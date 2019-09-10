Химикаты в воде стали причиной гибели 185 килограммов рыбы в озере в Северном Казахстане

Петропавловск. 9 сентября. Kazakhstan Today - В озере Тулумбай в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области из-за пестицидов погибло 185 килограммов рыбы , передает Kazakhstan Today.

Как рассказали порталу Петропавловск.news главный специалист отдела областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Ильдар Какимов, результаты лабораторных исследований и санитарно-химических анализов показали превышение содержания в воде пестицидов и соли в два раза.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, как могли попасть в озеро химикаты. В настоящее время материалы направили в органы природоохранной прокуратуры, где примут меры по установлению факта нарушения природоохранного законодательства.

Озеро Тулумбай является резервным водоёмом местного значения, в нём водится преимущественно карась.









Кроме этого, Атырауская теплоэлектроцентраль признала вину в массовой гибели рыбы в Урале. Об этом рассказал начальник отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы департамента полиции Атырауской области Серик Жанузаков. По его словам, это уголовное дело уже прекращено, так как АТЭЦ признала свою вину и даже возместила убытки.

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