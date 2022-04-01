Близ Тараза накопилось 14 миллионов тонн химотходов
31.03.2022, 10:02 2501
Фото: Хабар 24
ТАРАЗ. 31 МАРТА - ТОО "Казфосфат" под Таразом выбрасывает в год около 1 млн 300 тысяч тонн отходов. В итоге накопилось более 14 миллионов тонн химотходов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Пока этот химический завод работает. Были времена, когда у коров выпадали зубы. Даже после этого ничего не решили", - рассказал житель села Шайкорык.
Вред от фосфогипса, названного "ядовитой горой", подтвердили и экологи. Говорят, что даже при правильном контроле за составом и очисткой эти отходы все равно повлияют на здоровье людей, говорится в репортаже телеканала "Хабар24".
При этом экологи ТОО "Казфосфат" заверяют, что согласно заключениям СЭС содежание токсинов низкое и отходы считаются безопасными.
Ежегодно предприятие выплачивает миллиарды за вред экологии, но эффекта нет. Нужно чтобы все выплаты по эмиссии и налоги от химического сектора направляли на реабилитационные мероприятия по улучшению экологической среды", - считает председатель ОО "Казакстан ауыл жастары" Ихтияр Мурзахметов.
В качестве решения проблемы ученые предлагали раздать фосфогипс фермерам для удобрения либо использовать отходы химпроизводства при строительстве дорог. Но идеи не поддержали. Теперь специалисты хотят рекультивировать эти участки, то есть просто засыпать химотходы грунтом.
На сегодняшний день у предприятия есть разрешительные документы до 2025 года. По этим же документам и будут вестись работы по рекультивации", - сказал главный специалист управления природных ресурсов и регулирования природопользования Серик Агабек.
В репортаже отмечается, что с каждым годом спрос на химические удобрения растет, а это значит, что и количество отходов при их производстве тоже.
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Падеж скота в Атырауской области: причина до сих пор неизвестна
30.03.2022, 14:12 4721
Фото: Ак Жайык
АТЫРАУ. 30 МАРТА - В нескольких районах Атырауской области от неизвестной болезни гибнет домашний скот. Ветеринары заявляют, что массового падежа нет и ситуация под контролем, фермеры утверждают обратное, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Так, в Кызылкогинском районе в крестьянском хозяйстве "Ойтан" от неизвестной болезни пало более 200 овец и 10 голов крупного рогатого скота. На видео, которое снял представитель хозяйства Айбар Ерекешов, - несколько мертвых животных.
Падеж начался с середины февраля, с тех пор прошло полтора месяца. Падеж не прекратился, животные гибнут каждый день. Симптомы: изо рта выходит пена, из носа капает и не едят ничего. Я не знаю, что это за болезнь. 25 февраля на совещании в областном центре я с трибуны сообщил, что у нас наблюдается болезнь среди животных и происходит падеж, и просил направить комиссию для проверки, но никто тогда не приехал. Приехали только 26 марта, составили акт, взяли пробы крови и содержимого кишечника у больных и павших животных", - цитирует Ерекешова газета "Ак Жайык".
В областном управлении ветеринарии корреспонденту газеты сказали, что массового падежа нет, болеют единицы скота.
По информации жителей Аккистауского сельского округа, вдоль побережья моря были обнаружены лошади, которые не могли подняться с земли и отстали от своего табуна. В связи со сложившейся ситуацией владельцам скота рекомендуется регулярно следить за их водопоем. В настоящее время местные ветврачи проводят симптоматическое лечение четырех лошадей у двух фермеров. Они очень слабы, исхудали. У животных были взяты образцы крови и отправлены в областную ветеринарную лабораторию, а также в Национальный референтный центр ветеринарии", - рассказал начальник Исатайской районной ветеринарной станции Аманжол Рахметов.
По словам замакима Кызылкогинского района Айдулата Кеенжебекова, в районе 809 овец и КРС вылечены от ринотрахеита и вирусной диареи, падежа нет. Местные ветеринары сказали, что лошади страдают от большого количества клещей и общей слабости, а в чате "Атырау-Шопан Ата" сообщали, что нет причин для беспокойства акимов.
