, путем коренной перестройки деятельности парламента мы продолжим ранее реализованные политические реформы", - пояснил Токаев.
Сегодня на заключительном заседании Национального курултая хотел бы выступить с новым важным предложением. Предлагаемая мной новелла органично замкнет собой всю политическую конструкцию, которую мы методично выстраивали на протяжении нескольких лет. Речь идет об учреждении института вице-президента Республики Казахстан и соответствующем его закреплении в Конституции", - заявил глава государства.
- представлять интересы Республики Казахстан на международных форумах и переговорах с делегациями зарубежных государств;
- представлять интересы президента в парламенте;
- взаимодействовать с отечественными и зарубежными общественно-политическими, научными и культурно-просветительскими организациями;
- выполнять иные поручения президента.
На новом этапе реформ Казахстану необходима широкая платформа или трибуна для регулярного проведения общенационального диалога по всем вопросам общественного развития. Данная платформа включит в себя основные общественно-политические объединения и структуры, содействующие единству и сплоченности нашего народа. Исходя из этого исторически важные миссии Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая можно считать фактически успешно завершенными. В качестве нового института предлагаю создать Қазақстанның Халық Кеңесі - Народный Совет Казахстана", - заявил глава государства.
Вместе с тем Халық Кеңесі - Народный совет по своей сути станет новым государственным органом, вобравшим в себя опыт консультативных структур других стран. В нем получат представленность все этносы, группы населения и регионы. Қазақстанның Халық Кеңесі - Народный совет Казахстана будет обладать статусом высшего консультативного органа страны. Состав совета предложено сформировать из 126 человек: 42 - от этнокультурных объединений, 42 - от крупных общественных объединений, 42 - от маслихатов и региональных общественных советов. Все члены Народного совета будут назначаться президентом, а председатель - избираться его членами. У председателя Халық Кеңесі - Народного совета будет два заместителя, назначенных на ротационной основе на общественных началах, а также руководитель секретариата", - добавил президент.
Экономика и бизнес переходят в режим новых налоговых правил. Правительство и местные исполнительные органы обязаны обеспечить ровный, бесконфликтный "фискальный транзит". Нужно внимательно изучить все здравые, конструктивные предложения общественности относительно применения нового Налогового кодекса и при необходимости внести коррективы. Эффективные каналы обратной связи особенно важны в условиях трансформации общества. Системная работа с обращениями граждан позволяет держать руку на пульсе, знать их реальные потребности, своевременно реагировать на чаяния людей", - подчеркнул президент.
новости по теме
Кузница рекордов: 53 года назад открылся спортивный комплекс "Медео"
Медео" называют жемчужиной Заилийского Алатау и фабрикой рекордов.
35 лет назад в Алма-Ате был создан СНГ
Участники встречи приняли Алма-Атинскую декларацию, подтвердившую приверженность к сотрудничеству в различных областях внешней и внутренней политики, провозгласившую гарантии выполнения международных обязательств бывшего СССР", - сообщает Министерство иностранных дел Республики Казахстан.
Казахстан рассматривает Содружество Независимых Государств как уникальную и универсальную диалоговую площадку, объединяющую практически все страны постсоветского пространства", - отметили в МИД.
В результате проведенной работы усилена самостоятельность и ответственность деятельности совета министров иностранных дел и экономического совета СНГ путем делегирования им ряда полномочий высших уставных органов организации. Сокращена общая численность сотрудников органов Содружества, межгосударственного статистического комитета СНГ. Работа экономического суда СНГ переведена в формат ad hoc, и сокращена численность его аппарата. Внедрен механизм приема на работу в органы СНГ, финансируемые из единого бюджета организации, на конкурсной основе. Упразднен координационный комитет транспортных коридоров СНГ", - проинформировали пресс-службе.
Итоги проведенной работы получили высокую оценку со стороны глав государств СНГ на саммите организации 14 октября 2022 г. в Астане. По результатам состоявшегося саммита СНГ поддержаны и реализованы казахстанские инициативы, нацеленные на углубление культурно-гуманитарного сотрудничества на площадке Содружества, взаимодействия СНГ с другими международными организациями и государствами", - добавили в пресс-службе.
