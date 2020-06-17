В Алматы состоялся Международный круглый стол, посвящённый 175-летию Абая, и другие культурные мероприятия

Международный круглый стол, посвящённый 175-летию Абая, состоялся 12 июня в Алматы на виртуальной площадке Центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО при Министерстве культуры и спорта Республики Казахстан. В нём приняли участие учёные-лингвист, историки, общественные деятели.

С основным докладом выступил известный казахстанский поэт, общественный деятель Олжас Сулейменов. В своём выступлении на примере Абая Кунанбаева он подробно остановился на роли духовных лидеров в становлении и развитии национального самосознания, в развитии в обществе культурных и гуманистических ценностей. Олжас Сулейменов также особо подчеркнул, что высокие нравственные идеалы, заложенные в произведениях великого классика, на долгие годы стали маяком для всех народов Великой Степи.

Выступая с сообщением, консул Генерального консульства Российской Федерации в Алматы, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Казахстан Ирина Переверзева отметила, что символичным является тот факт, что круглый стол, посвящённый жизненному и творческому пути, человека, ставшего связующим мостом между народами России и Казахстана, проходит в День России. Она подробно остановилась на работе представительства Россотрудничества в Республике Казахстан в год юбилея великого сына казахского народа и на акции "Почитаем Абая", состоявшейся на виртуальной площадке представительства Россотрудничества в Алматы.

Акция "Почитаем Абая" объединила почитателей его творчества из Казахстана, Германии, Франции, Великобритании, Белоруссии и России. На языках народов мира прозвучали "Назидания" Абая Кунанбаева, его стихи и песни.





Также 12 июня 2020 года в Алматы состоялась Международная встреча лингвистов "Россия, твои просторы безграничны..." на виртуальной платформе Центра русского языка Казахского национального университета имени аль-Фараби. В ней приняли участие учёные, литераторы, студенты и преподаватели лингвистических факультетов, центров русского языка из Казахстана, России, Киргизии, Китая, Узбекистана, Азербайджана и Туркмении.

Встреча была посвящена двум замечательным событиям - Дню России и пятилетию Русского центра Казахского национального университета имени аль-Фараби.

К собравшимся обратился Генеральный консул России в Алма-Ате Евгений Бобров, который не только поздравил всех с праздником, но и подробно остановился на работе Русского центра. Он особо подчеркнул творческий подход руководителя центра Жанны Уматовой, чья подвижническая работа дала старт многим успешным проектам: круглым столам, научным конференциям, литературным вечерам, тематическим встречам и фольклорным праздникам.

Ректор Алматинской семинарии, член Союза писателей России, лауреат Пушкинской медали епископ Каскеленский Геннадий в своём выступлении остановился на истории праздника, который в настоящее время воспринимается как день единения всех россиян и всех, кто любит и уважает русскую культуру и русский язык. Он также отметил особый вклад Русского центра в укрепление дружбы между народами и развитие русского языка в Казахстане.

На встрече звучали поздравления от русистов разных стран, стихи, посвящённые русскому языку и истории России. Коллеги обменивались опытом, вспоминали наиболее яркие и удачные опыты работы, поздравляли юбиляров.

Центр русского языка был открыт фондом "Русский мир" в Казахском национальном университете имени аль-Фараби пять лет назад. За годы работы он зарекомендовал себя в качестве одной из ведущих площадок по изучению и продвижению русского языка не только в Южной столице Казахстана, но и во всей республике.





Сразу две премьеры состоялись на виртуальной площадке представительства Россотрудничества. В Алматы на суд публики были представлены сразу две программы, посвящённые истории города Верного и его пригородов.

Обращаясь со словами поздравления по случаю Дня России, консул Генерального консульства Российской Федерации в Алматы, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Казахстан Ирина Переверзева отметила, что дата премьер выбрана не случайно. Программы предлагают обширный материал для осознания того периода в жизни Казахстана, когда новые города и станицы возводились руками русских переселенцев. Ирина Переверзева поздравила всех зрителей канала с праздником и пожелала здоровья и счастья их близким.

В плейлисте "Казахстанские истории" известный алматинский искусствовед Оксана Танская рассказала о судьбе строительства Вознесенского Собора Алматы, с которым связано много тайн и загадок. Недавно отреставрированное чудо архитектуры интересно не только богатством убранство, но и тем, что было одним из немногих зданий города, уцелевших после разрушительного Верненского землетрясения.

Новые подробности основания и жизни города Каскелена раскрыл в своей программе казахстанский краевед и журналист Юрий Красильников, подготовивший первый выпуск плейлиста "Город Верный и его окрестности. Дневники истории." В своей программе Юрий Красильников рассказывает об этапах строительства поселения, истории Семиреченского казачества, о роли казаков в защите подступов к Верному, об их жизни и быте на протяжении многих десятилетий.









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