У меня в марте погибло десять лошадей. Они не могли встать. При этом не сказать что слабые, были в меру упитанные. Я так и не понял, что за болезнь была у них. Три дня назад взяли образцы крови. А когда будут результаты, неизвестно", - говорит глава еще одного крестьянского хозяйства Бигали Мутиев.
По словам жителя Курмангазинского района Самата Елемесова, среди животных наблюдается какая-то болезнь, происходит падеж. Фермеры пытаются вылечить их самостоятельно, но безрезультатно.
Причина заболевания и степень распространения инфекции до сих пор неизвестны", - говорит общественный активист Газиз Габдуллин.
По его словам, активисты открыли специальный чат, где собрали фермеров, заместителей акима областного и районных акиматов, начальников управлений, которые создали объединение "Шопан Ата".
Специалисты говорят, что животные ослаблены из-за паразитов и из-за плохого ухода со стороны владельцев. Я специально съездил в Курмангазинский район. Клещей у больной лошади мы не нашли. И насчет плохого ухода тоже не согласны, потому что животные вполне упитанные. На ферме, в которой мы побывали, болели пять животных", - рассказывает активист.
Между тем продажа и убой скота в области не прекращаются, хотя вполне возможно, что среди забитых животных есть больные. А что это за болезнь и не опасна ли она для здоровья человека, неизвестно, пишет газета.
В рейтинге стран с самым грязным воздухом Казахстан оказался на 23-м месте
26.03.2022, 11:51 13661
НУР-СУЛТАН. 26 МАРТА - Казахстан занял 23-е место в рейтинге стран с самой загрязненной атмосферой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В 2021 году в Центральной и Южной Азии качество воздуха было одним из худших в мире, там находятся 46 из 50 наиболее загрязненных городов мира. По данным программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, 70% смертей, связанных с качеством воздуха в мире, происходят в этом регионе", - говорится в отчете швейцарской мониторинговой группы IQAir.
По данным отчета, только два казахстанских города в этом регионе соответствовали рекомендациям ВОЗ по качеству воздуха - Шу и Жезказган.
В списке Казахстан расположился между Китаем и Ираном. Первые три места в рейтинге заняли Бангладеш, Чад и Пакистан.
В этих странах концентрация PM2.5 в 10 раз превышает рекомендуемый ВОЗ уровень качества воздуха.
Авторы отчета подчеркивают, что в 2021 году смерть 40 тысяч детей в возрасте до пяти лет была напрямую связана с загрязнением воздуха.
Исследователи COVID-19 обнаружили, что воздействие PM2,5 увеличивает как риск заражения вирусом, так и более серьезные последствия при заражении, включая смерть", - отмечается в отчете.
Отчет за 2021 год включил в себя 6475 населенных пунктов в 117 странах.
В крови человека обнаружен микропластик
25.03.2022, 12:18 16936
НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - Ученые Амстердамского свободного университета в Нидерландах впервые обнаружили микропластик в крови у 80 процентов протестированных людей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Специалисты проанализировали образцы крови 22 анонимных доноров, все из которых были здоровыми взрослыми людьми, и выявили частицы пластика у 17 человек. Половина образцов содержала ПЭТ-пластик, который обычно используется в бутылках для напитков, а треть содержала полистирол, используемый для изготовления упаковки продуктов питания и других продуктов. Четверть образцов крови содержала полиэтилен, из которого делают пластиковые пакеты", - сообщает lenta.ru.
Специалисты пока не знают, какое воздействие микропластик оказывает на здоровье человека. Однако повод для беспокойства есть - микропластик наносит вред человеческим клеткам в лабораторных условиях, а частицы загрязнения воздуха, как уже известно, проникают в организм и вызывают миллионы ранних смертей в год. Кроме того, люди потребляют крошечные частицы с пищей и водой.
Недавнее исследование показало, что микропластик может цепляться за внешние мембраны эритроцитов и ограничивать их способность транспортировать кислород. Частицы также были обнаружены в плацентах беременных женщин, а у беременных крыс они быстро проходят через легкие, проникая в сердце, мозг и другие органы плода", - информирует издание.