84 года назад по льду Ладожского озера была проложена "Дорога жизни" в блокадный Ленинград
На лед выехала первая колонна из 60 грузовиков ГАЗ-АА 388-го отдельного автомобильного батальона. Утром следующего дня они выехали из поселка Кобона обратно, везя продовольствие в осажденный город. Всего за самую страшную блокадную зиму 1941-1942 годов работавшие на "Дороге жизни" водители доставили в Ленинград 361 тысячу тонн грузов, в том числе 262 тысячи тонн продовольствия, и вывезли полмиллиона людей - в основном женщин и детей", - пишет iz.ru.
Сегодня 84-я годовщина подвига гвардейцев-панфиловцев
84 года назад, 16 ноября 1941 года, дивизии под командованием генерала Ивана Панфилова удалось отразить попытку прорыва немецких танков на Москву у разъезда Дубосеково на Волоколамском шоссе. Этот момент стал переломным в битве за Москву, пишет агентство Sputnik.
Как пишет РИА Новости, германское командование подготовило крупную наступательную операцию под кодовым наименованием "Тайфун", которой предусматривалось расчленение обороны советских войск тремя ударами танковых группировок, окружение и уничтожение их в районах западнее Вязьмы и восточнее Брянска. Затем подвижными группами охватить Москву с севера и юга и во взаимодействии с войсками, наступавшими с фронта, овладеть ею.
"12 октября государственный Комитет обороны создал вокруг столицы Московскую зону обороны. Со всех концов страны спешили к Москве эшелоны с войсками, вооружением, боеприпасами. Новые части и соединения буквально с колес вступали в бой (...) Среди новых соединений Красной армии выделялась 316-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Ивана Панфилова. Она формировалась после начала войны в Алма-Ате (Казахстан) и Фрунзе (Бишкек, Киргизия). Дивизия была фактически ополченской, так как создавалась сверх плана. В нее призывались главным образом жители Казахстана, а также частично Киргизии. Многонациональное воинское соединение на 40% состояло из казахов, 30% бойцов - русские и столько же - представители еще 26 народов Советского Союза. Новобранцы, которым в среднем было по 30-35 лет, не имели ни боевого опыта, ни военной подготовки, но их командир Панфилов был опытным военачальником, воевавшим в Первую мировую (1914-1918), а затем и в Гражданскую войны (1917-1922)", - сообщает агентство.
Как пишет Sputnik, уже при переброске дивизии под Москву, генерал Панфилов показал, насколько грамотным военачальником и тактиком он являлся.
"Получив назначение, в первую очередь к месту предстоящих боев он отправил командиров подразделений. У них уже были карты, на которые генерал нанес месторасположение частей. С прибытием основных сил на линию фронта, это позволяло существенно экономить время и перемещать солдат более оперативно. Именно благодаря этому, к моменту начала тяжелейших боев за Москву, фашистам не удалось совершить прорыва ни с ходу, ни впоследствии", - говорится в информации.
16 ноября 1941 года началось новое германское наступление на Москву.
"После мощной авиационной и артиллерийской подготовки противник обрушился на 316-ю дивизию генерала Ивана Панфилова силами 2-й и 11-й танковых дивизий. На участок всего полка наступало более 50 танков. Основной удар танковой армады врага пришелся по 4-й и 6-й стрелковым ротам 2-го батальона 1075-го полка, оборонявшимся у железнодорожного разъезда Дубосеково, находившегося в семи километрах юго-восточнее Волоколамска, и деревни Петелино. Наиболее массированным атакам подверглись позиции 4-й роты во главе с политруком Василием Клочковым. Главный удар противник наносил на опорный пункт у Дубосеково, который находился на самом выгодном для наступления направлении, выводившем неприятеля в тыл дивизии. Его обороняли воины 2-го взвода 4-й роты, которые грамотно подготовились к встрече противника", - пишет РИА Новости.
В течение четырех часов панфиловцы сдерживали танки и пехоту врага.
