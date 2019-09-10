Химикаты в воде стали причиной гибели 185 килограммов рыбы в озере в Северном Казахстане

Как рассказали порталу Петропавловск.news главный специалист отдела областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Ильдар Какимов, результаты лабораторных исследований и санитарно-химических анализов показали превышение содержания в воде пестицидов и соли в два раза.
Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, как могли попасть в озеро химикаты. В настоящее время материалы направили в органы природоохранной прокуратуры, где примут меры по установлению факта нарушения природоохранного законодательства.
Озеро Тулумбай является резервным водоёмом местного значения, в нём водится преимущественно карась.
Напомним, ранее массовая гибель рыбы произошла в реке Урал. Этот случай на личный контроль взял глава государства. По его данным, погибло 118 тонн рыбы, из них 108 тонн осетровых.
В МВД причиной гибели рыбы в Урале назвали сброс в реку вод КГП "Атырау Су Арнасы" с повышенным содержанием хлора. Директор, его заместитель и начальник водоочистной станции КГП "Атырау Су Арнасы" признаны подозреваемыми по статьям УК РК "Загрязнение поверхностных вод, повлекшее причинение особо крупного ущерба окружающей среде" и "Уничтожение чужого имущества, причинившее особо крупный ущерб". Также в отношении руководителя предприятия дополнительно зарегистрировано уголовное дело по статье УК РК "Халатность".
Кроме этого, Атырауская теплоэлектроцентраль признала вину в массовой гибели рыбы в Урале. Об этом рассказал начальник отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы департамента полиции Атырауской области Серик Жанузаков. По его словам, это уголовное дело уже прекращено, так как АТЭЦ признала свою вину и даже возместила убытки.
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