Специалисты не обнаружили следов разлива нефти после повреждения трубопровода КТК
24.03.2022, 08:55 19826
Фото: cpc.ru
НУР-СУЛТАН. 24 МАРТА - Инспекторы Росприроднадзора произвели отбор необходимых для экоконтроля проб в районе Морского терминала КТК под Новороссийском, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Для осмотра акватории направлен вертолет ведомства Ми-8. В настоящее время следов разлива нефти в море не зафиксировано", - говорится в сообщении пресс-службы Каспийского трубопроводного консорциума.
В настоящий момент погрузка на морском терминале КТК приостановлена.
21 марта 2022 года в ходе внеочередной инспекции выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов ВПУ-3. В этой связи принято решение о временном выводе из эксплуатации указанного ВПУ для проведения промывки и ремонта.
22 марта 2022 года по результатам водолазного обследования были выявлены повреждения 9-го и 13-го шлангов внутреннего рукава ВПУ-2. Это причальное устройство также незамедлительно было выведено из эксплуатации.
Своевременное выявление неисправностей позволило исключить возможность аварийного разлива нефти в акваторию Черного моря. Таким образом, риск для создания аварийной ситуации отсутствует.
Минэнерго РК прорабатывает возможность транспортировки нефти по альтернативным маршрутам.
Прием нефти по трубопроводной системе КТК может сократиться в четыре-пять раз либо полностью прекратиться, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
Минэкологии: загрязнений воздуха в районе обрушения трубы Петропавловской ТЭЦ нет
21.03.2022, 11:59 27806
ПЕТРОПАВЛОВСК. 21 МАРТА - Загрязнений воздуха в районе обрушения трубы ТЭЦ в Петропавловске нет, об этом сообщили в Министерстве экологии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Специалисты департамента экологии по Северо-Казахстанской области выехали на место происшествия и провели замеры на границе санитарно-защитной зоны предприятия. По результатам проверки превышений загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано, сообщает "Хабар 24".
Мониторинговые работы продолжатся.
Напомним, 20 марта в 19.05 в Петропавловске на ТЭЦ-2 АО "СевКазЭнерго" произошло частичное разрушение первой дымоходной трубы с последующим падением на помещение котельной. По факту обрушения дымовой трубы на ТЭЦ-2 Петропавловска возбуждено уголовное дело. Отмечается, что в настоящее время не известно местонахождение одного машиниста-обходчика, ведутся спасательно-разыскные работы.
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить подачу тепла жителям Петропавловска и других населенных пунктов региона в кратчайшие сроки.
По словам акима региона, создана рабочая комиссия, в состав которой вошли сотрудники акимата, МЧС и других компетентных ведомств, а также проектировщики и специалисты в данной отрасли.
Экологи: в Иле-Алатау планируют вырубить более тысячи деревьев
17.03.2022, 15:20 39321
АЛМАТЫ. 17 МАРТА - Экологическое общество Алматы сообщило о том, что в национальном парке Иле-Алатау, вдоль автодороги в Большом Алматинском ущелье и Алма-Арасане, планируют вырубить более тысячи деревьев для строительства автостоянок и велодорожки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ради строительства 25 автоплощадок-стоянок, 20 разворотных площадок размером 16х16 метров, 4 карманов автобусных остановок, велодорожки, тротуара и арыков собираются снести свыше 1120 деревьев, 310 кустарников, 8105 погонных метров облепихи, 1669 квадратных метров дикорастущей поросли, а также почвенно-растительный покров", - говорится в заявлении Экологического общества в Facebook.
По мнению экологов, строительство данных объектов "нанесет непоправимый ущерб окружающей природной среде нацпарка".
Также в Экообществе отметили, что природная среда нацпарка целенаправленно уничтожается на протяжении 12 лет вследствие сдачи земель в аренду под застройку кафе и других объектов. Экологи не исключают, что планируемое строительство автостоянок и площадок является завуалированной подготовкой земель для последующей сдачи в аренду под строительство новых кафе.