"Они отразили несколько атак противника, в которых танки шли волнами по 15-20 машин в группе. Панфиловцы уничтожили свыше 10 танков. Большинство совершивших этот беспримерный подвиг воинов, в том числе и Василий Клочков, пали смертью храбрых. Несколько человек были тяжело ранены. В результате этого боя германские части были задержаны более чем на шесть часов и не сумели в тот день прорвать оборону дивизии у Дубосеково. Задержка продвижения противника даже на несколько часов позволила другим частям Красной армии занять более удобные позиции, лучше их оборудовать, подтянуть резервы. Это позднее сыграло свою роль и при подготовке контрнаступления", - рассказывает источник.
По словам внучки генерала Панфилова Алуы Байкадамовой, несмотря на то что Великая Отечественная завершилась 80 лет назад, многие документы по панфиловцам все еще находятся в архивах под грифом "Секретно". Там есть еще немало важных деталей о бессмертном подвиге советских солдат у разъезда Дубосеково.
"Для чего нам нужно открыть архивы и снять гриф секретности? Чтобы убрать досужие разговоры о том, сколько было панфиловцев, был ли бой и подвиг, и так далее. Вероятно, закрыты они потому до сих пор, что те, кто принял там первый бой, были практически смертники и надо об этом помнить", - цитирует Байкадамову Sputnik.
В ближайшее время Байкадамова намерена обратиться с письмом на имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с просьбой о том, чтобы в память о Панфиловской дивизии 16 ноября официально объявили Днем мужества казахстанских воинов.
190 лет назад родился ученый-этнограф и путешественник Чокан Валиханов
С самого раннего детства Чокан проявил сильную тягу к знаниям, увлеченно слушал старших, рассказывавших исторические предания. Ему разрешалось присутствовать при беседах степных биев и слушать песни акынов. Одним из детских увлечений Чокана было рисование, зарисовки с натуры. Этому искусству он научился у русских художников-топографов и геодезистов, подолгу проживавших в Кусмурунской крепости, в семье Валихановых. Изначально он использовал тушь и карандаш, но позже стал рисовать и акварелью. Таким образом, работы Чокана стали первыми изображениями казахской степи, сделанными ее коренным жителем. Рисование обостряло его наблюдательность, в то же время оно отвечало его эстетическим потребностям, ибо он уже в раннем возрасте производил первые записи казахского народного эпоса в Кусмуруне, что, вполне возможно, помогли визуализации событий на бумаге. В дальнейшем он берет в привычку изображать в своих дневниках то, что видел вокруг, и сохранил ее на всю жизнь. Среди обширных материалов, собранных Чоканом Валихановым, значительное место занимают его зарисовки карандашом и тушью, где запечатлены флора и фауна мест его пребываний, воспроизведены типы жителей Кыргызского края и Восточного Туркестана и их занятия. В свои альбомы он зарисовывал этнографические предметы и жанровые сюжеты, чертил планы, схемы и маршруты. Они как бы продолжают зарисовки в дневниковых записях, сделаны словно небрежно, но очень точно. В формировании его мировоззрения большую роль сыграли и ссыльные декабристы, нередко гостившие в их доме. Они пробудили в любознательном мальчике неподдельный интерес к науке, литературе и искусству, а также западным демократическим ценностям. Годы наиболее интенсивного духовного становления личности Чокана связаны с Омским кадетским корпусом, считавшимся в то время одним из лучших учебных заведений Западной Сибири, куда в возрасте 12 лет его отправляют на учебу. С первых лет учебы юного кадета выделяли прилежание в учебе и строгая дисциплина. В годы учебы он подружился с Григорием Потаниным, ставшим впоследствии выдающимся русским ученым и общественным деятелем. Чокан с огромным интересом изучал военные и общеобразовательные дисциплины. Здесь же заметно углубил знания в области восточных языков. Многих сверстников он превосходил в учебе", - говорится в публикации.
Сегодня 108-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции
В Москве состоялся Международный форум в честь 100-летия народной дипломатии
Ровно век назад было создано Всесоюзное общество культурной связи с заграницей, которое развернуло совместную системную работу по укреплению дружбы и взаимопонимания с народами других государств. Сейчас такую деятельность осуществляет правопреемник этой организации - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств и соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Россотрудничество", - говорится в приветственном письме президента России Владимира Путина.
