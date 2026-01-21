Реформа парламента, пост вице-президента и Народный совет: о чем говорил Токаев на V заседании Национального курултая

Фото: gov.kz

190 лет назад, в ноябре 1835 года, в ауле Кусмурын Аманкарагайского округа (ныне аул Кунтимес, Сарыкольский район, Костанайская область, Казахстан) родился ученый-этнограф, географ, путешественник, фольклорист и просветитель-демократ Чокан Валиханов, передает корреспонденте агентства.





При рождении мальчику было дано мусульманское имя Мухаммед-Ханафия. Позже придуманное его матерью Зейнеп Шормановой ласкательное прозвище Чокан превратилось затем во всеми признанное имя. Его детские годы прошли в живописных местах - Кусмуруне и Сырымбете, пишет институт истории и этнологии имени Валиханова.





С самого раннего детства Чокан проявил сильную тягу к знаниям, увлеченно слушал старших, рассказывавших исторические предания. Ему разрешалось присутствовать при беседах степных биев и слушать песни акынов. Одним из детских увлечений Чокана было рисование, зарисовки с натуры. Этому искусству он научился у русских художников-топографов и геодезистов, подолгу проживавших в Кусмурунской крепости, в семье Валихановых. Изначально он использовал тушь и карандаш, но позже стал рисовать и акварелью. Таким образом, работы Чокана стали первыми изображениями казахской степи, сделанными ее коренным жителем. Рисование обостряло его наблюдательность, в то же время оно отвечало его эстетическим потребностям, ибо он уже в раннем возрасте производил первые записи казахского народного эпоса в Кусмуруне, что, вполне возможно, помогли визуализации событий на бумаге. В дальнейшем он берет в привычку изображать в своих дневниках то, что видел вокруг, и сохранил ее на всю жизнь. Среди обширных материалов, собранных Чоканом Валихановым, значительное место занимают его зарисовки карандашом и тушью, где запечатлены флора и фауна мест его пребываний, воспроизведены типы жителей Кыргызского края и Восточного Туркестана и их занятия. В свои альбомы он зарисовывал этнографические предметы и жанровые сюжеты, чертил планы, схемы и маршруты. Они как бы продолжают зарисовки в дневниковых записях, сделаны словно небрежно, но очень точно. В формировании его мировоззрения большую роль сыграли и ссыльные декабристы, нередко гостившие в их доме. Они пробудили в любознательном мальчике неподдельный интерес к науке, литературе и искусству, а также западным демократическим ценностям. Годы наиболее интенсивного духовного становления личности Чокана связаны с Омским кадетским корпусом, считавшимся в то время одним из лучших учебных заведений Западной Сибири, куда в возрасте 12 лет его отправляют на учебу. С первых лет учебы юного кадета выделяли прилежание в учебе и строгая дисциплина. В годы учебы он подружился с Григорием Потаниным, ставшим впоследствии выдающимся русским ученым и общественным деятелем. Чокан с огромным интересом изучал военные и общеобразовательные дисциплины. Здесь же заметно углубил знания в области восточных языков. Многих сверстников он превосходил в учебе", - говорится в публикации.





Фото: wikipedia.org





В 1853 году в возрасте 18 лет Чокан окончил кадетский корпус корнетом по армейской кавалерии, затем определен офицером 6-го кавполка Сибирского казачьего войска. Чокан в 6-м кавполке служил, фактически он был оставлен при генерал-губернаторе Западной Сибири, а через год назначен адъютантом генерала Густава Гасфорта, управлявшего тогда Западной Сибирью и северо-восточными районами Казахстана. Одновременно по линии главного управления края на Чокана Валиханова была возложена должность офицера особых поручений. Чокан был близко знаком с великим русским писателем Федором Достоевским, отбывавшим каторгу в Омской крепости в 1854 году в Омске.





Фото: wikipedia.org





В 1854-1857 годах Чокан принимает энергичное участие в решении вопроса о присоединении казахов Старшего жуза и кыргызских племен бугу, сарыбагыш и солту к России. Одновременно он начинает усиленно изучать духовную культуру этих народов.





В 1855 году Чокан принимает участие в поездке генерала Густафа Гасфорта и совершает большое путешествие по Центральному Казахстану, Семиречью и Тарбагатаю. Оно положило начало глубокому научному изучению Валихановым истории казахского народа и его быта. В том же году он принимает участие в крупной военно-научной экспедиции, организованной под руководством полковника Михаила Хоментовского. Чокан два месяца находился среди кыргызов, в бассейне озера Иссык-Куль. Там он решил задачу примирения кыргызских родов бугу и сарыбагыш, заодно собирал разные сведения, преимущественно изучая предания и язык кыргызов, принял участие в съемке Иссык-Куля, в результате которой на новой карте были изменены форма и контуры его берегов, собрал орнитологическую и энтомологическую коллекцию, составил гербарий, изучил флору и фауну Семиречья и Иссык-Куля. По результатам командировки молодой корнет был поощрен наградой, а в 1856 году ему присваивается следующий чин поручика.