Решительно требуем отменить строительство разворотных площадок, площадок-стоянок, карманов, велодорожек, тротуара. Должны быть сохранены все до единого деревья, почвенно-растительный покров и почвенно-плодородный слой почвы. Требуем использовать для движения пешеходов имеющуюся грунтовую обочину вдоль дороги, оградить ее для безопасности передвижения бетонным блоком ограждения БО 30.6.8. с шагом расстановки друг от друга 1,5 метра. Требуем запретить проезд личного автотранспорта с запуском муниципального регулярного автобусного маршрута до бывшего санатория "Коммунальник" в БАУ и продлить имеющийся маршрут № 28 до бывшего санатория "Алма-Арасан", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о передаче участков земли Иле-Алатауского национального парка в частную собственность и вырубке яблоневых садов в Бутаковском ущелье.
В генплане Алматы планируются изменения с учетом ветрового режима
15.03.2022, 15:22 48421
Фото: ortcom.kz
НУР-СУЛТАН. 15 МАРТА - Специалисты прорабатывают предложения по внесению изменений в генеральный план застройки Алматы, учитывая климатические особенности, сообщил председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК Зулфухар Жолдасов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Проводится экспериментальная работа по компьютерному моделированию, исследованию ветрового режима, прорабатываются предложения по внесению изменений в генеральный план застройки с учетом ветрового режима", - цитирует СЦК Зулфухара Жолдасова.
Глава комитета также рассказал о принимаемых в Алматы мерах по снижению загрязнения атмосферного воздуха. В частности, принято решение о модернизации ТЭЦ до начала 2026 года, что позволит снизить выбросы на 83%.
На воздушный бассейн южной столицы влияет и Алматинская агломерация, в этой связи три приграничных района планируется полностью газифицировать до конца 2023 года. По словам Жолдасова, необходимо газифицировать 32 тысячи домов.
Определенные меры принимаются и по автотранспорту: введен запрет на закуп дизельного общественного транспорта, акиматом приобретены 335 электро- и газовых автобусов. Планируется расширение веток городского общественного транспорта и создание перехватывающих парковочных зон на въезде в город", - проинформировал Зулфухар Жолдасов.
Он отметил, что в Алматы ежедневно заезжают порядка 200 тысяч автомобилей. Поэтому планируется на въездах в город организовать парковки для личного автотранспорта иногородних граждан с целью пересадки на городской общественный транспорт.
Также определен контроль за качеством топлива на АЗС на соответствие экологическим классам К4 и К5 - для этого был принят закон "О техническом регулировании".
На въезде и выезде из города установлен 21 пост системы "Сергек", установлено 19 экопостов", - добавил он.
Кроме того, он сообщил, что утвержден план по увеличению зеленого фонда города. Уже высажено более 600 тысяч деревьев, цифру доведут до 1 млн.
В Алматы установят датчики мониторинга качества воздуха
15.03.2022, 13:03 48821
АЛМАТЫ. 15 МАРТА - Азиатский банк развития (АБР) передал акимату Алматы 50 приборов мониторинга качества атмосферного воздуха Clarity Node-S, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным АБР, приборы были предоставлены в рамках проекта технической помощи "Экономический коридор Алматы - Бишкек". Они представляют собой датчики качества воздуха нового поколения, которые включают в себя солнечные панели, экраны для внешней защиты и подключение к сотовой сети для публикации данных о качестве воздуха в режиме реального времени на веб-сайтах РГП "Казгидромет" и проекта "Экономический коридор Алматы - Бишкек".
Получаемые в режиме реального времени данные помогут акимату определить наиболее эффективные меры смягчения воздействия и улучшения экологической ситуации", - сказал в ходе церемонии передачи приборов глава представительства АБР в Казахстане Нариман Маннапбеков.
Измерение твердых частиц (PM2,5, PM10) и диоксида азота (NO2) будет способствовать выявлению основных источников загрязнения, оценке их воздействия на здоровье населения, что в свою очередь послужит основой для разработки стратегий по улучшению качества воздуха.
Отмечается, что в прошлом году Бишкек также получил 50 аналогичных датчиков, которые уже установлены и позволяют отслеживать качество воздуха в городе и прилегающих районах. На следующем этапе данной инициативы предполагается разработка планов действий по обеспечению чистого воздуха для Алматы и Бишкека, которые будут включать технологические решения, меры политики и инвестиционные предложения по управлению качеством воздуха.
В Казахстане названы города с самым загрязненным воздухом.