По линии Россотрудничества реализуются многочисленные проекты в сферах образования и просвещения, осуществляется комплекс мер по формированию объективного образа России за рубежом, по популяризации русского языка, отечественной науки. Тем самым усилия народной дипломатии несомненно способствуют обеспечению законных интересов России на международной арене и укрепляют взаимодействие с единомышленниками и союзниками с целью построения справедливого, демократичного, многополярного мира", - отметил президент России.
Мы ищем вместе с миром пути справедливости, пытаемся преодолеть новые формы колониализма, освободиться от старых шаблонов и предрассудков. Но, к сожалению, мы снова видим попытки переписать историю, оправдать тех, кого история уже осудила, реабилитировать фашизм, нацизм, особенно горько говорить об этом в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которую пережил советский народ. Россия помнит этот подвиг, и мы никогда не позволим, чтобы он был забыт. Именно поэтому мы сегодня должны говорить друг с другом, слушать друг друга, садиться за стол, искать точки соприкосновения, а не то, что нас разделяет", - выступил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.
100-лет со дня рождения Алии Молдагуловой: в Алматы состоялся казахстанско-российский телемост
Сегодня мы объединены не только общей историей, но и нашим желанием сохранить память о тех, кто отдал свою жизнь за свободу. Их примеры вдохновляют подрастающее поколение стремиться к высоким идеалам и защищать ценности, которые сделали наши народы сильнее. Ваше участие в этом событии является важным шагом к укреплению дружбы и взаимопонимания между нашими народами", - отметила консул Наталия Сорокина.
Участники не только выступали с докладами, они делились своим видением жизни, судеб, характеров и подвигов этих великих казахстанских девушек. Школьники Казахстана и России - практически ровесники Алии и Маншук - представили трогательные театральные постановки, читали стихи о героинях. А еще - рассказывали о своих предках-фронтовиках, размышляли о мужестве и героизме, без пафоса, с искренним уважением к тем, кто отстоял мир", - уточнили в генконсульстве.
Этот телемост, организованный Алматинским областным славянским движением при поддержке генерального консульства РФ в Алматы, дал уникальную возможность для диалога представителям разных поколений. И этот живой разговор показал, что память об Алие и Маншук, как и об остальных героях Великой отечественной, будет жить в наших душах вечно", - говорится в сообщении.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
21.01.2026, 10:27В Казахстане предлагают ввести уголовную ответственность за массовую утечку персональных данных 21.01.2026, 10:539886В Казахстане регламентируют порядок использования госсимволов юридическими и физическими лицами 21.01.2026, 11:148961В Казахстане хотят ограничить доступ детей к соцсетям 21.01.2026, 11:267316Премьер поручил проанализировать предложения бизнеса и населения по новому Налоговому кодексу 21.01.2026, 11:423236В Казахстане снижают стоимость авиатоплива в рамках развития авиахабов 15.01.2026, 14:32506936От финпирамид до опасных препаратов: сенатор о рисках рекламы в соцсетях 15.01.2026, 11:07483241В Алматы ожидаются снегопад и резкое похолодание 15.01.2026, 13:52476991Ключевой ветеринарный НИИ Казахстана может быть уничтожен застройкой - депутат 15.01.2026, 09:19460461Авиакомпания Air Astana обратилась к пассажирам в связи с закрытием воздушного пространства Ирана 14.01.2026, 15:35452836В Казахстан запретили ввозить десять марок чая 30.12.2025, 19:18733506В Пекине намечены планы по развитию казахско-китайского сотрудничества на 2026 год 06.01.2026, 12:47629446Министр по коммуникациям Алжира выразил интерес к интервью Президента Республики Казахстан 29.12.2025, 13:42618371Казахстан и Северная Македония расширяют сотрудничество в образовательной сфере 29.12.2025, 13:52618326В Ереване обсудили перспективы развития казахско-армянского сотрудничества в сфере туризма 29.12.2025, 16:12615626Казахстан в центре внимания азербайджанских блогеров
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Управление образования Алматы сообщило о решении перевести школы города с платформы Kundelik на электронный журнал BilimClass в третьей четверти 2025–2026 учебного года. Считаете ли вы необходимым переход на новую платформу в середине учебного года?