В начале августа 1856 года Валиханов направляется в Кульджу. По пути он посещает ряд пограничных пунктов западного Китая. Ему предстоит выполнить сложную дипломатическую миссию, связанную с решением спорных пограничных вопросов и установлением нормальных торговых отношений с Китаем. Это важное поручение было им выполнено превосходно. После ряда совещаний с китайскими сановниками в Кульдже удалось наладить торговые отношения и восстановить дружеские связи между обоими государствами.





В 1857 году Валиханов вновь совершил поездку к алатауским кыргызам, на этот раз для наблюдения за ходом дел в частях Западного Китая, прилежащих к южной границе российских владений, в связи с волнениями в Кашгаре. Эта поездка являлась для казахского ученого по существу пробным шагом перед его знаменитой экспедицией в Кашгар. В ходе миссии молодой исследователь впервые обратил внимание на знаменитый кыргызский эпос "Манас". Результатами трех путешествий Чокана стали талантливо написанные им путевые очерки "Дневник поездки на Иссык-Куль", "Западная провинция Китайской империи и Кульджа" и "Записки о киргизах".









Зиму 1856 года Чокан проводит исключительно в областном архиве Западной Сибири, где глубоко изучает все восточные источники, касающиеся кыргызов. 27 февраля 1857 года Чокан Валиханов по рекомендации Петра Семенова-Тян-Шанского избирается в состав действительных членов Русского географического общества, что означало признание заслуг молодого казахского ученого.





В 1858-1859 годы он совершает свою знаменитую поездку в Кашгарию, создавшую ему славу отважного путешественника. После Марко Поло и иезуита Гоеса он первый проник в Кашгарию. Изучив географию, историю, политическое устройство, особенности культуры и быта этой почти неизвестной тогда в Европе страны, Валиханов внес существенный вклад в научное исследование Восточного Туркестана. Поездка эта была очень опасна, - из-за непрекращающейся национально-освободительной войны автохтонных народов этого края против китайской власти в течение ряда лет здесь не было устойчивой власти, и в стране царил беспорядок, сдобренный подозрительными отношениями местных властей ко всему иностранному.





В 1862-1864 годах он принимал активное участие в жизни казахского общества, вел деятельную борьбу против казахской аристократии и реакционного чиновничества, отстаивал интересы бедноты, составлял проекты развития просвещения, административной и судебной реформы, которые, по его мнению, должны были обуздать феодалов и улучшить положение трудящихся масс. Столь напряженную работу он вел, несмотря на туберкулез, подтачивающий его организм.





Вскоре Чокан Валиханов уезжает в Омск, где принимает участие в работе юридической комиссии областного правления и занимался вопросами казахской судебной реформы. Весной 1864 года Чокан был приглашен в военную экспедицию генерала Черняева, в задачу которой входило присоединение Южного Казахстана к России. Валиханов был специально командирован, чтобы обеспечить переговоры с местным населением.





Архивные документы, в том числе оживленная переписка между Чоканом и начальником Алатавского округа и казахов Старшего жуза генералом Колпаковским, где речь идет о ходе восстания дунган в Западном Китае, о брожении среди местного населения Восточного Туркестана, в том числе о настроениях среди казахов Семиречья дают понять, что Чокан, находясь в приграничном с Китаем Алтын-Емеле, выполнял специальные задания царской администрации, создает здесь довольно разветвленную агентурную сеть, которую сам как-то назвал "агентством", то есть приграничное место, где он проживал, стало связующим звеном между Россией и Синьцзяном. Последние изыскания показывают, что он мог уехать из Зачуйского отряда в связи с разразившемся в те дни восстанием дунган в Урумчи. Во всяком случае, за несколько месяцев до своей смерти он числился на службе по Генштабу и по Азиатскому департаменту. Также есть сведение, что Чокан Черняевым был представлен к чину ротмистра за отличие в делах с кокандцами.





Фото: wikipedia.org





Штабс-ротмистр Русской армии и казахский султан Чокан Чингизович Валиханов скончался в ауле Тезека у перевала Алтын-Эмель, нынешней Алматинской области 10 апреля 1865 года, не дожив и до тридцати лет.





Сейчас в честь Валиханова названы улицы многих казахстанских городов, населенных пунктов. Ему сооружены памятники в Алматы, Кокшетау, Семее, Павлодаре, Омске, его имя носят Институт истории и этнологии МОН РК, государственный университет в Кокшетау, кадетский корпус Министерства обороны РК, расположенный в Щучинске. В Кокшетауском государственном университете имени Чокана Валиханова ежегодно проводятся "Чокановские чтения".





Также в селе Сырымбет Айыртауского района Северо-Казахстанской области открыт музей и реконструирована усадьба Валихановых "Сырымбет".





